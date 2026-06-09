LEGACY: Messi-mania – Como Leo, campeão da Copa do Mundo, conquistou os Estados Unidos antes de sua despedida em 2026

O sol bate forte sobre a rodovia que margeia o Estádio DRV PNK. É meio-dia em Fort Lauderdale e o ar vibra como se alguém tivesse colocado um ferro de passar invisível sobre o asfalto. Carros passam com música alta, muitos com bandeiras azul-celeste e brancas coladas nas janelas. Nas paredes próximas, os murais de Lionel Messi já fazem parte da paisagem: um o mostra vestindo a camisa rosa do Inter Miami, outro com a camisa azul-celeste e branca da Argentina levantando a Copa do Mundo. Reggaeton toca nos bares, onde basta alguém mencionar a palavra “Messi” para que surja um sorriso, um comentário ou um “Vamos, Argentina!”. Isso é Miami.

É o lugar onde as fronteiras se dissolvem. Onde um venezuelano pode vender empanadas argentinas a um colombiano enquanto, na tela ao fundo, Messi decide uma partida contra o Orlando City. Mas desde que o camisa 10 chegou, algo mudou na cidade.

O futebol, aquele esporte que por anos foi apenas uma curiosidade dos imigrantes, tornou-se parte da linguagem cotidiana. “É a cidade do Messi”, dizem muitos sem ironia, porque o que o capitão argentino gerou no sul da Flórida não tem precedentes.

Sua chegada ao Inter Miami não só revolucionou a MLS, como transformou a identidade esportiva de toda uma região. As camisas rosa esgotaram em poucas horas. Os preços dos ingressos saltaram de US$ 30 para mais de US$ 400. Os voos de Buenos Aires para Miami aumentaram 25% nos primeiros meses de sua estadia.

Mas o mais impressionante é o fenômeno simbólico: Lionel Messi, o menino nascido em Rosário que conquistou o mundo, encontrou nos Estados Unidos uma segunda pátria futebolística. E esse detalhe, esse ambiente familiar, esse território emocional, pode ser a chave para que ele volte a ter sucesso na Copa do Mundo de 2026.