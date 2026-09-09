Getty/GOAL
Traduzido por
‘Legado compartilhado’ - De jeito nenhum Lionel Messi vai deixar Cristiano Ronaldo chegar sozinho aos 1.000 gols, enquanto ex-estrela da MLS prevê outra batalha entre os GOATs
Quantos gols no total Ronaldo e Messi marcaram?
O superastro português Ronaldo está se aproximando rapidamente de 980 gols por clube e seleção, com os livros de história já tendo sido reescritos com frequência. Tendo representado seu país na Copa do Mundo de 2026, aos 41 anos, ele soma 146 gols pela seleção.
Padrões individuais notáveis foram mantidos no Oriente Médio, com Bolas de Ouro de artilharia e títulos nacionais conquistados no caminho, e houve conversas sobre a extensão de uma carreira impressionante para além do fim de seu contrato atual, no verão de 2027.
Messi também segue em grande forma. Aos 39 anos, ele recentemente disputou sua terceira final de Copa do Mundo e recebeu outra indicação à Bola de Ouro, com oito Bolas de Ouro em seu nome. A glória da MLS Cup e conquistas consecutivas do prêmio de MVP foram celebradas nos Estados Unidos.
O enigmático argentino encerrou sua carreira internacional, com 207 jogos e 125 gols, mas segue vinculado por contrato no sul da Flórida até 2028. Ele está se aproximando de 930 gols no total.
- Getty
Messi vai querer igualar Ronaldo ao alcançar 1.000 gols?
Quando foi colocado a Hislop que não há como Messi permitir que o eterno rival Ronaldo chegue a quatro dígitos sem ele, o ex-goleiro da MLS, falando com exclusividade à GOAL, por cortesia do King Casino, disse: “Acho que é isso que o futebol quase quer ver. Acho que tivemos o privilégio de ver dois jogadores que definiram uma geração como nenhum outro e definiram este jogo como poucos antes deles.
“Os números que Ronaldo alcança, que Lionel Messi continua alcançando, são simplesmente fenomenais. E Messi não dá sinais de desacelerar. Se acabarmos com dois jogadores com mais de 1.000 gols, isso provavelmente estará de acordo com o legado compartilhado deles neste jogo.”
Rivais na corrida para alcançar o mesmo marco de gols do GOAT
Não resta muita coisa para Messi e Ronaldo alcançarem, diante dos patamares que cada um já atingiu. Questionado sobre se o primeiro ficará excessivamente preocupado com o que o segundo está fazendo, outro ex-astro da MLS e ex-companheiro de Ronaldo no Manchester United, Giuseppe Rossi, disse anteriormente à GOAL: “Não tenho certeza. Não sei. Você acha que ele sequer sabe disso? Você acha que ele sequer se importa com isso?
“Talvez no fundo se importe, mas acho que são duas maneiras diferentes de encarar o jogo. Mas tenho certeza de que Messi vai chegar a 1.000 nos próximos três anos. Acho que, da forma como está, ele está em Miami até 2028, então tenho certeza de que vai conseguir.”
A lenda holandesa Wesley Sneijder, que deixou o Real Madrid no verão de 2009, quando CR7 se transferiu para o Santiago Bernabeu, disse sobre dois ícones perseguindo o mesmo objetivo: “Acho que esse é o próximo objetivo dos dois, 100%. Cristiano não vai parar antes de chegar aos mil gols. Messi assinou outro contrato de dois anos. Ele com certeza também chegará aos mil gols.
“É legal que ainda estejamos falando dessa rivalidade, com um na MLS e o outro na Arábia Saudita. Eles são duas grandes estrelas e agora estão perseguindo um objetivo diferente, o de chegar a 1.000 gols. Incrível. Talvez possamos começar a contar as assistências deles para descobrir quem consegue chegar primeiro a 2.000.”
- Getty/GOAL
Messi e Ronaldo devem seguir jogando por mais algum tempo
Ronaldo voltou a marcar pelo Al-Nassr no início da temporada 2026-27, enquanto Messi retornou aos gramados pelo Inter Miami após sua campanha na Copa do Mundo com a Argentina.
As perguntas sobre por quanto tempo mais cada um deles pode continuar seguem sendo feitas, diante do desgaste a que seus corpos foram submetidos ao longo dos anos, mas ambos aparentemente querem seguir jogando pelo maior tempo possível.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.