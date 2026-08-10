A hierarquia da diretoria do clube não conseguiu esconder a profunda decepção com a conduta antiprofissional demonstrada pelo ponta.

Em entrevista ao jornal Nuovo Quotidiano di Puglia, o diretor esportivo do Lecce, Stefano Trinchera, confirmou o fracasso do clube em estabelecer contato com Banda: "Infelizmente, não temos notícias de Lameck Banda há vários dias. Continuamos chamando Banda para seus exames médicos, mas não recebemos resposta. Vamos ver por quanto tempo isso vai continuar. O que podemos ter certeza é que ele pagará as consequências por seu comportamento."

Trinchera reforçou o sentimento de surpresa da diretoria, diante do apoio inabalável que o clube havia dado a ele: "Dizer que nos sentimos decepcionados é pouco. Sempre demos muito apoio a Lameck, inclusive em algumas questões pessoais. É por isso que o comportamento dele surpreendeu a todos nós."