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Legacy Canada GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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LEGACY: Como o Canadá, co-anfitrião de 2026, viveu um renascimento na Copa do Mundo no Catar

Esta é a “Legacy”, a série de reportagens e podcasts da GOAL que faz a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026. Todas as semanas, exploramos as histórias e o espírito por trás das nações que definem o futebol mundial. Hoje, vamos descobrir como o Canadá deixou de esperar por permissão, aprendeu a acreditar novamente e transformou um sonho de Copa do Mundo em um momento decisivo — com um palco ainda maior agora à sua espera em casa.

Tudo começou em 2019, quando o Canadá derrotou os Estados Unidos pela primeira vez em 34 anos. Em vez de liderar a comemoração da equipe, o então técnico John Herdman mostrou aos Les Rouges uma compilação de uma série de “atos de sacrifício” da equipe.

Primeiro, foi Jonathan David perseguindo Michael Bradley enquanto ele tentava ditar o ritmo do jogo. Depois, foi o banco do Canadá reagindo a uma falta dura. Herdman argumentou, na época, que eram esses tipos de momentos — esse tipo de intenção — que levariam o Canadá à sua primeira Copa do Mundo desde 1986. Três anos depois, ele provou estar certo.

O Canadá recebeu a Jamaica no BMO Field em condições gélidas e passou a massacrar completamente os Reggae Boyz. Cyle Larin, Tajon Buchanan e Junior Hoilett marcaram gols diante de um estádio lotado em um clima abaixo de zero.

O Canadá, líder das eliminatórias da CONCACAF, era o claro favorito. Muitos chegaram acreditando simplesmente que o inevitável finalmente se tornaria realidade, mas ainda assim precisavam vencer. E na neve de Toronto, os Les Rouges enlouqueceram.

Isso, é claro, era o objetivo de todos os vídeos de Herdman. Não haveria vitória completa até que seu país se classificasse para uma Copa do Mundo.

Herdman, que era tão contra declarar qualquer tipo de vitória em qualquer momento de sua gestão, finalmente deixou suas emoções fluírem em uma entrevista pós-jogo: “Acho que se todos nos apoiarmos uns aos outros... Este é o momento de todos apoiarem o futebol e se unirem. Porque podemos ser uma potência. E está na hora.”

Aquele jogo, disputado em 27 de março de 2022, continua sendo o confronto mais famoso da história da seleção canadense. Claro, eles já haviam participado de uma Copa do Mundo reduzida antes, mas 1986 era uma relíquia pré-histórica quando comparada ao futebol moderno. Este foi um momento verdadeiro, o dia em que o Canadá se tornou uma nação do futebol novamente. E eles não olharam para trás desde então.

  • USSR v Canada 1986 FIFA World CupHulton Archive

    O fracasso seguido de dor

    O Canadá realmente não deveria ter se classificado em 1986. Se 2022 foi uma conquista, então a participação deles 36 anos antes foi um milagre. Nem todos naquela equipe jogavam futebol profissional, e aqueles que jogavam vinham da NASL — uma liga que havia suspendido suas atividades em 1985.

    Apenas duas nações da CONCACAF se classificaram para a Copa do Mundo na época, e com o México já garantido como anfitrião, o Canadá ficou a disputar com o resto de uma região onde os EUA ainda não eram uma potência.

    O Canadá passou facilmente pela primeira fase e se viu então em um torneio de todos contra todos com Honduras e Costa Rica — dois países com culturas futebolísticas muito mais consolidadas. Les Rouges arrancaram um ponto valioso na Costa Rica e seguiram com uma vitória por 1 a 0 em Honduras, graças a um gol marcado por um trabalhador de gás em tempo integral, George Pakos. Isso levou a uma final em casa contra Honduras, em que bastava uma vitória para garantir a classificação.

