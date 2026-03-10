Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Legacy Argelia GFXGetty/GOAL
GOAL

Traduzido por

LEGADO: A trajetória da Argélia na Copa do Mundo - da “Vergonha de Gijón” ao orgulho em Porto Alegre

Esta é a série Legacy, uma série de artigos e podcasts da GOAL que faz a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o futebol mundial. Desta vez, relembramos uma das jornadas mais emocionantes do futebol: o caminho da Argélia de Gijón a Porto Alegre. Da decepção de 1982 ao orgulho de 2014, esta é a história de uma equipe que transformou a injustiça em identidade e mostrou ao mundo que, para a Argélia, o sonho nunca morre.

Por Ayman Youssef

Eu estava lá no verão de 1982. Um jovem com uma pequena mala, um caderno e uma bandeira verde, branca e vermelha escondida entre meus papéis, como se fosse um segredo.

Eu não estava indo apenas para cobrir um torneio de futebol; eu estava indo para testemunhar o nascimento do sonho argelino no cenário mundial. Aquela viagem à Espanha não era uma missão de trabalho; era o destino. Eu acreditava que o futebol poderia fazer o que a política não conseguia: fazer o mundo nos ouvir, mesmo que fosse apenas por 90 minutos.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    Chegando com estilo

    O trem espanhol seguia para o norte, em direção a Gijón, cheio de torcedores de diferentes partes do mundo: os alemães com seus chapéus, os espanhóis animados e um pequeno grupo de argelinos agitando bandeiras, apesar do cansaço e da distância que haviam percorrido. Eu os observava e pensava: “Quantas histórias este trem guarda, de sonhos, lembranças e lágrimas que ainda estão por vir”.

    A bordo, comprei um exemplar do El País. A manchete dizia: “Partida fácil para os alemães. Não se esperam surpresas”. Na revista Kicker, li: “A Argélia tem entusiasmo... mas o futebol exige mais do que entusiasmo”. Sorri. Não sabia se a arrogância deles os levaria a nos subestimar, mas tinha certeza de que dentro de cada argelino há algo que nunca deve ser subestimado.

    O estádio estava fervilhando, a grama brilhando sob um sol pálido, como se o próprio céu aguardasse um milagre. A Argélia, vestida de verde, enfrentava os alemães, com seus rostos sombrios. Rabah Madjer brilhava como uma espada, enquanto Lakhdar Belloumi sorria com a confiança de um homem que sabia que a história favorece os corajosos.

    Pulei da minha cadeira após o primeiro gol de Madjer, minha caneta caiu da minha mão e gritei como nunca antes. Vi a bandeira argelina hasteada em um estádio europeu pela primeira vez. Então veio o empate alemão... Tensão, por um momento, mas Belloumi estava lá — gol! Argélia dois, Alemanha um.

    Não podíamos acreditar no que estávamos vendo. Até mesmo os jornalistas alemães ficaram em silêncio por alguns segundos antes de escreverem confusos. No dia seguinte, os jornais falavam pela voz do mundo. LeMonde: “Os argelinos deram uma lição de dignidade aos arrogantes alemães”; The Guardian: “Esta partida mudará a visão da Europa sobre o futebol africano”; Bild: “Eles nos chocaram... Nunca esperávamos isso. Uma humilhação para a Alemanha”.

    Naquela noite, não dormimos. Os torcedores argelinos cantaram pelas ruas de Gijón até o amanhecer. Não éramos apenas vencedores, éramos os primeiros árabes a derrotar a Alemanha na Copa do Mundo.

    • Publicidade

  • Conspiração

    Alguns dias depois, aguardávamos o resultado do jogo da Alemanha contra a Áustria, a última partida do grupo. A Argélia só precisava de um resultado justo, mas acabou sendo vítima de um pacto oculto.

    O que aconteceu em 25 de junho de 1982 foi uma mancha negra na história da Copa do Mundo. A Alemanha marcou aos 10 minutos e, então, o jogo congelou. Passes curtos, apitos de protesto, vaias das arquibancadas. Era como se os jogadores tivessem concordado em ficar em silêncio. Sem ataques, sem paixão, sem futebol.

