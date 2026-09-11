Getty Images Sport
Traduzido por
Leeds United dá enorme pista sobre o contrato de Daniel Farke enquanto plano "de longo prazo" é revelado
Negociações de contrato em andamento no Leeds
O diretor-geral do Leeds, Evans, confirmou que o clube está negociando ativamente um novo contrato com o técnico Daniel Farke. O treinador alemão está atualmente no último ano de seu vínculo em Elland Road.
Farke impressionou profundamente a cúpula do Leeds desde sua chegada em 2023. Ele conduziu com sucesso o Leeds a um 14º lugar na Premier League e a uma semifinal da FA Cup na última temporada, dando sequência à campanha de acesso duramente conquistada em 2024-25.
Com cinco pontos somados nas três primeiras partidas da liga nesta temporada, o clube está ansioso para assegurar o futuro de longo prazo de Farke. Evans elogiou bastante o treinador, afirmando que ele fez "um trabalho fantástico" até aqui.
- Getty Images Sport
Ambas as partes "na mesma sintonia"
Apesar da iminente expiração de seu contrato atual, não há qualquer clima de pânico nos bastidores do Leeds. Evans explicou que as conversas vêm avançando bem ao longo do verão, sem prazos rígidos ou atritos.
"No que diz respeito às próprias conversas sobre contrato, Daniel, a equipe dele e eu tivemos conversas realmente muito boas nos últimos três meses, e todos estão na mesma sintonia", afirmou Evans, como citado pela BBC.
Não há necessidade de apressar as negociações
Ao contrário da urgência do último dia da janela de transferências ou de sua contratação inicial, as negociações atuais estão sendo conduzidas com extrema paciência. A diretoria do Leeds segue totalmente confiante de que a visão compartilhada inevitavelmente levará a uma resolução positiva.
Evans disse: "Ao contrário de contratá-lo de volta em 2023 ou de fazer um negócio no último dia da janela, a pressão do tempo é muito menor e, por isso, temos tempo para fazer isso da maneira certa, tanto em relação ao que ele quer quanto ao que nós queremos. Não sinto que esteja demorando muito.
"Isso apenas significa que estamos fazendo isso da maneira certa e também que temos tempo para fazer isso da maneira certa, então, enquanto ainda estivermos operando juntos como um grupo, e estamos muito bem nesse aspecto, não estou preocupado. A resposta curta é que ele foi muito bem, queremos que ele fique aqui no longo prazo e estamos trabalhando nisso."
- Getty Images Sport
Garantindo Farke a longo prazo
O principal objetivo do Leeds é garantir oficialmente seu treinador para o futuro previsível. Garantir Farke assegura uma estabilidade vital enquanto o clube busca se consolidar ainda mais na elite.
Por enquanto, a atenção imediata de Farke continuará totalmente voltada para o campo. Enquanto as conversas sobre contrato seguem discretamente nos bastidores, ele vai se concentrar em preparar seu elenco para os próximos jogos da liga.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.