Leeds é incentivado a contratar um “terceiro centroavante” na janela de transferências de janeiro, enquanto Jermaine Beckford defende “mais concorrência” para Dominic Calvert-Lewin, astro da Inglaterra
Leeds é recompensado por aposta calculada em Calvert-Lewin
Depois de conquistar o título da Championship em 2025 e garantir o retorno à Premier League, o Leeds conseguiu um grande reforço ao contratar Calvert-Lewin, que estava livre no mercado. Ele havia deixado o Everton ao fim de seu contrato em Merseyside.
O histórico de lesões do jogador de 29 anos pode ter preocupado alguns interessados, mas os responsáveis em Elland Road sabiam o que esperar dele e tinham planos de trabalho conjunto. Eles viram um goleador de qualidade comprovada marcar 15 gols na temporada passada.
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Nmecha é opção de reserva para astro da Inglaterra em Elland Road
Calvert-Lewin tem conseguido ficar longe do departamento médico, o que lhe permitiu ganhar regularidade e confiança. Ele voltou a ser convocado para a seleção, com Thomas Tuchel chamando DCL novamente para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA contra Croácia e Espanha.
Embora suas atuações pelo clube tenham justificado a convocação, o Leeds sabe que não pode levar seu poderoso camisa 9 ao limite. O atacante alemão Nmecha oferece uma opção versátil no oeste de Yorkshire, mas a avaliação geral é de que mais um goleador, com maior capacidade de marcar gols, seria bem-vindo.
O Leeds precisa contratar mais um atacante em janeiro?
Beckford espera que a questão seja resolvida na virada do ano. O ex-atacante do Leeds United, que falou em parceria com a FreeBets, plataforma que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL, ao ser questionado sobre a busca por mais poder de fogo: “Lukas Nmecha também está lá. Embora não venha jogando com regularidade, quando sai do banco, mostra muitas das características que Dom tem: a força física, as arrancadas pelos lados. Ele consegue aparecer nas áreas em que os gols são marcados. Só ainda não deu certo para ele.
“Como alguém que também jogou de centroavante, sei que muito disso depende da confiança. E você só ganha confiança jogando mais partidas. O frustrante para Lukas é que, como Dom está jogando tão bem, é inevitável que ele seja a principal opção, a referência do ataque. Lukas só precisa ter um pouco de paciência. Todo mundo tem seu momento, sua hora. Quando essa hora chegar, é preciso aproveitar. Se você não aproveitar, cai na hierarquia do elenco.
“Para ser sincero, gostaria de ver um terceiro centroavante. Não diria que seria um reserva, mas alguém para aumentar a concorrência entre os dois. Acho que, se um deles se machucar, o time fica muito dependente do outro. Jogar com um falso nove não combina muito com o Leeds United. Quando chegar a janela de janeiro, espero que venha um centroavante. Vamos ter que esperar para ver.”
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O Real Madrid pode brigar por uma vaga em competições europeias?
O quanto o Leeds decidir investir na próxima janela de transferências provavelmente dependerá de sua posição na tabela da Premier League em 1º de janeiro. Há quem fale em uma tentativa de conquistar uma vaga nas competições europeias.
O time de Daniel Farke voltou a vencer no último jogo, contra o Tottenham, após cinco partidas sem vitória. A equipe chegou à pausa de novembro para os jogos de seleções, com Calvert-Lewin se juntando novamente à Inglaterra, na nona posição da Premier League, apenas dois pontos atrás do Chelsea, quinto colocado.
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