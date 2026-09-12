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US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Lecce x Monza: onde assistir, transmissão ao vivo, canal, horário e escalações

Lecce x A.C. Monza
Campeonato Italiano
Lecce
A.C. Monza

Batalha para fugir da zona de rebaixamento

O Lecce, comandado por Eusebio Di Francesco, tenta recuperar o equilíbrio após duas derrotas consecutivas sem marcar diante de Roma e Cagliari. Para a equipe da região da Puglia, e depois do confronto com o time da Sardenha e de outro na primeira rodada contra o Venezia, o duelo com o Monza, dirigido por Ivan Juric, representa mais um confronto direto.

O técnico da equipe de Brianza, estacionada em um ponto na classificação após o empate com o Parma, recupera no ataque Varela, autor de dois gols nesta competição até agora. É provável a manutenção de Robinson na função de armador após o gol que marcou na Copa da Itália, ficando ao lado de Colpani. E no gol, Turnquist pode disputar suas primeiras partidas.

Já no Lecce, Stulic segue tendo lugar no ataque, apoiado nas laterais por Pierotti e Monteiro. No meio-campo, Ilic disputa sua primeira partida como titular desde o minuto inicial.



  • Lecce x Monza: canal transmissor e transmissão ao vivo

    A partida: Lecce-Monza

    A data: domingo, 13 de setembro de 2026

    O horário: 15h00

    O canal de transmissão: stc

    A transmissão ao vivo: stc

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  • Escalações prováveis de Lecce x Monza

    Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ilić, Njom, Coulibaly; Pierotti, Stolić, Monteiro.

    Monza (3-4-2-1): Thurnqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Colpani; Varela.

  • Onde assistir à partida entre Lecce e Monza

    A partida do Campeonato Italiano entre Lecce e Monza será transmitida ao vivo na TV pela stc através do aplicativo em smart TVs compatíveis, ou usando consoles de videogame (PlayStation, Xbox), ou o TIMVISION Box, ou dispositivos como Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

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  • Onde assistir Lecce x Monza pela transmissão ao vivo

    Lecce-Monza também estará disponível via transmissão ao vivo em dispositivos como smartphones, tablets, notebooks e computadores de mesa graças à stc, bastando baixar o aplicativo ou acessar o site oficial da plataforma.

Campeonato Italiano
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A.C. Monza
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