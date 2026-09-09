O superastro português Ronaldo está se aproximando rapidamente de 980 gols por clube e seleção, com os livros de história já tendo sido reescritos com frequência. Tendo representado seu país na Copa do Mundo de 2026, aos 41 anos, ele soma 146 gols pela seleção.

Padrões individuais notáveis foram mantidos no Oriente Médio, com Bolas de Ouro de artilharia e títulos nacionais conquistados no caminho, e houve conversas sobre a extensão de uma carreira impressionante para além do fim de seu contrato atual, no verão de 2027.

Messi também segue em grande forma. Aos 39 anos, ele recentemente disputou sua terceira final de Copa do Mundo e recebeu outra indicação à Bola de Ouro, com oito Bolas de Ouro em seu nome. A glória da MLS Cup e conquistas consecutivas do prêmio de MVP foram celebradas nos Estados Unidos.

O enigmático argentino encerrou sua carreira internacional, com 207 jogos e 125 gols, mas segue vinculado por contrato no sul da Flórida até 2028. Ele está se aproximando de 930 gols no total.