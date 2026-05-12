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Legacy Germany GFXGOAL
Jochen Tittmar

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LEGADO: A missão de Julian Nagelsmann de aproveitar o DNA alemão na Copa do Mundo e revitalizar uma potência europeia após duas eliminações consecutivas na fase de grupos

Legacy
Alemanha
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
J. Nagelsmann

Esta é a “Legacy”, a série de reportagens e podcasts da GOAL que faz a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o futebol mundial. Nesta edição, vamos ver como Julian Nagelsmann está tentando fazer com que a Alemanha... a Alemanha novamente. Durante anos, a seleção nacional se afastou da identidade que a tornou campeã mundial no Brasil há apenas 12 anos. Agora, seu técnico está determinado a restaurá-la.

Quando os torcedores fora da Alemanha falavam sobre a seleção nacional, costumavam citar uma frase que há muito se tornou um bordão: “O futebol é um jogo simples: 22 homens correm atrás de uma bola por 90 minutos – e, no final, os alemães sempre vencem.” Gary Lineker disse isso após a semifinal da Copa do Mundo de 1990, quando a Inglaterra perdeu para a Alemanha nos pênaltis. Ele disse isso meio por admiração, meio por resignação.

Essa frase foi mais do que apenas uma observação espirituosa, porém. Ela resumia a imagem de uma nação que, durante décadas, definiu o futebol não como o jogo mais bonito, mas por uma autoconfiança inabalável. A Alemanha era a seleção que nunca desistia, que prevalecia por meio da organização, da força de vontade e da disciplina tática, que saía vitoriosa nos momentos decisivos.

Essa identidade era seu legado. Era um futebol baseado na mentalidade, não na estética. As Copas do Mundo eram testes de caráter, não demonstrações de perfeição técnica. Esses valores moldaram a autoimagem coletiva do futebol alemão.

Os heróis de Berna em 1954, os campeões de Munique em 1974, os lutadores de Roma em 1990 – todos simbolizavam uma equipe que encontrava o equilíbrio entre determinação coletiva e sobriedade tática nos momentos decisivos. A Alemanha era a equipe que raramente praticava o futebol mais atraente, mas frequentemente o mais eficaz. Esse era o seu DNA, o estilo associado ao futebol alemão: organizado, incansável, determinado.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    Caminho para uma nova era

    Mas, no início dos anos 2000, o mundo do futebol estava mudando rapidamente. O futebol internacional estava se tornando mais rápido, mais técnico e mais exigente. Na Alemanha, também, crescia o desejo por uma abordagem mais moderna. Quando Joachim Löw assumiu o cargo de técnico da seleção nacional após a Copa do Mundo de 2006, a DFB estava entrando em uma nova era.

    Sob o comando de Löw, a Alemanha mostrou uma cara diferente: menos briga, mais controle, menos reação, mais ação. O próprio Löw descreveu essa mudança em 2012 com as seguintes palavras: “Desenvolvemos uma boa combinação de passes e corridas, recuperação de bola e contra-ataques rápidos.”

    Era um compromisso com um estilo de futebol que não se limitava a correr atrás da bola, mas a controlava. A seleção alemã tornou-se uma máquina de posse de bola, influenciada pela estética de Pep Guardiola e inspirada pelo domínio da Espanha. O novo estilo era a expressão de uma autoimagem modernizada: a Alemanha não queria mais apenas vencer, mas também agradar.

    O sucesso provou que Löw estava certo. Na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, esse estilo culminou na talvez mais perfeita simbiose entre ordem e criatividade já exibida por uma seleção alemã. A combinação de clareza tática, precisão técnica e harmonia de equipe levou ao quarto título da Copa do Mundo – com a vitória por 7 a 1 na semifinal contra os anfitriões sendo um momento marcante.

    Foi o triunfo de uma nova Alemanha, capaz agora de dominar seus adversários em alguns momentos, em vez de simplesmente derrotá-los. Mas mesmo nessa vitória estavam as sementes da crise que estava por vir. O estilo de jogo tornou-se cada vez mais ideológico, com a ideia da posse de bola se tornando um fim em si mesma.

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  • Korea Republic v Germany: Group F - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    O desaparecimento de uma aura

    Após a eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo de 2018, Löw admitiu com espírito de autocrítica: “Meu maior erro de avaliação e meu maior erro foi acreditar que poderíamos passar da fase de grupos com um futebol dominante e baseado na posse de bola. Eu deveria ter preparado a equipe como fiz em 2014, quando tínhamos um equilíbrio maior entre ataque e defesa.”

    Essas palavras contêm uma admissão de que o futebol alemão havia se desviado de seus próprios fundamentos. A equipe era tecnicamente excelente, mas sua identidade havia sido prejudicada. O resultado foi uma crise que foi além dos fracassos esportivos.

