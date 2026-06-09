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Lionel Messi Legacy GFXGetty/GOAL
Nicolás de Marco

Traduzido por

LEGACY: Messi-mania – Como Leo, campeão da Copa do Mundo, conquistou os Estados Unidos antes de sua despedida em 2026

Legacy
Copa do Mundo
L. Messi
Argentina
Inter Miami CF
Major League Soccer
Especiais e Opinião

Esta é a “Legacy”, a série de reportagens e podcasts da GOAL que faz a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o esporte mais popular do mundo. Nesta semana, mergulhamos na ascensão de Lionel Messi nos Estados Unidos, na conexão emocional que transformou Miami, em seu impacto avassalador no futebol americano e na possibilidade de que a próxima Copa do Mundo possa oferecer a ele o palco mais adequado de sua carreira — um palco construído em torno de conforto, pertencimento e uma torcida que o trata como seu próprio herói.

O sol bate forte sobre a rodovia que margeia o Estádio DRV PNK. É meio-dia em Fort Lauderdale e o ar vibra como se alguém tivesse colocado um ferro de passar invisível sobre o asfalto. Carros passam com música alta, muitos com bandeiras azul-celeste e brancas coladas nas janelas. Nas paredes próximas, os murais de Lionel Messi já fazem parte da paisagem: um o mostra vestindo a camisa rosa do Inter Miami, outro com a camisa azul-celeste e branca da Argentina levantando a Copa do Mundo. Reggaeton toca nos bares, onde basta alguém mencionar a palavra “Messi” para que surja um sorriso, um comentário ou um “Vamos, Argentina!”. Isso é Miami.

É o lugar onde as fronteiras se dissolvem. Onde um venezuelano pode vender empanadas argentinas a um colombiano enquanto, na tela ao fundo, Messi decide uma partida contra o Orlando City. Mas desde que o camisa 10 chegou, algo mudou na cidade.

O futebol, aquele esporte que por anos foi apenas uma curiosidade dos imigrantes, tornou-se parte da linguagem cotidiana. “É a cidade do Messi”, dizem muitos sem ironia, porque o que o capitão argentino gerou no sul da Flórida não tem precedentes.

Sua chegada ao Inter Miami não só revolucionou a MLS, como transformou a identidade esportiva de toda uma região. As camisas rosa esgotaram em poucas horas. Os preços dos ingressos saltaram de US$ 30 para mais de US$ 400. Os voos de Buenos Aires para Miami aumentaram 25% nos primeiros meses de sua estadia.

Mas o mais impressionante é o fenômeno simbólico: Lionel Messi, o menino nascido em Rosário que conquistou o mundo, encontrou nos Estados Unidos uma segunda pátria futebolística. E esse detalhe, esse ambiente familiar, esse território emocional, pode ser a chave para que ele volte a ter sucesso na Copa do Mundo de 2026.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    "Messi mudou nossas vidas"

    A Copa do Mundo de 2026 será diferente de todas as outras. Pela primeira vez, será disputada em três países — Estados Unidos, México e Canadá —, embora o coração do torneio bata no gigante do norte. E, se tudo correr como esperado, a Argentina disputará uma de suas partidas em Miami.

    Messi conhece esses campos, a grama rápida, as noites úmidas, os estádios confortáveis, a torcida entusiasmada, mas respeitosa, e já jogou neles com o Inter de Miami, adaptando-os ao seu estilo de jogo. Ele conhece as viagens internas, a distância entre os locais, os horários. Ele sabe como seu corpo reage nessas condições. Aos 39 anos, idade que completará durante a Copa do Mundo, esses detalhes podem ser decisivos.

    “O Messi americano” não é uma invenção de marketing. É a evolução natural de um jogador que, depois de ganhar tudo, procurou um lugar onde pudesse continuar curtindo o futebol sem o peso das exigências europeias. Em Miami, ele encontrou isso: um ambiente onde o futebol se mistura com a vida cotidiana, onde o treino termina e o pôr do sol espera a poucos metros do mar.

    “Messi mudou nossas vidas”, diz um funcionário do clube enquanto arruma as bolas no campo de treino. “Não só a do time. A da cidade. A do futebol. A de todo mundo.” E ele está certo. Porque Messi não veio para os EUA para se aposentar; ele veio para se expandir, para abrir um novo capítulo, para se tornar uma ponte entre o futebol latino e o americano, entre o épico e o espetáculo.

