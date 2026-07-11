Legrottaglie: “Gila, uma grande contratação do Milan. Kim é perfeito para a Juve”

Nicola Legrottaglie, ex-zagueiro da Juventus e do Milan, fala à Radio Sportiva: “Gila é um jogador muito completo, rápido, agressivo, pode atuar no ataque e é muito atento taticamente na defesa, em uma linha de quatro. Gostei muito dele e, na minha opinião, o Milan fez uma ótima contratação. E talvez tenha contratado um jogador cujas características eram exatamente o que precisava, junto com os outros que já tem no elenco. Portanto, gostei muito dessa contratação. Além disso, ele tem personalidade e conquista as torcidas. Está sempre ligado, sempre agressivo, dá tudo de si em campo. São esses jogadores que hoje podem realmente fazer a diferença no nosso futebol, no futebol italiano, que perdeu um pouco de nível”.