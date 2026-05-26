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LEGACY Ancelotti Brazil GFXGetty/GOAL
Tauan Ambrosio

Traduzido por

LEGACY: Por que o Brasil abandonou a tradição e recorreu a Carlo Ancelotti na tentativa de acabar com a seca de títulos na Copa do Mundo

Legacy
Copa do Mundo
Brasil
C. Ancelotti
Especiais e Opinião

Este é o “Legacy”, o podcast e a série de reportagens da GOAL que acompanha a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o esporte mais popular do mundo. Nesta semana, analisamos por que o Brasil recorreu ao técnico de clube mais condecorado do planeta, Carlo Ancelotti, como essa decisão reflete anos de confusão no projeto da seleção e por que o vínculo de Ancelotti com jogadores como Kaká e Vinícius Jr. influenciou essa escolha...

Dorival Júnior acabara de sofrer apenas a segunda derrota em seus 16 jogos como técnico da Seleção Brasileira. Mas a goleada de 4 a 1 sofrida contra a Argentina, logo após uma péssima campanha na Copa América de 2024 — que terminou de forma amarga nos pênaltis nas quartas de final —, foi o suficiente para transformar a esmagadora maioria dos brasileiros na Rainha de Copas das histórias de “Alice”, de Lewis Carroll, gritando: “Cortem suas cabeças!”

A partida em Buenos Aires nem havia terminado ainda, e todos já sabiam que o clima havia se tornado insuportável para um Dorival abatido, com o olhar perdido e distante. Deixar de ser o “País das Maravilhas” do futebol, após duas décadas sem conquistar uma Copa do Mundo, teve um preço alto para os treinadores brasileiros.

Demorou três dias para a cabeça de Dorival rolar, mas o veredicto já havia sido proferido. Quando a TV Globo, que tradicionalmente serve como termômetro do país para a seleção nacional, declarou, pela voz de Luís Roberto, que o Brasil precisava de “uma mudança de rumo daqui para frente, pensando na Copa do Mundo de 2026”, ficou claro que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teria que buscar seu quarto técnico do ciclo rumo ao torneio na América do Norte.

Duas semanas depois, Carlo Ancelotti foi anunciado, e uma suave brisa de otimismo em torno do sonho do sexto título do Brasil acariciou a nuca dos torcedores esperançosos.

  • Flamengo Celebrates Winning the Copa CONMEBOL Libertadores 2019 Around Rio de JaneiroGetty Images Sport

    Influência estrangeira

    O entusiasmo com a chegada do italiano, mesmo tão perto da Copa do Mundo, não era exagerado. Durante anos, muitos brasileiros sonharam com a ideia quase impossível de ver Pep Guardiola no comando da seleção nacional. Contar com um dos melhores treinadores de todos os tempos, vindo de passagens bem-sucedidas pelo Real Madrid — onde Ancelotti havia se familiarizado profundamente com muitos dos principais jogadores do Brasil —, era motivo suficiente para sonhar novamente.

    Mas a chegada do primeiro técnico estrangeiro em tempo integral da seleção nacional também simbolizou uma dolorosa verdade que se tornara um elefante na sala: o declínio acelerado dos treinadores brasileiros.

    Técnicos estrangeiros não são novidade no futebol brasileiro e têm dado enormes contribuições para sua evolução. A chamada “escola húngara”, ativa em todo o mundo nas décadas de 1940 e 1950, também chegou aos campos brasileiros por meio de figuras como Dori Kurschner, que introduziu as primeiras ideias táticas avançadas no Brasil, e Bela Guttmann, cujo assistente no São Paulo em 1957, Vicente Feola, passou a comandar a seleção brasileira até seu primeiro título mundial em 1958.

    Em 1965, o argentino Filpo Núñez fez um trabalho tão notável com o Palmeiras que sua equipe representou oficialmente o Brasil, vestindo a camisa amarela da seleção em um amistoso contra o Uruguai.

    Mas a partir de 2019, o sucesso do técnico português Jorge Jesus com o Flamengo abriu as portas de par em par para os treinadores estrangeiros. Outros técnicos portugueses — Abel Ferreira no Palmeiras e Artur Jorge no Botafogo — passaram a fazer história com conquistas notáveis de títulos. O argentino Juan Pablo Vojvoda chegou em 2021 como um nome desconhecido, mas logo se tornou uma lenda no Fortaleza, levando o clube azarão a sonhar com troféus nacionais e continentais, enquanto ele até rejeitou várias ofertas de clubes maiores antes de partir em 2025 com uma despedida emocionante.

    Enquanto isso, os treinadores brasileiros foram cada vez mais deixados de lado. Eles se tornaram, em sua maioria, um plano B. Metade dos técnicos da primeira divisão brasileira agora vem de outros países.

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  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Ficar para trás

    A crença generalizada — e talvez ainda válida — é que os treinadores brasileiros estão ultrapassados há muito tempo. Se treinadores argentinos ou uruguaios às vezes comandam grandes clubes na Liga dos Campeões, por que nenhum brasileiro o faz há décadas? Os últimos foram Luiz Felipe Scolari, no Chelsea, e Vanderlei Luxemburgo, no Real Madrid, em meados dos anos 2000.

