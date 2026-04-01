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Lee Carsley elogiou a “química” entre Myles Lewis-Skelly e Ethan Nwaneri após a dupla do Arsenal brilhar na goleada da seleção sub-21 da Inglaterra sobre a Moldávia
Estrelas do Arsenal goleiam a Moldávia
A seleção sub-21 da Inglaterra conquistou uma vitória convincente em Norwich, impulsionada em grande parte pela sintonia entre os dois jovens talentos do Arsenal. Lewis-Skelly, atuando como lateral-esquerdo invertido, foi o artífice do primeiro gol de Nwaneri e, mais tarde, deu uma assistência magnífica para o segundo gol do meio-campista, após uma jogada espetacular de 30 metros. A sintonia telepática entre os dois serviu como uma declaração de desafio após um período difícil, em que ambos viram suas oportunidades na equipe principal do Arsenal limitadas pela intensa concorrência no elenco.
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Carsley destaca um vínculo único
O técnico da seleção sub-21 da Inglaterra, Carsley, não hesitou em destacar a vantagem da trajetória comum dos dois jogadores nas categorias de base do Arsenal. Tendo passado juntos pelas diferentes categorias de base, a capacidade deles de se encontrarem em áreas congestionadas acabou sendo demais para a defesa moldava. Carsley afirmou: “Tenho acompanhado muito o Myles nas categorias de base, e ele e o Ethan têm uma química muito boa juntos. Eles parecem conseguir se encontrar em espaços apertados e têm se dado muito bem dentro e fora de campo.”
Seguindo o caminho
O brilhantismo internacional da dupla coincide com um momento crucial em suas jovens carreiras, já que Lewis-Skelly enfrenta a falta de minutos na Premier League e Nwaneri está passando por um período de empréstimo no Marselha. Apesar de sua participação limitada na equipe principal nesta temporada, Carsley insiste que proporcionar-lhes tempo de jogo internacional é essencial para o desenvolvimento e o ritmo deles.
Ele acrescentou: “[Myles] foi promovido muito rapidamente, do Arsenal direto para a equipe principal, e agora se encontra em uma situação em que não tem muitos minutos no Arsenal, então foi o momento perfeito para ele. O que eu posso controlar são os minutos que lhe dou em nível internacional, e o fato de ele ter disputado duas partidas de 90 minutos em um curto espaço de tempo o deixa bem preparado agora para voltar ao Arsenal.”
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E agora?
Nwaneri retornará agora à França para ajudar o Marselha na busca por um lugar entre os quatro primeiros da Ligue 1, enquanto Lewis-Skelly volta a integrar o elenco do Arsenal, que está envolvido em uma disputa acirrada pelo título. Este último pode encontrar uma rara oportunidade na escalação titular de Mikel Arteta para a próxima partida das quartas de final da FA Cup contra o Southampton, um confronto que representa uma chance crucial para conquistar mais tempo de jogo no campeonato. Tanto Lewis-Skelly quanto Nwaneri ainda mantêm alguma esperança de chamar a atenção do técnico da seleção principal da Inglaterra, Thomas Tuchel, antes da Copa do Mundo deste verão.