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Leeds United e Daniel Farke chegam a acordo em princípio por novo contrato até 2029
Farke deve permanecer em Elland Road por longo prazo
O Leeds United parece ter garantido a permanência de longo prazo do técnico Farke, com relatos indicando que um novo contrato foi acertado em princípio. O treinador alemão, contratado inicialmente em julho de 2023 por quatro anos, deve agora assinar uma prorrogação que o manterá no comando até 2029, segundo o The Athletic.
A novidade vem após um período de avanços significativos do clube sob o comando de Farke: de candidato ao acesso na Championship, o Leeds se tornou uma equipe estável na Premier League. A notícia é um grande impulso para o Leeds United, que busca aproveitar a boa fase recente e consolidar sua posição entre a elite do futebol inglês.
A trajetória de redenção de Farke
A trajetória de Farke no Leeds tem sido marcada por uma recuperação constante. Após a decepção de perder a final dos playoffs para o Southampton em 2024, ele manteve o foco e levou a equipe ao título da Championship no ano seguinte. Sua capacidade de se adaptar às exigências da Premier League ficou evidente com a sólida 14ª colocação na temporada passada.
Nesta temporada, o Leeds manteve a trajetória de crescimento e ficou invicto nas seis primeiras partidas da liga, antes de sofrer uma derrota apertada para o Arsenal. Essa regularidade fez da renovação do contrato de Farke uma prioridade para os dirigentes do clube, que queriam evitar incertezas às vésperas do último ano de seu vínculo anterior.
Diretor-geral apresenta a visão do clube
A posição do clube sobre o futuro de Farke tem sido a mesma há vários meses, mesmo com o aumento das especulações sobre o andamento das negociações. O diretor-geral Robbie Evans já havia falado sobre as conversas em curso e destacado o desejo de ambas as partes de manter a parceria.
“Daniel fez um trabalho fantástico aqui, e estamos muito satisfeitos com as últimas duas temporadas. Queremos dar continuidade a isso, seguir construindo o projeto de longo prazo. Por isso, estávamos tentando encontrar com ele uma solução de longo prazo”, explicou Evans em declarações divulgadas anteriormente pelo Yorkshire Evening Post.
“Quanto às negociações contratuais em si, Daniel e eu, a equipe de Daniel e eu, tivemos conversas muito boas nos últimos três meses. Estamos todos de acordo sobre o que queremos alcançar: o projeto de longo prazo”, acrescentou o diretor-geral.
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Exigências táticas e disputa por espaço no elenco
Apesar das notícias positivas fora de campo, Farke segue concentrado nos desafios imediatos de seu elenco, especialmente na necessidade de os reservas terem mais impacto. Após partidas recentes em que as substituições não mudaram o rumo do jogo, o treinador tem falado abertamente sobre o que espera dos jogadores no banco.
Em uma entrevista recente à imprensa, ele admitiu que as atuações de quem entrou em campo ultimamente ficaram abaixo do esperado. Farke observou que, embora Lukas Nmecha tenha feito a diferença no início da campanha, o mesmo não poderia ser dito das participações recentes dos reservas contra adversários de alto nível. “Se você não causa impacto, muitas vezes há a chance de outra pessoa entrar. É uma competição. Todos nós temos que corresponder.”
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