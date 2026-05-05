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Legacy Senegal GFXGetty/GOAL

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LEGADO: A trajetória do Senegal na Copa do Mundo - de uma estreia histórica à decepção do Fair Play e a uma seleção formada para fazer história em 2026

Legacy
Copa do Mundo
Senegal
Especiais e Opinião

Esta é a “Legacy”, a série de reportagens e podcasts da GOAL que faz a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o esporte mais popular do mundo. Nesta semana, acompanhamos os Leões de Teranga do Senegal ao longo de duas décadas de triunfos, turbulências e transformações — desde a surpresa de 2002, passando pela cruel eliminação por fair play em 2018, até a ascensão continental que os trouxe de volta mais fortes no Catar.

No vasto e lendário arquivo de dramas da Copa do Mundo, poucas eliminações pareceram tão silenciosamente brutais, tão estranhamente cirúrgicas, quanto a do Senegal em 2018. Nenhum gol no último minuto; nenhuma disputa de pênaltis; nenhum colapso dramático. Apenas uma regra. Uma cláusula enterrada nas profundezas do manual da FIFA. Uma contagem de cartões amarelos. E com isso, os Leões de Teranga foram eliminados; apagados não pela derrota, mas pela disciplina.

Foi a primeira vez na história que uma seleção foi eliminada da Copa do Mundo pela regra do Fair Play; um detalhe técnico que puniu a contenção em vez da imprudência, a disciplina em vez do destino. Mas, para o Senegal, aquele momento não foi apenas uma decepção; foi uma virada, um ponto de inflexão, uma linha traçada nitidamente entre o que havia sido e o que poderia ser.

Porque a história do Senegal na Copa do Mundo não é de fracasso, mas sim de evolução. Do choque sísmico de 2002 à cruel aritmética de 2018, e agora a uma seleção de 2026 que pode ser a mais forte da África até hoje, os Leões rugiram, tropeçaram, se reorganizaram e ressurgiram.

Esta é a sua saga, de talento e fúria, de estrelas e cicatrizes, de ritmo e resiliência. De uma equipe que se recusa a desaparecer, se recusa a ser esquecida e se recusa a ser definida por qualquer coisa que não seja a grandeza...

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    Abalando o mundo

    A estreia do Senegal na Copa do Mundo de 2002 não foi apenas histórica, foi mítica. Sorteados no Grupo A ao lado da França, atual campeã, da Dinamarca e do Uruguai, esperava-se que os Leões de Teranga fossem meros espectadores. Mas, na partida de estreia, eles surpreenderam o mundo.

    O gol de Papa Bouba Diop contra a França, nação que outrora colonizou o Senegal, garantiu mais do que apenas uma vitória surpreendente por 1 a 0. Na verdade, causou um terremoto cultural.

    Liderada pelo capitão Aliou Cissé, a seleção do Senegal jogou com garra, união e alegria. Eles dançavam após os gols e pressionavam com entusiasmo. Em seguida, empataram com a Dinamarca e o Uruguai, e depois derrotaram a Suécia nas oitavas de final com um gol de ouro.

    O Senegal chegou às quartas de final como apenas a segunda seleção africana a conseguir isso, depois de Camarões em 1990. Sua trajetória terminou contra a Turquia, mas a mensagem foi clara: a África podia competir. O Senegal não foi apenas uma surpresa; foi uma declaração.

    Aquela seleção de 2002 tornou-se lenda: Diop, El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Tony Sylva. Eles não eram apenas jogadores, eram pioneiros. E seu legado ainda ressoa em cada camisa senegalesa vestida hoje.

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  • FBL-WC2010-SEN-GAMAFP

    Longo silêncio

    Após 2002, as expectativas dispararam, mas o capítulo seguinte do Senegal foi marcado pelo silêncio. A seleção não conseguiu se classificar para as Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014, uma década de ausência que parecia um exílio.

    As razões eram complexas, já que a política interna, a instabilidade na comissão técnica e uma lacuna entre gerações contribuíram para isso. A magia de 2002 havia se desvanecido, e o Senegal lutava para reencontrar seu ritmo.

    No entanto, por baixo da superfície, algo se movia. As academias de base cresciam e jogadores surgiam na Europa. Em 2015, a Federação Senegalesa de Futebol tomou uma decisão ousada: nomeou Cissé, o capitão de 2002, como técnico principal. Foi um retorno simbólico: um homem que havia liderado em campo agora lideraria da linha lateral. E ele chegou com uma visão de disciplina, identidade e crescimento a longo prazo.

    A nomeação de Cissé não foi comemorada por todos, já que os críticos questionavam sua inexperiência. Mas ele trouxe algo mais profundo: uma sensação de continuidade, de uma missão inacabada. Ele sabia o que o Senegal poderia ser e estava determinado a construir isso.