    O jornalista espanhol ao meu lado murmurou: “¡Esto es una vergüenza! (Isso é uma vergonha!)”. Os torcedores espanhóis gritavam: “¡Fuera! ¡Fuera!”. Até mesmo o comentarista parou de falar em protesto.

    Nós, na cabine de imprensa, ficamos atônitos, percebendo que a classificação havia sido roubada diante dos olhos do mundo. O jornal The Times escreveu no dia seguinte: “Gijón... O dia em que o espírito esportivo morreu”. Na Argélia, as pessoas foram às ruas, não para chorar, mas para se orgulhar. Um torcedor disse na televisão nacional: “Ganhamos dignidade... E perdemos para uma folha de engano”.

  • Spain v Algeria 1986 FIFA World CupHulton Archive

    Retorno aos palcos

    Quatro anos depois de Gijón, a Argélia pensava que a ferida tinha cicatrizado. Mas a verdade é que o sonho nunca morreu. Voltamos à Copa do Mundo no México, uma nova geração carregando o peso da antiga glória e uma geração mais velha assistindo de longe, sorrindo e esperando pela alegria.

    Eu estava lá, sob o sol forte do México, escrevendo relatórios em papel amarelado, lembrando-me de Gijón a cada passe, a cada torcida. Como eu poderia esquecer?

    Enfrentamos a Irlanda do Norte, o Brasil e a Espanha — um grupo difícil, como se o destino quisesse testar a Argélia novamente. Empatei em 1 a 1 com a Irlanda do Norte graças a um belo gol de Djamel Zidane. Nunca esquecerei a alegria no estádio após aquele gol; a esperança havia retornado aos corações argelinos. Mas contra o Brasil, vi nos olhos dos jogadores uma mistura de medo e determinação, como se Madjer e seus companheiros sussurrassem: “Não seremos esquecidos, seja qual for o resultado”. Aos 66 minutos, a Argélia sofreu o gol fatal.

    Na terceira partida, contra a Espanha, o desespero se instalou. A Argélia entrou em campo derrotada antes mesmo do apito, e uma derrota por 3 a 0 encerrou nossa campanha. Sim, a jornada terminou cedo, mas saímos de cabeça erguida, cantando como fizemos em Gijón: “Podemos perder o placar, mas nunca o princípio”.

    Aquele torneio marcou a despedida de uma geração de ouro, carregando tanto o aroma da vitória quanto a dor da traição. Então vieram os anos de silêncio; anos em que a Argélia desapareceu da Copa do Mundo, mas nunca de nossos corações ou de nossos cadernos.

  • FBL-WC2010-AFR2010-EGYALGAFP

    Alegria em Omdurman

    Décadas se passaram e gerações cresceram sem nunca conhecer o sabor da Copa do Mundo, enquanto o futebol argelino passava por turbulências e decepções. Mas, no final dos anos 2000, a semente começou a brotar novamente.

    Em 2009, o destino chamou mais uma vez nas eliminatórias da Copa do Mundo, quando um duelo acirrado entre Egito e Argélia reavivou todas as memórias de orgulho e honra. Na Argélia, os corações batiam ao ritmo da história. No Cairo, a tensão era palpável. As duas equipes terminaram empatadas em pontos, forçando uma repescagem decisiva. Não seria apenas uma partida; era a história de uma nação exigindo seu direito de sonhar.

    A decisão aconteceu em Omdurman, no Sudão. Aquela noite nunca será esquecida. Eu estava lá, segurando meus papéis e meu telefone, tremendo. O estádio estava lotado, bandeiras tremulavam, lágrimas corriam antes dos gols. E, aos 40 minutos, gritei até minha voz falhar. Abracei o homem mais próximo, embora nem soubesse quem ele era. Ele era argelino? Árabe? Não importava. Éramos um só povo, um só coração.

