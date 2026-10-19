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Leicester City conhece seu destino ao lado de estreantes de fora das ligas profissionais no sorteio da primeira fase da Copa da Inglaterra
Laços familiares marcam as etapas iniciais
Segundo o The Sun, a história que mais chama a atenção no sorteio mais recente é a do técnico do Peterborough United, Robbie Savage, que se prepara para enfrentar o próprio filho, Charlie Savage, quando o Peterborough receber o Reading.
Os 48 clubes da League One e da League Two se juntaram oficialmente às 32 equipes restantes de fora das ligas profissionais. Essa fase inicial costuma render momentos memoráveis, e o próximo confronto em London Road promete ter um significado profundamente pessoal para a família Savage na disputa por uma vaga na segunda fase.
Ex-campeões enfrentam equipes de fora das ligas profissionais
Leicester City e Wigan Athletic entram no torneio mais cedo neste ano após dificuldades recentes e são os ex-campeões de maior destaque entre os participantes atuais. O Leicester jogará fora de casa contra o Oxford City, da sexta divisão, o que representa uma grande oportunidade para os anfitriões, que não disputam as ligas profissionais, conquistarem uma vitória histórica.
O Leicester tem enfrentado dificuldades na League One após dois rebaixamentos consecutivos e venceu apenas três de seus nove primeiros jogos na competição. Enquanto isso, o Wigan viajará para o sul para enfrentar o Boreham Wood em outro confronto interessante.
Times pequenos sonham em surpreender na copa
Mais abaixo na pirâmide do futebol, vários clubes sonham em surpreender adversários de divisões superiores. O Tadley Calleva segue como o time de menor divisão ainda na disputa e visitará o Barnsley, da League One, caso supere o Aldershot no jogo de desempate de terça-feira. Já o AFC Rushden & Diamonds visitará o Burton Albion. Por uma ironia do sorteio, Plymouth Parkway e Berkhamsted, estreantes da sétima divisão, não enfrentarão equipes da Football League: os dois clubes foram sorteados para jogar entre si, o que garante a um deles uma vaga na próxima fase.
Sorteio completo da primeira fase da Copa da Inglaterra
Dover Athletic x Wealdstone
Mansfield Town x Macclesfield ou Anstey Nomads
Huddersfield Town x Exeter City
Luton Town x Chesham United ou Forest Green Rovers
Bristol Rovers x Cambridge United
Oldham Athletic x Sheffield Wednesday
Kidderminster Harriers x Doncaster Rovers
Leyton Orient x Harborough Town
Accrington Stanley x Wycombe Wanderers
MK Dons x Swindon Town
Newport County x Walsall
Bromley x Rotherham United
Barnet x Tranmere Rovers
Fleetwood Town x Rochdale
Barnsley x Aldershot ou Tadley Calleva
Plymouth Parkway x Berkhamsted
Chesterfield x Leatherhead ou Yeovil Town
Gillingham x Barrow ou Gloucester City
Bury ou Harrogate Town x AFC Fylde
Crewe Alexandra x AFC Wimbledon
Oxford United x Stevenage
Burton Albion x AFC Rushden & Diamonds
Bedford Town ou Cray Wanderers x Stockport County
Port Vale x Scunthorpe United
Cheltenham Town x FC Halifax Town
Colchester United x Chorley ou Worcester City
Eastleigh x Shrewsbury Town
Peterborough United x Reading
Wimborne Town x Crawley Town
Plymouth Argyle x Spalding United ou Alvechurch
Hornchurch x Blackpool
Guiseley x Sutton United
Gateshead ou Stafford Rangers x Grimsby Town
Oxford City x Leicester City
Bradford City x Marine
York City x Northampton Town
Altrincham ou FC United of Manchester x Notts County
Boreham Wood x Wigan Athletic
Carlisle United x Salford City
Salisbury x Sholing
De olho nos jogos de novembro
Todos os jogos da primeira fase serão disputados no fim de semana de 7 de novembro. As equipes classificadas aguardarão o sorteio da segunda fase, na esperança de garantir vaga na lucrativa terceira fase, quando os pesos-pesados da Championship e da Premier League finalmente entrarão na disputa.
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