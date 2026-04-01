Lee Carsley elogiou a “química” entre Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri após a dupla do Arsenal brilhar na goleada da seleção sub-21 da Inglaterra sobre a Moldávia

O brilhantismo internacional da dupla coincide com um momento crucial em suas jovens carreiras, já que Lewis-Skelly enfrenta a falta de minutos na Premier League e Nwaneri está passando por um período de empréstimo no Marselha. Apesar de sua participação limitada na equipe principal nesta temporada, Carsley insiste que proporcionar-lhes tempo de jogo internacional é essencial para o desenvolvimento e o ritmo deles.

Ele acrescentou: “[Myles] foi promovido muito rapidamente, do Arsenal direto para a equipe principal, e agora se encontra em uma situação em que não tem muitos minutos no Arsenal, então foi o momento perfeito para ele. O que eu posso controlar são os minutos que lhe dou em nível internacional, e o fato de ele ter disputado duas partidas de 90 minutos em um curto espaço de tempo o deixa bem preparado agora para voltar ao Arsenal.”