    Não consigo descrever aquele rugido que abalou Omdurman, ele ainda ecoa em mim até hoje. A lenda estava completa: a Argélia estava de volta à Copa do Mundo após 24 anos de ausência.

  • FBL-WC2010-MATCH23-ENG-ALGAFP

    O sonho volta

    Quando cheguei a Joanesburgo, senti que toda a África nos acolhia. Bandeiras argelinas tremulavam em todos os cantos, nossos cânticos ecoavam como o próprio hino nacional. 

    Enfrentamos a Eslovênia, a Inglaterra e os Estados Unidos, e embora a Argélia não tenha conquistado muitos pontos, ganhamos algo maior: existência.

    Vi um jovem de 20 anos chorar de alegria só por ouvir Kassaman na Copa do Mundo. Pensei: “Mesmo que essa geração nunca tenha conhecido Gijón, pelo menos saberá que a Argélia nunca morre duas vezes”. Saímos cedo, mas voltamos à vida. E esse retorno foi o prelúdio para algo ainda maior no Brasil, quatro anos depois.

  • FBL-WC-2014-ALG-FANSAFP

    Observando de longe

    Em 2014, eu não estava no estádio. Em vez disso, sentei-me em um humilde café em Bab El Oued, rodeado por jovens, a maioria dos quais ainda não tinha nascido quando jogamos em Gijón.

    Fotos antigas de Belloumi e Madjer estavam penduradas nas paredes, os heróis que outrora humilharam a Alemanha. Em uma pequena tela de TV, a bandeira argelina tremulava no canto da transmissão. Sussurrei para mim mesmo: “Será que o milagre de Gijón vai se repetir?”. Não queria viver a decepção duas vezes.

    Todos estavam em silêncio, exceto pelo som dos corações batendo forte com medo, dúvida e esperança. Rais M’Bolhi defendeu chutes como se fossem feitos de fogo e ferro; Islam Slimani atacou, enquanto Manuel Neuer jogava como um décimo zagueiro. Cada minuto era uma batalha; cada passe, um grito. A partida foi épica, uma maratona.

    A Alemanha não conseguiu marcar no tempo regulamentar, mas na prorrogação, André Schürrle marcou aos dois minutos. Desilusão. Em seguida, Mesut Özil marcou o segundo pouco antes do final. Mas a Argélia não desistiu. Aos 120 minutos, Abdelmoumene Djabou marcou. O café explodiu. Aquele gol foi o nosso grito de orgulho, a nossa resposta a Gijón.

    Um jovem ao meu lado chorou e disse: “Tio, hoje levantamos nossas cabeças, assim como você fez em 1982”. Olhei para ele e, juro, Gijón finalmente sorriu. Não vencemos a partida, mas recuperamos nosso orgulho.

    Após a partida, o tom do mundo mudou. A BBC Sport escreveu: “A Argélia não perdeu, conquistou o respeito do mundo”; na Der Spiegel, “Os argelinos reviveram o fantasma de Gijón e redefiniram o orgulho e a dignidade”; Jamal Jabali, da Al Jazeera, escreveu: “Gijón foi uma conspiração; Porto Alegre foi uma vingança nobre – incompleta, mas honrosa”. Até mesmo o Le Monde publicou a manchete: “Argélia, a equipe que fez a Alemanha tremer e vislumbrar o limite”.

    Sabíamos que não nos vingamos com gols, mas recuperamos o respeito e recuperamos a história.

  • O legado de Gijón

    Após o escândalo de 1982, a FIFA decidiu que todas as partidas finais dos grupos deveriam ser disputadas simultaneamente. Uma regra simples, mas que garantia a justiça. Em resposta, a revista World Soccer Magazine escreveu: “Gijón não foi em vão, mudou a Copa do Mundo para sempre”. 

    Assim, o nome da Argélia ficou gravado na memória da FIFA; não como uma equipe que perdeu a qualificação, mas como uma que triunfou por uma questão de princípio. Foi uma vitória incompleta, mas que fez justiça ao futebol em si. Até hoje, Madjer, Belloumi e seus companheiros de equipe permanecem imortais na consciência do futebol.

0