Leeds United amarra Joe Rodon! Defensor de Gales assina novo contrato de quatro anos em Elland Road

A trajetória de Rodon em Elland Road começou em 2023, quando ele chegou inicialmente por empréstimo do Tottenham Hotspur. Rapidamente, ele se tornou presença constante na equipe e, ao fim, somou 136 jogos pelo time ao longo de três temporadas produtivas. Nesse período, o galês contribuiu com três gols, mas foi sua solidez defensiva que realmente se destacou.

O defensor destacou a visão clara do clube como um dos principais motivos para decidir dedicar os melhores anos de sua carreira ao Leeds United. "Para mim, acho que a direção que tomamos e meio que a jornada que vivi desde que cheguei aqui, a ambição e o projeto que estão acontecendo aqui, fizeram com que fosse uma decisão óbvia. Então, o fato de o clube acreditar em mim e me dar esta oportunidade, sou muito grato. Estou simplesmente muito feliz e mal posso esperar para começar. É o momento mais feliz da minha carreira", explicou Rodon.