Ao contrário da urgência do último dia da janela de transferências ou de sua contratação inicial, as negociações atuais estão sendo conduzidas com extrema paciência. A diretoria do Leeds segue totalmente confiante de que a visão compartilhada inevitavelmente levará a uma resolução positiva.

Evans disse: "Ao contrário de contratá-lo de volta em 2023 ou de fazer um negócio no último dia da janela, a pressão do tempo é muito menor e, por isso, temos tempo para fazer isso da maneira certa, tanto em relação ao que ele quer quanto ao que nós queremos. Não sinto que esteja demorando muito.

"Isso apenas significa que estamos fazendo isso da maneira certa e também que temos tempo para fazer isso da maneira certa, então, enquanto ainda estivermos operando juntos como um grupo, e estamos muito bem nesse aspecto, não estou preocupado. A resposta curta é que ele foi muito bem, queremos que ele fique aqui no longo prazo e estamos trabalhando nisso."