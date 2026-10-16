O Leeds United parece ter garantido a permanência de longo prazo do técnico Farke, com relatos indicando que um novo contrato foi acertado em princípio. O treinador alemão, contratado inicialmente em julho de 2023 por quatro anos, deve agora assinar uma prorrogação que o manterá no comando até 2029, segundo o The Athletic.

A novidade vem após um período de avanços significativos do clube sob o comando de Farke: de candidato ao acesso na Championship, o Leeds se tornou uma equipe estável na Premier League. A notícia é um grande impulso para o Leeds United, que busca aproveitar a boa fase recente e consolidar sua posição entre a elite do futebol inglês.