    O Canadá lotou um estádio temporário de 13 mil lugares em St. John’s, na Terra Nova, e conseguiu uma vitória apertada por 2 a 1 para garantir sua primeira vaga na Copa do Mundo. Aquele time, mesmo com um núcleo de veteranos da NASL e alguns jogadores que haviam impressionado nas Olimpíadas de 1984, ainda era dolorosamente inexperiente. Eles tiveram dificuldade até mesmo para marcar jogos de preparação.

    Como lembrou o técnico Tony Waiters: “Então, o que fizemos foi formar mais ou menos um time improvisado, e íamos praticamente a qualquer lugar que pagasse para a gente ir e nos pagasse quando chegássemos lá. Então fizemos uma turnê pelo Norte da África. Fomos para a Ásia também. Qualquer oportunidade de conseguir um jogo onde houvesse dinheiro entrando para que pudéssemos repassar parte desse dinheiro para o bolso dos jogadores.”

    As casas de apostas acreditavam que o Canadá tinha poucas chances de sequer balançar as redes, e elas estavam certas, já que os Les Rouges foram eliminados da fase de grupos sem marcar nenhum gol. É nesse ponto que a maioria das nações deveria dar um salto, com a geração mais velha inspirando a nova a ir além. Em vez disso, o Canadá estagnou.

    Não conseguiu se classificar em 1990 após perder uma série de jogos em casa e fora contra a Guatemala, enquanto as campanhas de 1994 e 1998 foram igualmente malsucedidas. Uma vitória inesperada na Copa Ouro de 2000, por sua vez, acabou sendo pouco mais do que um falso amanhecer.

    • Publicidade
  • FBL-CONCACAF-GOLDCUP-CAN-PRESSERAFP

    O sonho de Herdman

    Então, no final da década de 2010, algo mudou com a contratação de um técnico de peso. Octavio Zambrano havia feito um trabalho satisfatório na Copa Ouro de 2017, levando o Canadá a passar da fase de grupos pela primeira vez desde 2009, mas quando Herdman ficou disponível, a Federação Canadense de Futebol agiu rapidamente.

    O conceituado inglês havia se saído bem com a seleção feminina do Canadá, transformando-a em uma verdadeira potência no cenário mundial, e estava sendo cotado para vários cargos de destaque na época — entre eles, o de técnico da seleção feminina da Inglaterra. A Federação Canadense de Futebol, no entanto, estava ansiosa para manter Herdman e o nomeou técnico da seleção masculina em janeiro de 2018, com um contrato de oito anos de duração que deixava qualquer um de queixo caído.

    Sua missão era simples: reconstruir o futebol canadense. E era uma tarefa e tanto. Os Les Rouges tinham talento, mas estavam uma bagunça.

    Herdman já havia supervisionado uma reconstrução antes com a seleção feminina e, portanto, sabia exatamente como fazer para repetir seu sucesso na seleção masculina. Um ano após assumir o cargo, ele afirmou que o Canadá estaria na Copa do Mundo de 2022. Muitos, incluindo os de tendência americana, zombaram. Certamente, esse cara não poderia estar falando sério? No entanto, os resultados começaram a aparecer.

    Quando ficou claro que o Canadá seria co-anfitrião da Copa do Mundo de 2026 ao lado dos EUA e do México, o sonho tornou-se mais realista. Também ajudou o fato de o Canadá ter uma boa equipe, liderada pelo jovem astro do Bayern de Munique, Alphonso Davies, e cercada por muita experiência.

    Herdman também era um excelente gestor de pessoas, capaz de inspirar uma equipe. “Acho que a cada minuto do dia ele faz um discurso motivacional”, disse Lucas Cavallini após uma vitória em 2019. “É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos fazendo coisas importantes.”

  • Jamaica v Canada: 2022 World Cup QualifyingGetty Images Sport

    Classificação em grande estilo

    A classificação acabou parecendo bastante fácil. Herdman montou um elenco sólido em torno de Davies, deu minutos de jogo a um jovem atacante, Jonathan David, e convenceu vários jogadores com dupla nacionalidade a se comprometerem com o Canadá.

