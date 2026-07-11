Nicola Legrottaglie, ex-zagueiro da Juventus e do Milan, fala à Radio Sportiva: “Gila é um jogador muito completo, rápido, agressivo, pode atuar no ataque e é muito atento taticamente na defesa, em uma linha de quatro. Gostei muito dele e, na minha opinião, o Milan fez uma ótima contratação. E talvez tenha contratado um jogador cujas características eram exatamente o que precisava, junto com os outros que já tem no elenco. Portanto, gostei muito dessa contratação. Além disso, ele tem personalidade e conquista as torcidas. Está sempre ligado, sempre agressivo, dá tudo de si em campo. São esses jogadores que hoje podem realmente fazer a diferença no nosso futebol, no futebol italiano, que perdeu um pouco de nível”.
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Legrottaglie: “Gila, uma grande contratação do Milan. Kim é perfeito para a Juve”
Sobre a Juventus: “Acho que Spalletti já tem na mira alguns jogadores que podem ser úteis — segundo o site TuttoJuve.com. Falou-se muito sobre personalidade e caráter; por isso, acredito que eles já tenham esses jogadores na mira e vão partir para a conquista neste período, a fim de reforçar o que já é um ótimo time, mas que carece daquela personalidade de que Spalletti também falou. E, na defesa, eles vão fazer uma contratação importante. Sempre achei que Kim, já que ele já o treinou, poderia ser o zagueiro certo para a Juventus e acredito que eles vão buscar esse perfil.”
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