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  • Leagues Cup 2023: Cruz Azul v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Clímax

    Na noite em que Messi estreou pelo Inter Miami, a cidade ficou paralisada. Era julho, e o calor se colava ao corpo como um cobertor. No estádio, as luzes dos celulares formavam uma constelação rosa. Messi entrou em campo, tocou na bola duas vezes e, no último minuto, cobrou uma falta que se alojou no ângulo superior.

    David Beckham chorou. Antonela, esposa de Messi, sorriu. E a torcida, uma mistura eclética de argentinos, cubanos, hondurenhos, americanos e turistas, percebeu que estava testemunhando algo irrepetível. Desde então, a “Messi-mania” assumiu as dimensões de um fenômeno social.

    As academias de futebol juvenil cresceram 60% na região. Os bares argentinos abrem mais cedo quando o Miami joga. Os supermercados vendem mate e camisas da Argentina. Até mesmo os americanos mais relutantes começaram a acompanhar os jogos da MLS.

    Mas o mais poderoso é a emoção que Messi cria. Nas arquibancadas, famílias inteiras viajam de outros estados apenas para vê-lo. Crianças choram ao vê-lo treinar. Adultos que nunca haviam pisado em um estádio de futebol agora cantam “Muchachos” em um inglês mal pronunciado. É uma mania, sim, mas também um sentimento de redenção.

    Messi, que tantas vezes foi acusado de “não sentir” a camisa da Argentina quando era jovem, encontrou em Miami a síntese perfeita: uma cidade que o adora sem pedir nada em troca, que o celebra simplesmente por existir. E essa conexão pode ser o impulso que o acompanhará em 2026, quando o mundo mais uma vez girar em torno de uma bola.

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    Feito sob medida

    Tudo parece estar alinhado: o calendário, a logística, a narrativa. Se o futebol fosse um filme, este seria o ato final perfeito. Pois os EUA não serão apenas os anfitriões da Copa do Mundo de 2026, mas sim o grande palco para o encerramento de uma era. E Messi, que já conquistou tudo o que um jogador pode conquistar, chegará com mais do que troféus. Ele chegará com um sentimento de pertencimento. 

    A Argentina será a seleção mais assistida, mas para Messi o contexto será diferente. Ele jogará em estádios que já conhece, como o Hard Rock Stadium em Miami ou o Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, diante de torcidas que o reverenciam. Ele não será um visitante ou um estrangeiro; ele será, de certa forma, um local, e isso tem um peso enorme.

    O clima de Miami se assemelha ao de Rosário no verão: calor úmido, suor constante, tardes que parecem derreter. Os campos dos EUA, com sua grama uniforme e instalações impecáveis, favorecem seu estilo lento, controlado e preciso. As viagens domésticas são confortáveis, os hotéis familiares. Tudo o que pode se tornar um obstáculo em uma Copa do Mundo — adaptação, sincronização, ambientes desconhecidos — aqui se torna um aliado. E há o fator emocional da torcida.

    Em todos os jogos da Argentina nos EUA, as arquibancadas ficarão pintadas de azul-celeste e branco. Não apenas pelos argentinos que viajam, mas por milhões de latinos que consideram Messi como um dos seus. Mexicanos, colombianos, venezuelanos, guatemaltecos; todos sob a mesma bandeira simbólica. Em um país onde a imigração é identidade, Messi representa algo universal: a ideia de que o talento pode conquistar qualquer fronteira.

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    Entregue ao futebol

    Durante décadas, os Estados Unidos observaram o futebol de longe. Consideravam-no apenas mais um espetáculo, sem nunca compreenderem bem a paixão que ele despertava em outros lugares. Mas, com a chegada de Messi, algo mudou. De repente, as famílias começaram a organizar seus fins de semana em torno dos jogos do Inter Miami.

    As emissoras de TV bateram recordes de audiência. A mídia local, antes dominada pelo beisebol ou basquete, agora dedica suas primeiras páginas ao futebol. O efeito Messi não só elevou a MLS, como também redefiniu a relação do país com o esporte. Hoje, os EUA são o mercado que mais vende camisas da Argentina fora da América do Sul. E nos parques de Miami, crianças americanas praticam cobranças de falta, tentando imitar o pé esquerdo de Messi.

    Esse é o contexto que aguarda 2026: um país que não vê mais o futebol como algo estrangeiro, mas como parte de sua nova identidade cultural. E no centro dessa transformação, um jogador de 1,70 m de altura nascido em Rosário.

  • Messi ArgentinaGetty Images

    Última dança

    Às vezes, o futebol parece cinema. Alguns roteiros parecem ter sido escritos com um senso dramático que desafia a coincidência. A trajetória de Messi na América é um deles.

