LEGADO: A trajetória da Argélia na Copa do Mundo - da “Vergonha de Gijón” ao orgulho em Porto Alegre

O trem espanhol seguia para o norte, em direção a Gijón, cheio de torcedores de diferentes partes do mundo: os alemães com seus chapéus, os espanhóis animados e um pequeno grupo de argelinos agitando bandeiras, apesar do cansaço e da distância que haviam percorrido. Eu os observava e pensava: “Quantas histórias este trem guarda, de sonhos, lembranças e lágrimas que ainda estão por vir”.

A bordo, comprei um exemplar do El País. A manchete dizia: “Partida fácil para os alemães. Não se esperam surpresas”. Na revista Kicker, li: “A Argélia tem entusiasmo... mas o futebol exige mais do que entusiasmo”. Sorri. Não sabia se a arrogância deles os levaria a nos subestimar, mas tinha certeza de que dentro de cada argelino há algo que nunca deve ser subestimado.

O estádio estava fervilhando, a grama brilhando sob um sol pálido, como se o próprio céu aguardasse um milagre. A Argélia, vestida de verde, enfrentava os alemães, com seus rostos sombrios. Rabah Madjer brilhava como uma espada, enquanto Lakhdar Belloumi sorria com a confiança de um homem que sabia que a história favorece os corajosos.

Pulei da minha cadeira após o primeiro gol de Madjer, minha caneta caiu da minha mão e gritei como nunca antes. Vi a bandeira argelina hasteada em um estádio europeu pela primeira vez. Então veio o empate alemão... Tensão, por um momento, mas Belloumi estava lá — gol! Argélia dois, Alemanha um.

Não podíamos acreditar no que estávamos vendo. Até mesmo os jornalistas alemães ficaram em silêncio por alguns segundos antes de escreverem confusos. No dia seguinte, os jornais falavam pela voz do mundo. LeMonde: “Os argelinos deram uma lição de dignidade aos arrogantes alemães”; The Guardian: “Esta partida mudará a visão da Europa sobre o futebol africano”; Bild: “Eles nos chocaram... Nunca esperávamos isso. Uma humilhação para a Alemanha”.

Naquela noite, não dormimos. Os torcedores argelinos cantaram pelas ruas de Gijón até o amanhecer. Não éramos apenas vencedores, éramos os primeiros árabes a derrotar a Alemanha na Copa do Mundo.