Getty
Traduzido por
Lecce recorre à Fifa após o ponta Lameck Banda, desaparecido, se recusar a voltar para a pré-temporada
Infração disciplinar provoca recurso
Segundo a La Gazzetta dello Sport, o Lecce apresentou oficialmente uma reclamação formal à Fifa, assim como às federações de futebol da Zâmbia e da Líbia, apontando que o jogador segue sob contrato depois que Banda se ausentou da pré-temporada por quatro semanas consecutivas.
O contrato do ponta de 25 anos na Itália vai até junho de 2027, depois que o clube exerceu uma opção unilateral de extensão, mas ele recusou toda comunicação. A situação se agravou ainda mais após relatos de que Banda foi visto no Cairo com o clube líbio Al Swehli SC, que busca sua contratação depois que o Lecce rejeitou uma oferta inicial inferior a € 1 milhão.
- Getty Images Sport
Hierarquia do clube expressa traição
A hierarquia da diretoria do clube não conseguiu esconder a profunda decepção com a conduta antiprofissional demonstrada pelo ponta.
Em entrevista ao jornal Nuovo Quotidiano di Puglia, o diretor esportivo do Lecce, Stefano Trinchera, confirmou o fracasso do clube em estabelecer contato com Banda: "Infelizmente, não temos notícias de Lameck Banda há vários dias. Continuamos chamando Banda para seus exames médicos, mas não recebemos resposta. Vamos ver por quanto tempo isso vai continuar. O que podemos ter certeza é que ele pagará as consequências por seu comportamento."
Trinchera reforçou o sentimento de surpresa da diretoria, diante do apoio inabalável que o clube havia dado a ele: "Dizer que nos sentimos decepcionados é pouco. Sempre demos muito apoio a Lameck, inclusive em algumas questões pessoais. É por isso que o comportamento dele surpreendeu a todos nós."
Ponta força transferência lucrativa
As medidas extremas de Banda foram desencadeadas por uma proposta de contrato de dois anos do Al Swehli SC, no valor de € 1,6 milhão por temporada, antes da campanha do clube na Liga dos Campeões da CAF. O jogador afirma que não sabia da cláusula de renovação automática ao assinar seu contrato inicial vindo do Maccabi Petah Tikva, em 2022. Desde que chegou à Itália por € 2 milhões, o internacional zambiano com 22 partidas disputou 109 jogos oficiais pelos Salentini, com nove gols e 12 assistências.
- Getty Images Sport
Batalha judicial ameaça carreira
O Lecce agora aguarda uma resposta oficial da Fifa sobre possíveis suspensões para atuar ou proibições de transferências internacionais para o jogador. O técnico e a diretoria precisam se concentrar em moldar o elenco para a Serie A sem a presença de Banda antes do início da temporada nacional. Essa disputa legal ameaça desencadear um processo de arbitragem prolongado que pode prejudicar severamente a carreira do ponta tanto em nível de clube quanto internacional.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.