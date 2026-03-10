LEGADO: A trajetória da Argélia na Copa do Mundo - da “Vergonha de Gijón” ao orgulho em Porto Alegre

Em 2014, eu não estava no estádio. Em vez disso, sentei-me em um humilde café em Bab El Oued, rodeado por jovens, a maioria dos quais ainda não tinha nascido quando jogamos em Gijón.
Fotos antigas de Belloumi e Madjer estavam penduradas nas paredes, os heróis que outrora humilharam a Alemanha. Em uma pequena tela de TV, a bandeira argelina tremulava no canto da transmissão. Sussurrei para mim mesmo: “Será que o milagre de Gijón vai se repetir?”. Não queria viver a decepção duas vezes.
Todos estavam em silêncio, exceto pelo som dos corações batendo forte com medo, dúvida e esperança. Rais M’Bolhi defendeu chutes como se fossem feitos de fogo e ferro; Islam Slimani atacou, enquanto Manuel Neuer jogava como um décimo zagueiro. Cada minuto era uma batalha; cada passe, um grito. A partida foi épica, uma maratona.
A Alemanha não conseguiu marcar no tempo regulamentar, mas na prorrogação, André Schürrle marcou aos dois minutos. Desilusão. Em seguida, Mesut Özil marcou o segundo pouco antes do final. Mas a Argélia não desistiu. Aos 120 minutos, Abdelmoumene Djabou marcou. O café explodiu. Aquele gol foi o nosso grito de orgulho, a nossa resposta a Gijón.
Um jovem ao meu lado chorou e disse: “Tio, hoje levantamos nossas cabeças, assim como você fez em 1982”. Olhei para ele e, juro, Gijón finalmente sorriu. Não vencemos a partida, mas recuperamos nosso orgulho.
Após a partida, o tom do mundo mudou. A BBC Sport escreveu: “A Argélia não perdeu, conquistou o respeito do mundo”; na Der Spiegel, “Os argelinos reviveram o fantasma de Gijón e redefiniram o orgulho e a dignidade”; Jamal Jabali, da Al Jazeera, escreveu: “Gijón foi uma conspiração; Porto Alegre foi uma vingança nobre – incompleta, mas honrosa”. Até mesmo o Le Monde publicou a manchete: “Argélia, a equipe que fez a Alemanha tremer e vislumbrar o limite”.
Sabíamos que não nos vingamos com gols, mas recuperamos o respeito e recuperamos a história.