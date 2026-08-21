O internacional dos Estados Unidos expressou sua empolgação por seguir como parte integrante das ambições de longo prazo do clube em West Yorkshire, admitindo que as conversas pela renovação avançaram sem dificuldades por causa de seu claro desejo de permanecer.

Refletindo sobre seu novo contrato, Aaronson disse ao site oficial do clube: "É um sonho realizado estar neste clube e fazer parte deste projeto. É muito ambicioso. É um clube maravilhoso e eu amo estar aqui. Não havia dúvida na minha cabeça. Acho que foi fácil para mim tomar essa decisão, e estou muito empolgado com o que o futuro reserva."