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US Lecce v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
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Lecce-Genoa 1 a 2 AO VIVO: Maleh desconta em cobrança de falta desviada. Gol de Stulic que faria 2 a 2 é anulado

Lecce
Genoa
Lecce x Genoa
Campeonato Italiano

Acompanhe Lecce x Genoa, jogo válido pela 10ª rodada da Série A

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Lecce e Genoa se enfrentam no Estádio Via del Mare, na capital do Salento, a partir das 18h, no penúltimo jogo de domingo da 10ª rodada da Serie A 2026/27. O Lecce de Eusebio Di Francesco vem de uma derrota contundente em Frosinone e enfrenta uma grave crise de lesões, mas busca pontos fundamentais na luta contra o rebaixamento. Do outro lado, o Genoa de Daniele De Rossi chega após reagir com uma vitória convincente por 2 a 0 em casa sobre a Juventus, mas ainda não somou pontos fora de casa.

LECCE-GENOA 1-2

GOLS: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), Maleh (L)

  • LECCE X GENOA: FICHA TÉCNICA

    Lecce-Genoa 1-2

    Gols: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), 39' Maleh (L)

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro. Técnico: Di Francesco

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Traore, El Shaarawy; Messias, Osmajic. Técnico: De Rossi

    Árbitro: Marchetti

    Amarelados: -

    Expulsos: -

  • GOLS E MELHORES MOMENTOS

    45+2' GOL ANULADO - Gallo avança pela esquerda, chega à linha de fundo e cruza para o meio da área, entre o defensor e o goleiro. Stulic finaliza com a direita, mas acerta Bijlow. No rebote, a bola bate em seu braço, colado ao corpo, e entra no gol. Marchetti valida o lance, mas, após a revisão do VAR, anula o gol porque o toque de mão ocorreu imediatamente antes de a bola entrar.

    39' GOL - Falta na entrada da área para o Lecce. Maleh cobra com a esquerda, buscando o ângulo, a bola desvia em Frendrup e engana Bijlow.

    29' GOL - Outro contra-ataque impressionante do Genoa. El Shaarawy recebe pela esquerda e lança imediatamente Messias em profundidade. O brasileiro fica cara a cara com Falcone, dribla o goleiro para a esquerda e chuta para o gol vazio. A bola cruza lentamente a linha antes da tentativa desesperada da defesa de afastá-la. O relógio do árbitro Marchetti vibra: é gol.

    21' CHANCE - Que erro de El Shaarawy. O Genoa avança em contra-ataque pela direita. Messias entra na área e provoca a saída de Falcone, mas não chuta: prefere dar o passe. A bola chega a El Shaarawy na segunda trave, mas ele finaliza para fora.

    11' GOL - Erro feio do Lecce na saída de bola: a equipe entrega a posse ao Genoa, que lança Messias em profundidade. Após uma disputa pela bola, El Shaarawy tenta o cruzamento, que é bloqueado, e a bola volta para Messias. Ele cruza de imediato, e Osmajic finaliza de chapa no meio da área para vencer Falcone.

    0' A bola rola no Via del Mare a partir das 18h.

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TOR

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LEC

LEC

GEN

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