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    Consequências do Fair Play

    A Rússia 2018 deveria ter sido o renascimento do Senegal. Dezesseis anos após sua estreia deslumbrante, a seleção voltou com talento, disciplina e um elenco que combinava experiência com juventude. No Grupo H, enfrentou a Polônia, o Japão e a Colômbia. Após uma vitória por 2 a 1 sobre a Polônia e um empate em 2 a 2 com o Japão, o Senegal chegou à última partida contra a Colômbia sabendo que precisava apenas de um empate para avançar.

    Perdeu por 1 a 0, o que significava que tanto o Senegal quanto o Japão tinham os mesmos pontos, o mesmo saldo de gols e o mesmo número de gols marcados. O critério de desempate final? O Fair Play. Os quatro cartões amarelos do Japão deram a vantagem sobre os seis cartões dos Leões de Teranga. O Senegal estava fora.

    Foi a primeira vez na história da Copa do Mundo que a regra do fair play foi usada para eliminar uma seleção, marcando um final verdadeiramente de partir o coração para a nação da África Ocidental. No entanto, a incapacidade de fechar o segundo jogo da fase de grupos contra o Japão e a falta de disciplina estiveram no cerne do fracasso, e não apenas o azar.

    No entanto, mesmo na decepção, houve progresso. O Senegal jogou com organização, maturidade e determinação. As sementes estavam sendo plantadas.


  • Ecuador v Senegal: Group A - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    O retorno e a ascensão

    Após a decepção de 2018, o Senegal se reorganizou; não apenas taticamente, mas também espiritualmente. A equipe voltou à estaca zero, reajustou suas ambições e começou a se reconstruir com determinação. Em 2021, conquistou a Copa Africana das Nações pela primeira vez em sua história, um triunfo que soou tanto como um avanço quanto como uma consagração, um sinal de que os Leões de Teranga estavam prontos para rugir novamente.

    Assim, entraram no Catar 2022 com uma crença renovada, carregando o ímpeto da glória continental e a confiança serena de uma equipe que havia aprendido com suas cicatrizes. Mesmo sem o craque Sadio Mané, afastado devido a uma lesão poucos dias antes do torneio, a equipe demonstrou uma resiliência notável.

    Na fase de grupos, perdeu para a Holanda em uma estreia disputada, mas se recuperou com vitórias sobre o Catar e o Equador, garantindo uma vaga nas oitavas de final. Nas oitavas, enfrentou a Inglaterra, mas a diferença de nível era evidente. A derrota por 3 a 0 encerrou sua trajetória, mas não apagou seu progresso.

    Cissé, em seu sétimo ano como técnico, continuou a incutir disciplina, identidade e um senso de propósito coletivo. O Senegal havia evoluído. Não era mais apenas uma equipe de momentos; estava se tornando uma máquina, um sistema, uma estrutura construída para durar. E esse sistema estava começando a dar frutos, não apenas em resultados, mas em convicção. Na certeza silenciosa de que algo especial estava tomando forma.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    A seleção mais forte da África

    A atual seleção do Senegal é, sem dúvida, a mais completa do futebol africano. Não se trata apenas de brilhantismo individual, embora haja muito disso. Trata-se de equilíbrio, profundidade e experiência.

    No centro da geração de ouro do Senegal está Mané, o talismã incontornável cuja influência transcende o campo. Reverenciado não apenas por sua velocidade impressionante e finalização precisa, mas também por sua inteligência, humildade e ética de trabalho incansável, Mané tornou-se um símbolo da excelência senegalesa. Ele é o motor emocional da equipe, o jogador que carrega o peso das expectativas com elegância e cuja mera presença motiva aqueles ao seu redor.

    Ao lado dele, surge uma nova onda de talentos, nenhum mais emblemático do que Nicolas Jackson. Atualmente emprestado pelo Chelsea ao Bayern de Munique, Jackson traz uma nova onda de dinamismo ao ataque do Senegal. O jogador de 24 anos joga com urgência destemida, um centroavante que se destaca nos espaços, que pressiona com intenção e finaliza com talento. Suas arrancadas esticam as defesas, seu toque gera confusão e sua confiança é contagiante. Em um elenco rico em experiência, ele é o curinga; o jogador capaz de virar um jogo com um único momento de brilhantismo. 

    Atrás deles, a última linha de defesa do Senegal é Edouard Mendy, um goleiro cuja ascensão da rejeição à glória da Liga dos Campeões é matéria de lenda no futebol. Mendy continua sendo uma presença imponente entre os postes. Seus reflexos são precisos, sua compostura sob pressão é inabalável e sua liderança na retaguarda é vital para a estrutura defensiva do Senegal. Em momentos de caos, ele é a calma.

    Ancorando a defesa está Kalidou Koulibaly, o indomável zagueiro cuja combinação de força física e elegância o tornou um dos defensores mais respeitados do futebol mundial. Líder nato e organizador vocal, Koulibaly traz firmeza e serenidade à retaguarda. Sua capacidade de ler o jogo, vencer duelos e lançar ataques de profundidade faz dele a espinha dorsal do sistema de Cissé, um verdadeiro general em todos os sentidos.

