Segundo o The Sun, a história que mais chama a atenção no sorteio mais recente é a do técnico do Peterborough United, Robbie Savage, que se prepara para enfrentar o próprio filho, Charlie Savage, quando o Peterborough receber o Reading.

Os 48 clubes da League One e da League Two se juntaram oficialmente às 32 equipes restantes de fora das ligas profissionais. Essa fase inicial costuma render momentos memoráveis, e o próximo confronto em London Road promete ter um significado profundamente pessoal para a família Savage na disputa por uma vaga na segunda fase.