    Após 2014, iniciou-se um processo gradual de alienação. O futebol da seleção alemã havia se desenvolvido em uma direção que era moderna, mas não mais o que se costumava chamar de “tipicamente alemão”. Eles queriam ser tudo ao mesmo tempo: elegantes como a Espanha, taticamente astutos como a França, pressionando forte como a Inglaterra – e, nesse processo, perderam o que os distinguia há décadas.

    O resultado foram equipes que eram estruturalmente muito boas, mas pareciam emocionalmente vazias. As campanhas para as Copas do Mundo de 2018 e 2022 mostraram claramente que a posse de bola não é um valor em si. Em 2018, ela nem mesmo era mais necessariamente moderna. Clubes como o Manchester City de Guardiola já haviam implementado um contra-pressing mais intenso naquela época.

    Um dos problemas de Löw era que ele não havia se desenvolvido o suficiente nesse aspecto. Setenta por cento de controle de bola era inútil sem paixão e clareza. A Mannschaft muitas vezes parecia comportada demais, previsível demais e não pronta para lutar. A aura que Lineker havia descrito um dia havia desaparecido.

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-PRESSERAFP

    Um novo começo

    O legado que outrora simbolizava força havia se tornado uma sombra. Mas é justamente esse legado que está recuperando importância hoje. Numa época em que o futebol é cada vez mais moldado por dados, estruturas e sistemas, a dimensão emocional e de caráter continua sendo um fator subestimado para o sucesso.

    As Copas do Mundo geralmente não são um palco para sistemas teóricos, mas sim testes de determinação e torneios de atitude. Não é necessariamente a equipe com as melhores estatísticas de passes que vence, mas aquela com maior união. O legado alemão – espírito de luta, espírito de equipe, resistência mental – não é, portanto, uma idealização nostálgica, mas um recurso para o futuro.

    Julian Nagelsmann reconheceu isso recentemente. Desde que assumiu o cargo de técnico da seleção em 2023, ele tem falado regularmente sobre mentalidade e espírito de equipe. Em março de 2024, antes do Campeonato Europeu em casa, ele disse: “A pressão que estamos enfrentando é a pressão para ter sucesso. Todo o resto são apenas coisas que vêm de fora. É futebol e deve despertar emoções.”

    Isso pode ser entendido como um novo começo programático. Nagelsmann queria que o futebol voltasse a despertar algo – nos jogadores, nos torcedores e no país. Após o torneio, no qual a Alemanha voltou a ser reconhecida como uma equipe, ele explicou: “Eu disse que precisamos do apoio do povo do nosso país porque sabemos que simplesmente não fomos bons o suficiente nos últimos torneios. E depois dos últimos jogos, acho que os torcedores perceberam que queremos alcançar algo e mudar as coisas.”

    Ele se referia ao que Löw havia perdido em seus últimos anos: a conexão entre a equipe, a identidade e o público. Nagelsmann formulou sua afirmação de forma ainda mais clara no final de julho, no Congresso Internacional de Treinadores realizado pela Associação Alemã de Treinadores de Futebol em Leipzig.

    “Não precisamos ser a Espanha 2.0”, disse ele. Em vez disso, insistiu que era necessário “pensar à moda antiga” e, no velho estilo alemão, “pensar mais defensivamente e defender”. O retorno das virtudes alemãs estava em andamento.

  • Northern Ireland v Germany - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Equipe de trabalhadores

    Este é um sinal claro de que o futebol alemão quer voltar a ser ele mesmo, por assim dizer. Não uma cópia nem um imitador de estilos, mas uma equipe com personalidade própria. Não é por acaso que Nagelsmann tenha falado repetidamente de “trabalhadores” neste contexto, jogadores dispostos a se sacrificar pelo coletivo. Ele quer jogadores que, embora possam não ser tecnicamente brilhantes, tenham personalidades mais fortes. Essa atitude segue a tradição daquelas equipes que outrora conquistaram o respeito de Lineker.

    Nagelsmann já convocou Robert Andrich, do Bayer Leverkusen, o meio-campista Pascal Gross, do Brighton, e Grischa Promel, do Hoffenheim, para serem seus “trabalhadores”. Waldemar Anton e Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, também estão entre eles, mas ambos ainda precisam se firmar na seleção alemã. Joshua Kimmich e Leon Goretzka, que fazem parte do elenco titular, assim como Jonathan Tah, do Bayern de Munique, juntaram-se a Antonio Rudiger e ao capitão do RB Leipzig, David Raum, para dar esse passo também.

    A definição de Nagelsmann de um “trabalhador” refere-se a jogadores que se destacam pela resistência na corrida, desarmes e confiabilidade tática. Eles são menos responsáveis por momentos criativos e mais pela estabilidade, segurança e manutenção da estrutura da equipe. Andrich, Gross e Promel personificam esse tipo de jogador porque fecham espaços, buscam desarmes e mantêm sua presença mesmo em fases de alta intensidade.

