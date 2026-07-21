“Legal” – Como Erling Haaland comemorou seu 26º aniversário enquanto a namorada, Isabel Haugseng Johansen, enviava uma mensagem de “amor”

O fenômeno do Manchester City, Haaland, comemorou seu 26º aniversário em grande estilo, voltando seu foco para a família e o descanso após um verão exaustivo no cenário internacional. O artilheiro norueguês, que se tornou o atacante mais temido do futebol mundial, recorreu às redes sociais para compartilhar um pouco de suas comemorações, legendando sua postagem simplesmente com a palavra “Legal”, enquanto desfrutava de férias tranquilas sob o sol.

Para dar um toque de romance às comemorações, sua namorada, Isabel Haugseng Johansen, compartilhou uma série de fotos para marcar a ocasião, incluindo uma mensagem sincera que dizia “Te amo” ao seu parceiro. O casal, que prefere manter sua vida privada longe das câmeras, parecia relaxado enquanto Haaland recarregava as energias antes de retornar ao Etihad Stadium.

Haaland, conhecido por suas respostas diretas e muitas vezes bem-humoradas em entrevistas, optou por manter sua reação pública caracteristicamente breve.



