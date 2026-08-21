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Leeds United dá a Brenden Aaronson um novo contrato enquanto a estrela da USMNT compromete seu futuro com o projeto de Daniel Farke na Premier League
Novo contrato garante o futuro
Aaronson oficializou seu futuro no Leeds ao assinar uma extensão contratual de três anos, entrando nos 12 meses finais de seu vínculo anterior. O meio-campista de 25 anos é o terceiro jogador-chave a assumir um compromisso de longo prazo com Elland Road nesta semana, após os novos acordos de Joe Rodon e Jayden Bogle. A decisão vem na esteira de uma campanha impressionante e consistente sob o comando de Farke, que ajudou a garantir a estabilidade na elite na temporada passada.
- Action Plus
Meia norte-americano revela alegria
O internacional dos Estados Unidos expressou sua empolgação por seguir como parte integrante das ambições de longo prazo do clube em West Yorkshire, admitindo que as conversas pela renovação avançaram sem dificuldades por causa de seu claro desejo de permanecer.
Refletindo sobre seu novo contrato, Aaronson disse ao site oficial do clube: "É um sonho realizado estar neste clube e fazer parte deste projeto. É muito ambicioso. É um clube maravilhoso e eu amo estar aqui. Não havia dúvida na minha cabeça. Acho que foi fácil para mim tomar essa decisão, e estou muito empolgado com o que o futuro reserva."
Negócios do verão ampliam as opções
Aaronson soma 129 jogos, 14 gols e 10 assistências exclusivamente pelo Leeds, à exceção do período em que esteve emprestado ao Union Berlin durante a temporada 2023-24. Ele entrou em campo 42 vezes em todas as competições em 2025-26, com quatro gols e cinco assistências, e apenas Anton Stach (66) criou mais chances (37) entre os jogadores do elenco de Farke. Sua renovação dá sequência a uma janela de transferências produtiva para o Leeds, que já reforçou seu elenco com Harry Wilson, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic e James Trafford.
- AFP
Confronto de abertura representa desafio
O Leeds inicia sua campanha na Premier League 2026-27 com uma viagem ao City Ground para enfrentar o Nottingham Forest neste sábado. O time de Farke enfrenta um teste duro, diante de sua sequência de 14 visitas à elite sem vitória no local. No entanto, o Leeds tem um bom retrospecto em estreias de temporada, tendo perdido apenas duas de suas últimas 18 partidas de abertura na primeira divisão.
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