    Aqueles que tiveram sucesso na América do Sul muitas vezes se tornaram vítimas do implacável carrossel de treinadores do Brasil, ou acabaram sendo nomeados para a seleção nacional, apenas para passar de gênios a fracassados aos olhos do público, julgados exclusivamente por resultados decepcionantes.

    O mesmo país que exporta os melhores jogadores de futebol do mundo tem enfrentado dificuldades para formar pensadores e estrategistas de elite. Com raras exceções, o Brasil passou as últimas décadas reciclando os mesmos perfis para comandar a seleção nacional: do veterano que teve sucesso há muito tempo, ao disciplinador, ao nome da moda do momento, à figura paterna.

    Carlos Alberto Parreira, campeão mundial em 1994 e uma das principais mentes táticas de sua geração, comandou a equipe novamente em 2006, mas não conseguiu organizar um elenco repleto de estrelas como Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Lúcio e Juan.

    A reação a esse fracasso, atribuído em parte ao excesso de comemoração e ao ego dos jogadores, foi a nomeação de um técnico linha-dura que nunca havia sequer treinado um clube: Dunga, o capitão da seleção brasileira campeã de 1994. Ele teve duas passagens, entre 2006–10 e 2014–16, mas nenhuma delas impressionou.

    Mano Menezes desfrutou brevemente de uma onda de popularidade após 2010, mas não conseguiu mantê-la. Scolari então retornou em 2013, baseado puramente na nostalgia da Copa do Mundo de 2002 e de sua famosa “Família Scolari”. Ele chegou a aparecer em um comercial interpretando uma figura paterna amorosa, orientando crianças em um campo de futebol. No fim, essa imagem paternal tornou-se cruelmente irônica quando o Brasil perdeu por 7 a 1 para a Alemanha em uma semifinal da Copa do Mundo que parecia um confronto entre homens e meninos.

    Entre esse elenco rotativo de personagens, Tite parecia o mais preparado quando assumiu o comando antes da Copa do Mundo de 2018. Sua trajetória inicial nas eliminatórias foi inspiradora e, tendo emergido como o melhor técnico da história do Corinthians, conquistando quase todos os títulos importantes disponíveis, ele inspirava respeito universal. Ele chegou a ser descrito como “um técnico europeu com pele brasileira”.

    Mas Tite também ficou aquém das expectativas, incapaz de passar das quartas de final em duas Copas do Mundo. Após deixar o cargo em 2022, ele não conseguiu nenhum cargo de destaque na Europa, como era seu sonho.

  • Colombia v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Caos institucional

    Tendo perdido seu técnico mais competente dos últimos anos, a CBF — ela própria mergulhada em uma crise institucional — tomou uma decisão errada atrás da outra na preparação para 2026.

    Fernando Diniz era o técnico brasileiro mais inovador das últimas décadas, conhecido por seu estilo ousado baseado na posse de bola. Em 2023, ele estava levando o Fluminense a uma campanha histórica que culminaria no título da Copa Libertadores quando o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ligou para ele para assumir a dupla função de comandar tanto o clube quanto a seleção interinamente, enquanto ainda buscava Ancelotti.

    O erro? Trazer o técnico brasileiro mais original da era moderna sem nenhum projeto ou plano de longo prazo. Tudo foi, portanto, improvisado. Como era de se esperar, fracassou. Ancelotti renovou com o Real Madrid no final de 2023, enquanto Diniz conseguiu apenas duas vitórias em seis jogos.

    A oportunidade então recaiu sobre Dorival, que vinha de passagens sólidas pelo Flamengo e pelo São Paulo. Seus maiores trunfos eram seu comportamento calmo e sua reputação de técnico próximo aos jogadores, alguém que lidava com egos com diplomacia. Na época, o plano B perfeito para Ancelotti, mas sabemos agora como isso terminou.

  • Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport

    Nova era

    Na verdade, o Brasil teve sorte em conseguir contratar Ancelotti. O italiano passou por uma última temporada decepcionante no Real Madrid em 2024–25, e o clube abriu caminho para uma saída digna. Ele não perdeu a chance de fazer história ao aceitar o convite do Brasil. As negociações iniciadas por Rodrigues foram concluídas pelo novo presidente da CBF, Samir Xaud, após a destituição de seu antecessor.

    Nem todos ficaram satisfeitos, no entanto. Vários técnicos brasileiros criticaram a decisão de contratar um estrangeiro. Antonio Lopes, um nome respeitado no país e coordenador durante a conquista da Copa do Mundo de 2002, expressou sua desaprovação, perguntando à GE: “O Brasil se tornou pentacampeão com cinco técnicos brasileiros. Por que trazer um estrangeiro?”