    A identidade da equipe mudou drasticamente. No passado, o Canadá era defensivo, até mesmo tímido. E embora Herdman não estivesse tentando superar todos, ele sabia que a flexibilidade tática seria vital, enquanto em Davies, ele tinha à sua disposição o melhor lateral-esquerdo do futebol mundial.

    Devido à sua baixa classificação na FIFA, o Canadá teve que passar por uma fase preliminar apenas para chegar ao grupo de oito seleções que decidiria as vagas para a Copa do Mundo. Eles resolveram tudo rapidamente, goleando o Haiti por 4 a 0 no placar agregado para avançar com facilidade para uma fase final que, no papel, parecia complicada, mesmo com três vagas automáticas em jogo. Os EUA buscavam vingança após perderem a classificação para 2018 e pareciam renovados sob o comando de Gregg Berhalter, enquanto o México sempre foi favorito à classificação. A terceira vaga parecia em aberto, embora a Costa Rica fosse a favorita após sua memorável campanha na Copa do Mundo de 2014, quando chegou às quartas de final.

    O Canadá estreou com dois empates: um frustrante empate em casa contra Honduras, seguido por um resultado mais aceitável nos EUA. Em seguida, derrotou El Salvador com facilidade, conquistou um ponto no Azteca contra o México e tropeçou em um empate sem gols contra a Jamaica. Após cinco rodadas, o desempenho era bom — e o Canadá estava invicto —, mas precisava começar a transformar empates em vitórias.

    O que se seguiu foi uma enfática sequência de seis vitórias consecutivas, com destaque para as vitórias em casa sobre o México e, crucialmente, os EUA. A primeira ocorreu sob forte nevasca em Edmonton, levando os torcedores nas redes sociais a apelidarem o Commonwealth Stadium de “Ice-teca”.

    Esses resultados garantiram, de fato, a classificação automática e, quando chegou a partida contra a Jamaica, a classificação do Canadá — e até mesmo o primeiro lugar no grupo — parecia uma mera formalidade.

    “Agora as pessoas acreditam. E é incrível o quanto as pessoas acreditam. E isso só vai melhorar. Agora queremos ir para a Copa do Mundo e realmente deixar nossa marca”, disse o meio-campista Jonathan Osorio.

  • 2017 MLS Cup - Seattle Sounders v Toronto FCGetty Images Sport

    O impacto da MLS

    Vale a pena destacar o impacto que a Major League Soccer teve na evolução do futebol canadense sob o comando de Herdman. Sim, o técnico nasceu na Inglaterra e ganhou experiência na Nova Zelândia, e sim, o Canadá já contava com uma cena futebolística quando ele assumiu o cargo. Mas a trajetória do país até a Copa do Mundo não teria sido possível sem as contribuições da MLS.

    É claro que a MLS tem três franquias no país — incluindo o Toronto FC, que conquistou a tríplice coroa em 2017. Mas o elenco de jogadores do Canadá era fortemente influenciado pela MLS. Enquanto Berhalter se afastou dos talentos nacionais em favor de nomes europeus para a seleção dos EUA, Herdman buscou respostas na MLS.

    Ele convocou 16 jogadores da MLS ao longo da longa campanha de qualificação do Canadá e 10 para as duas últimas partidas, com mais quatro naquele elenco que haviam se formado na MLS antes de se transferirem para a Europa.

    Herdman conseguiu se beneficiar de um fluxo de jogadores que antes não existia. Por anos, os talentos canadenses tiveram que se mudar para faculdades nos Estados Unidos para terem sequer uma chance de se tornarem profissionais. Mas em 2007, quando o Toronto FC entrou na liga como uma franquia de expansão, surgiram opções reais — e um fluxo de talentos mais acessível. E embora até hoje isso ainda não tenha gerado nenhuma estrela nascida no Canadá — Davies só alcançou proeminência mundial depois de se tornar titular no Bayern de Munique —, essas equipes proporcionaram uma valiosa profundidade ao elenco.

