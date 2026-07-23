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Leeds e Manchester City iniciam negociações por James Trafford, enquanto o Newcastle desiste
O interesse do Newcastle por Trafford vai diminuindo
O Leeds surgiu como o principal candidato a contratar Trafford, com o clube de Yorkshire iniciando negociações formais pelo jogador de 23 anos, segundo o The Athletic. A iniciativa ocorre no momento em que o Newcastle United, que há muito tempo admira o jogador da seleção inglesa, parece ter se afastado da disputa.
Trafford foi a principal opção do Newcastle durante grande parte do início da janela de transferências, mas o clube decidiu seguir uma direção diferente para evitar uma longa novela de transferências. Os Magpies já reforçaram seu elenco de goleiros com a contratação de Ewen Jaouen, de 20 anos, do Reims, mas continuam em busca de um reforço mais experiente.
- (C)Getty Images
Procurando um goleiro de alto nível
Para o Leeds, a contratação de Trafford representaria uma importante demonstração de intenções. O clube busca dar continuidade ao trabalho iniciado na última temporada e considera um goleiro confiável a pedra angular de sua abordagem tática. Espera-se que o processo de negociação com o City se concentre na estrutura do valor da transferência, incluindo possíveis cláusulas de revenda ou opções de recompra.
O Leeds identificou Trafford como sua prioridade após a saída de Karl Darlow, que terminou a última temporada como titular do clube antes de se transferir a título gratuito para o Manchester United. Embora o Leeds ainda conte com Lucas Perri e Alex Cairns em seu elenco, a equipe de contratações está determinada a trazer um goleiro titular de alto nível e comprovada qualidade para garantir a posição a longo prazo.
Frustração no City para o jogador da seleção inglesa
O desejo de Trafford de deixar o City tem origem em uma temporada difícil de 2025-26, na qual ele ficou confinado ao banco de reservas após a chegada muito divulgada de Gianluigi Donnarumma. Tendo voltado ao City vindo do Burnley com a expectativa de disputar a vaga de titular, a contratação do astro italiano no último dia da janela de transferências relegou Trafford a um papel de reserva.
Ele fez apenas 17 partidas ao longo da campanha, restritas em grande parte às competições de copa nacionais. Trafford falou abertamente sobre sua situação no início deste ano, afirmando em fevereiro que ser o segundo goleiro “não era o que eu esperava” e que ele “tentou se precaver contra essa situação”.
No entanto, a falta de tempo de jogo consistente aparentemente não prejudicou sua reputação internacional, já que Trafford fez sua estreia na seleção principal da Inglaterra em março e somou duas partidas pela seleção até o momento. Posteriormente, ele foi convocado por Thomas Tuchel para a Copa do Mundo neste verão. Embora não tenha entrado em campo, sua convocação destacou sua posição como um dos talentos mais promissores do país.
- Getty/GOAL
Um verão decisivo para o ex-jogador do Burnley
As próximas semanas serão decisivas para Trafford, que busca uma solução para o seu futuro. Tendo comprovado sua qualidade no Burnley e conquistado a confiança da comissão técnica da seleção nacional, ele está chegando a uma fase da carreira em que não pode se dar ao luxo de passar mais uma temporada predominantemente no banco. Uma transferência para o Leeds lhe proporcionaria o ambiente ideal para demonstrar sua habilidade em defender chutes e sua presença imponente na área.
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