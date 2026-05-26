LEGACY: Por que o Brasil abandonou a tradição e recorreu a Carlo Ancelotti na tentativa de acabar com a seca de títulos na Copa do Mundo

A crença generalizada — e talvez ainda válida — é que os treinadores brasileiros estão ultrapassados há muito tempo. Se treinadores argentinos ou uruguaios às vezes comandam grandes clubes na Liga dos Campeões, por que nenhum brasileiro o faz há décadas? Os últimos foram Luiz Felipe Scolari, no Chelsea, e Vanderlei Luxemburgo, no Real Madrid, em meados dos anos 2000.

Aqueles que tiveram sucesso na América do Sul muitas vezes se tornaram vítimas do implacável carrossel de treinadores do Brasil, ou acabaram sendo nomeados para a seleção nacional, apenas para passar de gênios a fracassados aos olhos do público, julgados exclusivamente por resultados decepcionantes.

O mesmo país que exporta os melhores jogadores de futebol do mundo tem enfrentado dificuldades para formar pensadores e estrategistas de elite. Com raras exceções, o Brasil passou as últimas décadas reciclando os mesmos perfis para comandar a seleção nacional: do veterano que teve sucesso há muito tempo, ao disciplinador, ao nome da moda do momento, à figura paterna.

Carlos Alberto Parreira, campeão mundial em 1994 e uma das principais mentes táticas de sua geração, comandou a equipe novamente em 2006, mas não conseguiu organizar um elenco repleto de estrelas como Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Lúcio e Juan.

A reação a esse fracasso, atribuído em parte ao excesso de comemoração e ao ego dos jogadores, foi a nomeação de um técnico linha-dura que nunca havia sequer treinado um clube: Dunga, o capitão da seleção brasileira campeã de 1994. Ele teve duas passagens, entre 2006–10 e 2014–16, mas nenhuma delas impressionou.

Mano Menezes desfrutou brevemente de uma onda de popularidade após 2010, mas não conseguiu mantê-la. Scolari então retornou em 2013, baseado puramente na nostalgia da Copa do Mundo de 2002 e de sua famosa “Família Scolari”. Ele chegou a aparecer em um comercial interpretando uma figura paterna amorosa, orientando crianças em um campo de futebol. No fim, essa imagem paternal tornou-se cruelmente irônica quando o Brasil perdeu por 7 a 1 para a Alemanha em uma semifinal da Copa do Mundo que parecia um confronto entre homens e meninos.

Entre esse elenco rotativo de personagens, Tite parecia o mais preparado quando assumiu o comando antes da Copa do Mundo de 2018. Sua trajetória inicial nas eliminatórias foi inspiradora e, tendo emergido como o melhor técnico da história do Corinthians, conquistando quase todos os títulos importantes disponíveis, ele inspirava respeito universal. Ele chegou a ser descrito como “um técnico europeu com pele brasileira”.

Mas Tite também ficou aquém das expectativas, incapaz de passar das quartas de final em duas Copas do Mundo. Após deixar o cargo em 2022, ele não conseguiu nenhum cargo de destaque na Europa, como era seu sonho.