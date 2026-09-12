O Lecce, comandado por Eusebio Di Francesco, tenta recuperar o equilíbrio após duas derrotas consecutivas sem marcar diante de Roma e Cagliari. Para a equipe da região da Puglia, e depois do confronto com o time da Sardenha e de outro na primeira rodada contra o Venezia, o duelo com o Monza, dirigido por Ivan Juric, representa mais um confronto direto.
O técnico da equipe de Brianza, estacionada em um ponto na classificação após o empate com o Parma, recupera no ataque Varela, autor de dois gols nesta competição até agora. É provável a manutenção de Robinson na função de armador após o gol que marcou na Copa da Itália, ficando ao lado de Colpani. E no gol, Turnquist pode disputar suas primeiras partidas.
Já no Lecce, Stulic segue tendo lugar no ataque, apoiado nas laterais por Pierotti e Monteiro. No meio-campo, Ilic disputa sua primeira partida como titular desde o minuto inicial.