    Pense nisso: o melhor jogador do mundo, no crepúsculo de sua carreira, se muda para Miami, um ícone global de um esporte que tenta conquistar as Américas. Três anos depois, a Copa do Mundo é realizada bem ali, nos estádios que ele já conquistou, diante de torcidas que o adoram, com a aura de campeão ainda brilhando a cada passo. Coincidência? Difícil de acreditar.

    Talvez seja a maneira do futebol de devolver a Messi tudo o que ele deu a ele. Uma última chance de se divertir, de encerrar sua história sem pressão, sem dívidas, sem precisar provar nada. Apenas sendo ele mesmo. Nessa altura, não importará se ele tem 39 anos ou se seu corpo não responde como antes. O que importará é o contexto. A inspiração. A sensação de estar em casa.

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    O ciclo se completa

    Quando a Copa do Mundo começar, Miami estará em ebulição. Murais de Messi cobrirão cada esquina, os bares estarão lotados e as praias enfeitadas com bandeiras argentinas. E, em algum momento, talvez numa noite de julho, sob o céu alaranjado sobre o Hard Rock Stadium, o capitão entrará em campo, olhará ao redor e compreenderá que tudo estava destinado a ser assim. 

    Messi, o garoto de Rosário que cruzou o oceano para conquistar a Europa, que voltou para casa para abraçar a glória no Catar e que agora vive entre palmeiras e praias, dará as boas-vindas ao mundo em seu novo lar.

    A Copa do Mundo de 2026 será, em parte, sua homenagem. Um palco feito sob medida, uma celebração de seu legado. E talvez, apenas talvez, o capítulo final da mais bela história que o futebol já contou. Porque, às vezes, finais perfeitos existem, e este parece ser um deles.


  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Impacto duradouro

    Talvez, porém, a parte mais fascinante dessa história não seja o que acontece dentro de campo, mas fora dele. Pois, enquanto o futebol americano cresce a uma velocidade impressionante, Messi se tornou uma figura que transcende qualquer camisa. Em um país acostumado a produzir ídolos em massa, ele representa algo diferente: autenticidade. O homem que não precisou gritar ou provocar para ser amado. Aquele que conquistou o público mais exigente do planeta não vendendo uma persona, mas mostrando humanidade.

    Em Miami, Messi não é apenas o jogador do Inter; ele é um vizinho, um pai levando os filhos para a escola, um homem visto em um café, um rapaz que sorri timidamente quando reconhecido na rua. Essa naturalidade, tão rara na era do marketing total, foi o que selou seu vínculo com o público norte-americano. “Ele é um extraterrestre que se comporta como um humano”, disse certa vez um jornalista americano, e talvez essa seja a definição mais precisa.

    Em uma cultura que celebra o grandioso, Messi personifica o milagre da simplicidade. Sua presença já mudou a percepção do futebol nos EUA, mas sua influência cultural está apenas começando. A Nike e a adidas competem para capitalizar sua imagem, as escolas de futebol multiplicam suas matrículas e a mídia o coloca na mesma liga simbólica de Michael Jordan ou Tom Brady. Mas há uma coisa que o diferencia: Messi não pertence a um único país ou geração, ele pertence ao mundo.

    E se a Copa do Mundo de 2026 acabar sendo sua última grande atuação, ela também consagrará essa ideia universal de que o talento, quando expresso com humildade, pode unir culturas, idiomas e paixões. Talvez, daqui a alguns anos, quando as pessoas falarem sobre o crescimento do futebol nos EUA, elas traçem uma linha divisória: antes de Messi e depois de Messi. Porque a chegada dele não trouxe apenas gols, mas uma nova maneira de ver o jogo. Mais emocional, mais íntima, mais humana.

    Quando a bola começar a rolar em 2026, muitos se lembrarão daquele garoto que cruzou o oceano em busca de uma chance no Barcelona. Mas compreenderão que a história não terminou lá, mas aqui, neste país onde o futebol se tornou uma língua comum graças a ele. “O Messi americano” não será apenas mais uma etapa de sua carreira, será a síntese final; o homem que levou sua arte a um lugar onde o futebol ainda estava aprendendo a sonhar e a transformou em uma verdadeira paixão.

    Porque se Lionel Messi provou alguma coisa ao longo de 20 anos de magia, é que a bola pode mudar de continente, mas a maravilha permanece a mesma. E agora, essa maravilha fala com sotaque americano.

Amistosos
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