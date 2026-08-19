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Leeds United amarra Joe Rodon! Defensor de Gales assina novo contrato de quatro anos em Elland Road
Compromisso com o projeto de Elland Road
O Leeds United confirmou oficialmente que Rodon assinou um novo contrato de quatro anos, garantindo que o defensor continue sendo uma peça central da unidade defensiva do clube. O jogador de 28 anos tinha um acordo anterior que ia até 2028, mas o clube agiu rapidamente para recompensar suas atuações consistentes e sua liderança.
Em entrevista à LUTV após o anúncio, Rodon expressou seu enorme orgulho por estender sua permanência em West Yorkshire. O defensor destacou o impacto significativo que o clube teve em sua vida profissional e em seu bem-estar pessoal, afirmando: "Acho que digo isso desde o primeiro dia, desde que cheguei a este clube, todos no clube têm sido absolutamente brilhantes comigo e eu adorei. Então, estender meu tempo aqui e, com sorte, passar muitos mais anos aqui, estou apenas ansioso por um futuro de sucesso."
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Uma viagem vital de Londres a Leeds
A trajetória de Rodon em Elland Road começou em 2023, quando ele chegou inicialmente por empréstimo do Tottenham Hotspur. Rapidamente, ele se tornou presença constante na equipe e, ao fim, somou 136 jogos pelo time ao longo de três temporadas produtivas. Nesse período, o galês contribuiu com três gols, mas foi sua solidez defensiva que realmente se destacou.
O defensor destacou a visão clara do clube como um dos principais motivos para decidir dedicar os melhores anos de sua carreira ao Leeds United. "Para mim, acho que a direção que tomamos e meio que a jornada que vivi desde que cheguei aqui, a ambição e o projeto que estão acontecendo aqui, fizeram com que fosse uma decisão óbvia. Então, o fato de o clube acreditar em mim e me dar esta oportunidade, sou muito grato. Estou simplesmente muito feliz e mal posso esperar para começar. É o momento mais feliz da minha carreira", explicou Rodon.
Construindo um legado defensivo
O internacional galês foi peça fundamental do elenco que garantiu o acesso à Premier League. Durante a temporada 2024-25 da Championship, Rodon foi titular em todos os 46 jogos da liga, um feito que sustentou a campanha do título do Leeds. Depois disso, ele somou 35 partidas na Premier League na última temporada, desempenhando papel crucial para que o clube evitasse o rebaixamento por uma margem de oito pontos e terminasse em 14º lugar.
A forte ligação de Rodon com os torcedores de Elland Road também foi outro fator decisivo para a renovação de seu contrato. Ele descreveu o ambiente no clube como algo único em sua carreira. "Tudo agora parece normal para mim. Leeds agora é como a minha segunda casa", acrescentou Rodon. "A conexão que tenho com os torcedores e com todos no clube não tem igual."
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Construindo para o futuro
A renovação de contrato de Rodon é a mais recente demonstração de intenção da diretoria do Leeds durante uma movimentada janela de verão. O clube tem sido ativo no mercado, trazendo nomes como James Trafford, Harry Wilson, Tarik Muharemovic e Nico Elvedi para reforçar o elenco principal antes da estreia na Premier League, fora de casa, contra o Nottingham Forest, em 22 de agosto.
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