    O ex-técnico da Seleção Brasileira e campeão da Copa do Mundo de 1970, Emerson Leão, também lamentou as circunstâncias que levaram à chegada de Ancelotti. “Todos os grandes clubes estão sendo comandados por estrangeiros. Onde está o Brasil? Onde estão os técnicos brasileiros? Onde estão as pessoas que comandam esse espetáculo?”, questionou ele na CNN. “Estou profundamente decepcionado com essa nova geração de treinadores, que permite que isso aconteça, incapazes de mostrar mais força, mais direitos, mais qualidade para fazer parte da nossa seleção nacional.”

    Outros grandes nomes, no entanto, endossaram a decisão. Os dois últimos treinadores do Brasil vencedores da Copa do Mundo, Parreira e Scolari, deram sua bênção ao italiano. Ancelotti chegou a receber uma réplica de uma jaqueta usada por Mario Zagallo, uma das figuras mais simbólicas do Brasil, como presente de boas-vindas.

    Em uma mensagem em vídeo exibida durante a cerimônia de apresentação, Parreira disse: “Caro Ancelotti, estamos muito felizes por você ter aceitado o convite para treinar o Brasil, uma das seleções mais famosas do mundo, agora liderada por um dos maiores técnicos da história do futebol. Que você conquiste o tão sonhado sexto título. Todo o sucesso do mundo para você.”

    Presente no evento, Scolari abraçou Ancelotti calorosamente. “É um prazer, uma alegria, uma satisfação e um privilégio estar aqui com você”, disse ele. “Seja você mesmo, a pessoa que sempre foi, e você conquistará no Brasil o que já conquistou em outros lugares. Tudo de bom, para você e para o nosso Brasil. Estaremos sempre com você.”

    Até mesmo Dorival apareceu mais tarde em uma foto amigável com seu sucessor italiano, sorrindo lado a lado.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Gigantes adormecidos

    Entre as oito nações que já conquistaram a Copa do Mundo, três das que há mais tempo não ganham o título são atualmente comandadas por treinadores estrangeiros: o Uruguai, sob o comando do argentino Marcelo Bielsa; a Inglaterra, com o alemão Thomas Tuchel; e o Brasil, com Ancelotti, que agora representa a maior esperança da Seleção de finalmente conquistar seu sexto título mundial.

    Apesar da coincidência, cada situação tem seu próprio contexto. A do Brasil, no entanto, diz muito sobre a identidade em transformação da seleção nacional.

    Desde 2006, mais de 80% das seleções brasileiras na Copa do Mundo foram compostas por jogadores que atuam na Europa. Muitos partem para o continente ainda na adolescência e completam seu desenvolvimento lá. Como resultado, eles não estão mais profundamente imersos na cultura do futebol brasileiro. Um técnico europeu para jogadores que, em muitos aspectos, são atletas com mentalidade europeia faz sentido — e ainda mais quando esse técnico é Ancelotti.


  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    Ajuste perfeito

    A carreira de Ancelotti sempre correu em paralelo com o verde e amarelo do Brasil. Como jogador, ele foi um dos pupilos favoritos do técnico sueco Nils Liedholm, um homem que se tornou admirador do futebol brasileiro depois de vivenciá-lo em primeira mão; Liedholm marcou um gol pela Suécia na final da Copa do Mundo de 1958, vencida pelo Brasil.

    Antes de se aposentar, Ancelotti também jogou ao lado de dois grandes nomes do meio-campo brasileiro, Paulo Roberto Falcão e Toninho Cerezo. Mas, como técnico, sua ligação com as estrelas brasileiras se aprofundou.

    No AC Milan, ele treinou Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Dida, Rivaldo, Serginho e muitos outros. Mais notavelmente, ele transformou Kaká em vencedor da Bola de Ouro em 2007.

    No Real Madrid, Ancelotti foi fundamental na transformação de Vinícius de um jovem talentoso, mas inconsistente, em um atacante de classe mundial, autor de gols decisivos. Sob sua orientação, Vinícius foi eleito o melhor jogador masculino pela FIFA em 2024.

    Ancelotti conhece intimamente as personalidades e os estilos de jogo da atual geração brasileira: Casemiro, Rodrygo, Éder Militão e até mesmo Richarlison, a quem treinou brevemente no Everton e quase levou para o Real Madrid, estão entre os mais de 30 jogadores que atuaram sob o comando do italiano ao longo de sua carreira.

    Se o fluxo global de dinheiro transformou os jogadores da seleção brasileira em profissionais essencialmente europeus, moldados por academias, táticas e estilos de vida europeus, então ter um técnico europeu que realmente os compreenda pode ser menos uma traição do que uma necessidade.

    Poucos treinadores conhecem as estrelas do Brasil tão profundamente quanto Ancelotti. Ele os orientou, desafiou e comemorou com eles por décadas. Portanto, se os jogadores de futebol brasileiros modernos se tornaram cidadãos globais, por que o homem que os lidera não deveria ser alguém que conhece seu mundo de cor e salteado?

    No fim das contas, o fato de Ancelotti ser italiano é apenas uma nota de rodapé — a menos, é claro, que você seja um técnico brasileiro que ainda sonha com o cargo que ele ocupa atualmente.

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