    E no meio-campo, a ascensão de Pape Matar Sarr acrescentou uma nova dimensão à sala de máquinas do Senegal. O meio-campista do Tottenham joga com uma maturidade além de sua idade, deslizando pelo campo com determinação e precisão. Igualmente hábil em interromper jogadas e avançar, Sarr é a força box-to-box por excelência; um jogador que une a defesa ao ataque com visão, garra e energia ilimitada.

    Juntos, esse núcleo forma o coração de uma equipe que não se contenta mais com o potencial. Eles são os arquitetos de uma nova ambição; uma construída não apenas sobre talento, mas sobre confiança, experiência e uma sede compartilhada de fazer história. Acrescente a isso um banco repleto de talentos, incluindo Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr e Abdou Diallo, e você tem um elenco capaz de rodar, se adaptar e competir no mais alto nível.

    A longa gestão de Cissé criou continuidade. Seu estilo pragmático, outrora criticado, agora parece profético. O Senegal não joga apenas com talento, joga com propósito. E em uma Copa do Mundo de 2026 ampliada para 48 seleções, com mais espaço para o caos e as oportunidades, o Senegal pode estar mais bem preparado do que nunca para chegar longe.

    O que diferencia este elenco não é apenas o talento, é a coesão. Esses jogadores se conhecem. Eles venceram juntos, perderam juntos e cresceram juntos. Eles carregam as cicatrizes de 2018 e as lições de 2022. Eles não são apenas um time — eles são uma unidade.

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    Além do campo

    No entanto, a trajetória do Senegal na Copa do Mundo não se resume apenas aos resultados. Trata-se de representatividade, de orgulho, da maneira como o futebol reflete o espírito de uma nação.

    Os Leões de Teranga jogam com ritmo; uma mistura de estrutura europeia e espontaneidade africana. Seus torcedores estão entre os mais apaixonados do mundo. Seus jogadores carregam o peso da história, não como um fardo, mas como combustível.

    Das ruas de Dakar às academias da França, os jogadores senegaleses crescem com a memória de 2002 e a amargura de 2018. Eles sabem o que significa surpreender o mundo. Sabem o que significa ficar a um passo do objetivo. E agora, sabem o que é preciso para construir algo duradouro.

    A ascensão do Senegal é também um modelo para o futebol africano. Estabilidade na comissão técnica, investimento na juventude e uma identidade clara. Isso não é luxo, é necessidade. E o Senegal, mais do que qualquer outra seleção africana classificada, parece entender isso.

    Eles se tornaram mais do que uma equipe, são um modelo a ser seguido. E sua influência se estende além das fronteiras. Clubes europeus agora procuram talentos senegaleses com intenção. Jovens jogadores veem um caminho, um propósito e uma promessa.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    E agora?

    A quinta participação do Senegal na Copa do Mundo, em 2026, não será uma questão de redenção; será uma questão de concretização. O elenco está pronto, o técnico é experiente e as feridas já sararam. O sonho permanece. Eles já derrotaram campeões mundiais; chegaram às quartas de final; foram eliminados por margens mínimas. Agora, eles miram mais alto.

    Porque, para o Senegal, a Copa do Mundo não é apenas um torneio. É um espelho, um campo de provas, um lugar onde nascem lendas e onde assuntos pendentes exigem resolução.

    E desta vez, eles não estão apenas esperando; eles estão em busca. Estão em busca de história, para se tornarem a primeira seleção senegalesa a chegar a uma semifinal da Copa do Mundo, ou talvez até mais. Estão em busca de reconhecimento, para provar que sua geração de ouro não é apenas talentosa, mas atemporal. Estão em busca de justiça, para exorcizar os fantasmas de 2018, quando cartões amarelos, e não gols, encerraram sua campanha.

    Mas, acima de tudo, eles estão em busca de algo mais profundo, um momento que transcenda o futebol. Um momento que una uma nação, eletrize um continente e reescreva a narrativa do que as seleções africanas podem alcançar no cenário mundial.

    A trajetória do Senegal sempre foi mais do que apenas resultados. Trata-se de ritmo e resiliência, de orgulho e perseverança, do poder do esporte de refletir o espírito de um povo. Em 2002, eles chocaram o mundo. Em 2018, foram derrotados pelas regras. Em 2022, eles se reconstruíram. E em 2026, eles retornam; não como azarões, mas como candidatos ao título. Os Leões de Teranga já rugiram antes, mas agora estão prontos para reinar.

    E quando pisarem no gramado na América do Norte, não carregarão apenas as esperanças do Senegal. Carregarão o peso de um continente. A memória de cada oportunidade perdida. O fogo de cada criança que cresceu sonhando à sombra de 2002. E a convicção de que, desta vez, a história terá um final diferente.

    A regra do Fair Play pode tê-los eliminado uma vez, mas desta vez, eles estão escrevendo seu próprio final. Um passe de cada vez. Um gol de cada vez. Um rugido de cada vez.