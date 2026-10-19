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AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Leicester City conhece seu destino ao lado de estreantes de fora das ligas profissionais no sorteio da primeira fase da Copa da Inglaterra

Leicester
Copa da Inglaterra

O sorteio da primeira fase da Copa da Inglaterra preparou um fim de semana de futebol que promete fortes emoções, com um aguardado duelo de família e confrontos difíceis para ex-campeões. Com a entrada dos clubes da Football League na disputa ao lado das equipes de fora da liga que seguem vivas, os torcedores podem esperar histórias interessantes, como o confronto entre Peterborough United e Reading e a busca dos pequenos clubes de fora da liga por grandes zebras.

  • Laços familiares marcam as etapas iniciais

    Segundo o The Sun, a história que mais chama a atenção no sorteio mais recente é a do técnico do Peterborough United, Robbie Savage, que se prepara para enfrentar o próprio filho, Charlie Savage, quando o Peterborough receber o Reading.

    Os 48 clubes da League One e da League Two se juntaram oficialmente às 32 equipes restantes de fora das ligas profissionais. Essa fase inicial costuma render momentos memoráveis, e o próximo confronto em London Road promete ter um significado profundamente pessoal para a família Savage na disputa por uma vaga na segunda fase.

  • Ex-campeões enfrentam equipes de fora das ligas profissionais

    Leicester City e Wigan Athletic entram no torneio mais cedo neste ano após dificuldades recentes e são os ex-campeões de maior destaque entre os participantes atuais. O Leicester jogará fora de casa contra o Oxford City, da sexta divisão, o que representa uma grande oportunidade para os anfitriões, que não disputam as ligas profissionais, conquistarem uma vitória histórica.

    O Leicester tem enfrentado dificuldades na League One após dois rebaixamentos consecutivos e venceu apenas três de seus nove primeiros jogos na competição. Enquanto isso, o Wigan viajará para o sul para enfrentar o Boreham Wood em outro confronto interessante.

  • Times pequenos sonham em surpreender na copa

    Mais abaixo na pirâmide do futebol, vários clubes sonham em surpreender adversários de divisões superiores. O Tadley Calleva segue como o time de menor divisão ainda na disputa e visitará o Barnsley, da League One, caso supere o Aldershot no jogo de desempate de terça-feira. Já o AFC Rushden & Diamonds visitará o Burton Albion. Por uma ironia do sorteio, Plymouth Parkway e Berkhamsted, estreantes da sétima divisão, não enfrentarão equipes da Football League: os dois clubes foram sorteados para jogar entre si, o que garante a um deles uma vaga na próxima fase.

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  • Sorteio completo da primeira fase da Copa da Inglaterra

    Dover Athletic x Wealdstone

    Mansfield Town x Macclesfield ou Anstey Nomads

    Huddersfield Town x Exeter City

    Luton Town x Chesham United ou Forest Green Rovers

    Bristol Rovers x Cambridge United

    Oldham Athletic x Sheffield Wednesday

    Kidderminster Harriers x Doncaster Rovers

    Leyton Orient x Harborough Town

    Accrington Stanley x Wycombe Wanderers

    MK Dons x Swindon Town

    Newport County x Walsall

    Bromley x Rotherham United

    Barnet x Tranmere Rovers

    Fleetwood Town x Rochdale

    Barnsley x Aldershot ou Tadley Calleva

    Plymouth Parkway x Berkhamsted

    Chesterfield x Leatherhead ou Yeovil Town

    Gillingham x Barrow ou Gloucester City

    Bury ou Harrogate Town x AFC Fylde

    Crewe Alexandra x AFC Wimbledon

    Oxford United x Stevenage

    Burton Albion x AFC Rushden & Diamonds

    Bedford Town ou Cray Wanderers x Stockport County

    Port Vale x Scunthorpe United

    Cheltenham Town x FC Halifax Town

    Colchester United x Chorley ou Worcester City

    Eastleigh x Shrewsbury Town

    Peterborough United x Reading

    Wimborne Town x Crawley Town

    Plymouth Argyle x Spalding United ou Alvechurch

    Hornchurch x Blackpool

    Guiseley x Sutton United

    Gateshead ou Stafford Rangers x Grimsby Town

    Oxford City x Leicester City

    Bradford City x Marine

    York City x Northampton Town

    Altrincham ou FC United of Manchester x Notts County

    Boreham Wood x Wigan Athletic

    Carlisle United x Salford City

    Salisbury x Sholing

  • De olho nos jogos de novembro

    Todos os jogos da primeira fase serão disputados no fim de semana de 7 de novembro. As equipes classificadas aguardarão o sorteio da segunda fase, na esperança de garantir vaga na lucrativa terceira fase, quando os pesos-pesados da Championship e da Premier League finalmente entrarão na disputa.

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