Beckford espera que a questão seja resolvida na virada do ano. O ex-atacante do Leeds United, que falou em parceria com a FreeBets, plataforma que reúne os melhores sites de apostas do Reino Unido, disse à GOAL, ao ser questionado sobre a busca por mais poder de fogo: “Lukas Nmecha também está lá. Embora não venha jogando com regularidade, quando sai do banco, mostra muitas das características que Dom tem: a força física, as arrancadas pelos lados. Ele consegue aparecer nas áreas em que os gols são marcados. Só ainda não deu certo para ele.

“Como alguém que também jogou de centroavante, sei que muito disso depende da confiança. E você só ganha confiança jogando mais partidas. O frustrante para Lukas é que, como Dom está jogando tão bem, é inevitável que ele seja a principal opção, a referência do ataque. Lukas só precisa ter um pouco de paciência. Todo mundo tem seu momento, sua hora. Quando essa hora chegar, é preciso aproveitar. Se você não aproveitar, cai na hierarquia do elenco.

“Para ser sincero, gostaria de ver um terceiro centroavante. Não diria que seria um reserva, mas alguém para aumentar a concorrência entre os dois. Acho que, se um deles se machucar, o time fica muito dependente do outro. Jogar com um falso nove não combina muito com o Leeds United. Quando chegar a janela de janeiro, espero que venha um centroavante. Vamos ter que esperar para ver.”