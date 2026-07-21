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“Legal” – Como Erling Haaland comemorou seu 26º aniversário enquanto a namorada, Isabel Haugseng Johansen, enviava uma mensagem de “amor”
Comemorações de aniversário do astro do City
O fenômeno do Manchester City, Haaland, comemorou seu 26º aniversário em grande estilo, voltando seu foco para a família e o descanso após um verão exaustivo no cenário internacional. O artilheiro norueguês, que se tornou o atacante mais temido do futebol mundial, recorreu às redes sociais para compartilhar um pouco de suas comemorações, legendando sua postagem simplesmente com a palavra “Legal”, enquanto desfrutava de férias tranquilas sob o sol.
Para dar um toque de romance às comemorações, sua namorada, Isabel Haugseng Johansen, compartilhou uma série de fotos para marcar a ocasião, incluindo uma mensagem sincera que dizia “Te amo” ao seu parceiro. O casal, que prefere manter sua vida privada longe das câmeras, parecia relaxado enquanto Haaland recarregava as energias antes de retornar ao Etihad Stadium.
Haaland, conhecido por suas respostas diretas e muitas vezes bem-humoradas em entrevistas, optou por manter sua reação pública caracteristicamente breve.
Privacidade sob os holofotes da Premier League
Apesar de ser um dos rostos mais conhecidos do planeta, Haaland tem se esforçado para manter seu relacionamento com Johansen longe das manchetes da imprensa sensacionalista. Os dois compartilham uma ligação profunda, enraizada na infância que passaram juntos na Noruega, onde ambos jogaram pelo clube local Bryne FK.
O vínculo entre os dois tem sido uma constante ao longo da rápida ascensão de Haaland nas categorias de base do Red Bull Salzburg e do Dortmund, antes de sua transferência sensacional para o Manchester City. Especialistas sugerem que essa estabilidade em sua vida pessoal é um fator-chave para sua capacidade de lidar com a imensa pressão de ser o principal artilheiro do City.
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Haaland reflete sobre a trajetória histórica da Noruega
Embora as comemorações de aniversário tenham sido o centro das atenções nesta semana, o astro do Manchester City ainda está assimilando o impacto da notável campanha da Noruega na Copa do Mundo. Apesar da dolorosa eliminação nas quartas de final para a Inglaterra, o atacante insistiu que a experiência foi o ponto alto de sua carreira até o momento. “Foram as semanas mais incríveis e a jornada mais marcante que já vivi em toda a minha vida”, disse Haaland ao VG.
O atacante não hesitou em destacar que o sucesso do torneio foi além dos meros resultados, ressaltando como o desempenho da equipe repercutiu junto ao público em Oslo. Haaland explicou que ver o apoio nacional foi profundamente comovente, afirmando: “Foi incrível. As atuações são uma coisa. Vencer o Brasil é uma coisa, mas acho que a maneira como colocamos a Noruega no mapa é o que mais me emociona.”
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Estreia recorde no cenário mundial
A estreia de Haaland na Copa do Mundo foi simplesmente lendária, já que ele quebrou recordes enquanto liderava o ataque da seleção escandinava. Ele encerrou o torneio com incríveis sete gols, marcando a estreia mais prolífica de um jogador na Copa do Mundo desde que Grzegorz Lato alcançou o mesmo feito pela Polônia em 1974.
Olhando para o futuro, o craque do Manchester City espera que suas conquistas abram caminho para que uma nova geração de talentos noruegueses acredite que pode competir com a elite mundial. “Esta geração é fantástica. Espero que isso também motive os jovens lá na Noruega – que isso mostre a eles que é possível jogar no maior palco do mundo vestindo a camisa da Noruega”, concluiu o atacante.
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