    A dupla do Dortmund, Anton e Schlotterbeck, juntamente com a dupla de zagueiros centrais consagrada, Tah e Rudiger, traz robustez física e antecipação à defesa, representando confiabilidade e fortes habilidades de comunicação. Kimmich e Goretzka são importantes no meio-campo graças ao seu posicionamento, corrida e papéis de liderança. Para Nagelsmann, esses jogadores são componentes centrais de uma equipe funcional que está menos focada no brilhantismo individual e mais no trabalho coletivo e na resiliência.

    Ao mesmo tempo, Nagelsmann reconheceu que a mentalidade é criada por meio de estruturas e liderança. Idealmente, isso deve levar à estabilidade psicológica entre os jogadores, que pode então ser convertida em desenvoltura em campo.

    “O importante é que as outras equipes nos vejam novamente como uma nação do futebol. Em geral, quero que entremos no ônibus e sigamos para o jogo com todos pensando: ‘É claro que vamos vencer hoje, somos a Alemanha, somos uma nação do futebol, vamos vencer’”, explicou Nagelsmann ao Blickpunkt Sport há pouco mais de um ano.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Aviso e guia

    Para Nagelsmann, essa é a base emocional de seu projeto. Não se trata de um retorno ao futebol das décadas passadas, mas de redescobrir uma convicção interior que se perdeu ao longo dos anos. O futebol alemão moderno deve voltar a mostrar atitude – mas sem perder de vista a bola, é claro. Deve ser jogado de forma moderna, mas com um toque alemão.

    O equilíbrio entre inovação e tradição, entre posse de bola e agressividade, está, por assim dizer, no cerne dessa reorientação. O legado desempenha aqui um papel duplo: por um lado, é um alerta de como é fácil perder a identidade; por outro, é também um guia para redescobri-la.

    Historicamente, o futebol alemão sempre funcionou melhor quando tinha autoconsciência. As seleções de 1974 e 1990 contavam com jogadores tecnicamente excepcionais, mas se destacavam acima de tudo pela estrutura, clareza e disciplina. A seleção de 2014 combinou essas virtudes com elegância moderna.

    As seleções que vieram depois perderam esse equilíbrio. A crença em seu próprio estilo de jogo deu lugar a tentativas de, de alguma forma, agradar a todos – torcedores, analistas e estetas. O resultado foi uma equipe que sabia fazer muitas coisas, mas carecia de carisma. A tentativa de Nagelsmann de reintroduzir mais jogadores de trabalho não é, portanto, retrógrada, mas voltada para o futuro: ele busca combinar atitude e habilidade.

    O fato de que essa abordagem funciona pode ser visto na percepção do público. Enquanto a seleção nacional era considerada sem vida nos anos que antecederam o Campeonato Europeu de 2024, um entusiasmo genuíno foi sentido novamente pela primeira vez durante e após o torneio. O futebol parecia carregado de emoção e menos estéril. Jogadores com estilos tão diversos quanto Jamal Musiala e Rudiger personificam a nova identidade: habilidade técnica aliada à determinação. Essa mistura é o cerne do legado alemão em sua forma modernizada.

    Mas por que esse legado é relevante novamente hoje? Porque o futebol internacional entrou em uma fase em que a posse de bola pura não garante mais o sucesso. Seleções como França e Argentina mostram que as vitórias em torneios se baseiam na mentalidade e na adaptabilidade. As melhores seleções do mundo são aquelas que mantêm a calma nos momentos decisivos. A Alemanha já foi o epítome dessa qualidade.

  • Fundamentos para o futuro

    Num futebol globalizado e taticamente sofisticado, a técnica por si só já não basta. O que distingue as equipes não é a análise de dados, mas a cultura; uma equipe que sabe quais são seus valores permanecerá estável mesmo em tempos de crise. Isso proporciona direção, orientação e identidade. Assim, quando Nagelsmann enfatiza que “resiliência, espírito de equipe e paixão” são cruciais, ele está descrevendo os alicerces para o futuro.

    O futebol alemão está mais uma vez em uma encruzilhada. A lembrança da declaração de Lineker parece um espelho hoje: antes era uma expressão de força, depois tornou-se mais irônica. Mas a possibilidade de que um dia ela possa ser entendida como um elogio novamente é real.

    Sob o comando de Nagelsmann, a Alemanha não está tentando copiar o passado, mas sim compreendê-lo corretamente. O técnico quer que a força que antes vinha da disciplina e da força de vontade venha hoje do espírito de equipe, da clareza e da estabilidade mental.

    O legado da arte do futebol alemão perdura nos momentos em que as equipes se esforçam até o limite – em prorrogações emocionantes, em disputas de pênaltis, em duelos mentais. Redescobrir essa herança não significa romantizar o passado, mas sim aproveitar seu potencial para o futuro.

    Nagelsmann agora trilhou esse caminho. Seu sucesso depende não apenas de suas táticas e de seu sistema, mas também de sua capacidade de combinar essa força antiga com uma nova paixão. Se ele tiver sucesso, então a declaração de Lineker poderá um dia soar novamente como foi originalmente concebida: como uma expressão de respeito por uma equipe que sabe quem é – e que vence no final porque faz jus ao seu legado.

Amistosos
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FIN