LEGADO: Neymar já foi a única esperança do Brasil na Copa do Mundo - mas será que ele vai chegar a 2026?

Mãos na cintura, olhar distante. Lágrimas de tristeza, de dor. Embora os oito gols de Neymar na Copa do Mundo o coloquem ao lado de Rivaldo e à frente de campeões como Rivellino, Bebeto, Romário e Garrincha na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos do Brasil, a imagem que o define no maior de todos os torneios de futebol não é de comemoração. É uma imagem de melancolia que também reflete as campanhas decepcionantes do Brasil ao longo de 24 longos anos de seca desde o título de 2002.

É impossível colocar todo o peso de quase um quarto de século sem um troféu apenas sobre os ombros de Neymar. Afinal, ele não jogou em 2006 nem em 2010. O maior talento brasileiro desde Ronaldinho também não herdou a tocha de ninguém. Não houve uma cena simbólica de uma lenda passando o bastão para o novo prodígio do Santos, mostrando-lhe o caminho a seguir, assim como Pelé fez com Rivellino ou Romário com Ronaldo.

Quando Neymar começou sua história com a famosa camisa amarela do Brasil em 2010, ele encontrou um trono vazio — na verdade, tronos. Quase por acaso, uma ruptura na tradição deixou uma seleção que antes transbordava de líderes ofensivos repentinamente abandonada. Ronaldinho e Adriano estavam em declínio, e Kaká nunca mais foi o mesmo após uma série de lesões no quadril. Sem ninguém mais pronto para dividir o fardo, Neymar não teve outra opção a não ser assumir toda essa responsabilidade em um único reinado.

Era o único caminho possível. E foi também aí que residia parte do problema.

A única coisa que realmente manteve vivas as esperanças do Brasil na Copa do Mundo entre 2014 e 2022 foi a presença de um único jogador, como se a seleção mais bem-sucedida da história tivesse sido reduzida a um pequeno time europeu que produz um gênio apenas uma vez a cada meio século.

Agora, às vésperas da Copa do Mundo de 2026, Neymar está longe de ser o jogador que já foi. Embora ainda seja admirado, ele não desempenha mais o mesmo papel na seleção brasileira, que chega ao torneio na América do Norte repleta de dúvidas.