Leeds e Manchester City iniciam negociações por James Trafford, enquanto o Newcastle desiste

O desejo de Trafford de deixar o City tem origem em uma temporada difícil de 2025-26, na qual ele ficou confinado ao banco de reservas após a chegada muito divulgada de Gianluigi Donnarumma. Tendo voltado ao City vindo do Burnley com a expectativa de disputar a vaga de titular, a contratação do astro italiano no último dia da janela de transferências relegou Trafford a um papel de reserva.

Ele fez apenas 17 partidas ao longo da campanha, restritas em grande parte às competições de copa nacionais. Trafford falou abertamente sobre sua situação no início deste ano, afirmando em fevereiro que ser o segundo goleiro “não era o que eu esperava” e que ele “tentou se precaver contra essa situação”.

No entanto, a falta de tempo de jogo consistente aparentemente não prejudicou sua reputação internacional, já que Trafford fez sua estreia na seleção principal da Inglaterra em março e somou duas partidas pela seleção até o momento. Posteriormente, ele foi convocado por Thomas Tuchel para a Copa do Mundo neste verão. Embora não tenha entrado em campo, sua convocação destacou sua posição como um dos talentos mais promissores do país.