  • Canada v Morocco: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Ficar aquém

    Mas isso não foi suficiente no Catar. O sorteio foi cruel para o Canadá, que ficou no mesmo grupo que a Bélgica, considerada uma das favoritas, a Croácia, com vasta experiência, e a seleção que se revelou a grande surpresa do torneio, o Marrocos.

    Herdman acreditava no sucesso de sua equipe antes do torneio: “Vamos enfrentar gigantes do futebol mundial, não há dúvida disso, e aqui somos o Davi. Mas Davi sempre teve o destino de derrotar Golias, desde que compreendesse plenamente quais eram seus pontos fortes.”

    Uma derrota por pouco para a Bélgica trouxe esperança, e depois que Davies marcou o primeiro gol do país em uma Copa do Mundo aos dois minutos da partida contra a Croácia, a esperança era grande. Só que durou pouco. A Croácia marcou quatro gols, e Marrocos então goleou o Canadá na última partida da fase de grupos. Mais uma vez, a equipe não conseguiu somar nenhum ponto e, depois de toda a emoção da classificação, viu tudo desmoronar. 

    A partir daí, as coisas começaram a piorar. Herdman levou o Canadá à final da Liga das Nações da CONCACAF de 2023, mas não houve mágica contra os EUA uma vez lá, e então foram eliminados nas semifinais. Herdman deixou o cargo em outubro de 2023 e assumiu o comando do Toronto FC, onde enfrentou enormes dificuldades antes de ser forçado a renunciar em 2024, depois que ficou claro que ele estava ciente e envolvido no enorme escândalo envolvendo a Canada Soccer e o uso de drones para espionar os treinos dos adversários. Herdman foi mencionado no relatório e recebeu uma “admoestação por escrito” por ter conhecimento da situação, embora não esteja claro se ele orquestrou o processo.

    Jesse Marsch, sucessor de Herdman, afirmou posteriormente que “não sabia muito sobre o que estava acontecendo”, com sua reformulação cultural já em andamento.

  • Wales v Canada - International FriendlyGetty Images Sport

    Um futuro promissor?

    Marsch chegou com um ressentimento sem igual. Havia rumores de que o americano era o principal candidato ao cargo vago de técnico da seleção dos EUA antes da contratação de Mauricio Pochettino, o que levou o ex-técnico do Leeds United a lançar uma campanha de relações públicas furiosa, na qual detalhou o quanto havia sido enganado pela Federação Americana de Futebol, para a qual já havia trabalhado como assistente técnico.

    Ele assumiu o cargo no Canadá em maio de 2024, a menos de um mês da Copa América, e, apesar do talento em seu elenco, parecia provável que o Canadá fosse superado por algumas das melhores seleções da América do Sul. Em vez disso, ele levou Les Rouges a uma improvável participação nas semifinais, onde foram derrotados pela Argentina, que acabou conquistando o título.

    Desde então, o Canadá só tem se fortalecido. A Copa Ouro de 2025 foi uma decepção, mas nos amistosos pré-Copa do Mundo de 2026, os Les Rouges têm se mostrado um time difícil de ser derrotado. Davies está lutando contra lesões, mas a esperança é que ele esteja em forma e pronto para jogar quando o verão chegar, enquanto Marsch continua se beneficiando da MLS, embora de uma maneira um pouco diferente.

    Não é segredo que a Canada Soccer está com dificuldades financeiras, e a federação aliviou o fardo fazendo com que os três clubes da MLS do país contribuíssem para o salário de Marsch. O técnico insiste que não há obrigação de utilizar talentos da MLS em troca, embora o acordo ainda ressalte um senso de alinhamento em todo o país, impulsionado pelos três principais clubes que o chamam de lar.

    Marsch tem se mostrado um técnico de sucesso, mas recebeu a tarefa nada invejável de suceder uma lenda do futebol canadense. Ele acredita, no entanto, que pode ter sucesso onde Herdman falhou. Se 2022 foi o melhor dia da história do futebol canadense, talvez, sob o comando de Marsch, haja dias ainda melhores no horizonte.

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