LEGACY: Como o Canadá, co-anfitrião de 2026, viveu um renascimento na Copa do Mundo no Catar

Tudo começou em 2019, quando o Canadá derrotou os Estados Unidos pela primeira vez em 34 anos. Em vez de liderar a comemoração da equipe, o então técnico John Herdman mostrou aos Les Rouges uma compilação de uma série de “atos de sacrifício” da equipe.

Primeiro, foi Jonathan David perseguindo Michael Bradley enquanto ele tentava ditar o ritmo do jogo. Depois, foi o banco do Canadá reagindo a uma falta dura. Herdman argumentou, na época, que eram esses tipos de momentos — esse tipo de intenção — que levariam o Canadá à sua primeira Copa do Mundo desde 1986. Três anos depois, ele provou estar certo.

O Canadá recebeu a Jamaica no BMO Field em condições gélidas e passou a massacrar completamente os Reggae Boyz. Cyle Larin, Tajon Buchanan e Junior Hoilett marcaram gols diante de um estádio lotado em um clima abaixo de zero.

O Canadá, líder das eliminatórias da CONCACAF, era o claro favorito. Muitos chegaram acreditando simplesmente que o inevitável finalmente se tornaria realidade, mas ainda assim precisavam vencer. E na neve de Toronto, os Les Rouges enlouqueceram.

Isso, é claro, era o objetivo de todos os vídeos de Herdman. Não haveria vitória completa até que seu país se classificasse para uma Copa do Mundo.

Herdman, que era tão contra declarar qualquer tipo de vitória em qualquer momento de sua gestão, finalmente deixou suas emoções fluírem em uma entrevista pós-jogo: “Acho que se todos nos apoiarmos uns aos outros... Este é o momento de todos apoiarem o futebol e se unirem. Porque podemos ser uma potência. E está na hora.”

Aquele jogo, disputado em 27 de março de 2022, continua sendo o confronto mais famoso da história da seleção canadense. Claro, eles já haviam participado de uma Copa do Mundo reduzida antes, mas 1986 era uma relíquia pré-histórica quando comparada ao futebol moderno. Este foi um momento verdadeiro, o dia em que o Canadá se tornou uma nação do futebol novamente. E eles não olharam para trás desde então.