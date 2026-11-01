45+2' GOL ANULADO - Gallo avança pela esquerda, chega à linha de fundo e cruza para o meio da área, entre o defensor e o goleiro. Stulic finaliza com a direita, mas acerta Bijlow. No rebote, a bola bate em seu braço, colado ao corpo, e entra no gol. Marchetti valida o lance, mas, após a revisão do VAR, anula o gol porque o toque de mão ocorreu imediatamente antes de a bola entrar.
39' GOL - Falta na entrada da área para o Lecce. Maleh cobra com a esquerda, buscando o ângulo, a bola desvia em Frendrup e engana Bijlow.
29' GOL - Outro contra-ataque impressionante do Genoa. El Shaarawy recebe pela esquerda e lança imediatamente Messias em profundidade. O brasileiro fica cara a cara com Falcone, dribla o goleiro para a esquerda e chuta para o gol vazio. A bola cruza lentamente a linha antes da tentativa desesperada da defesa de afastá-la. O relógio do árbitro Marchetti vibra: é gol.
21' CHANCE - Que erro de El Shaarawy. O Genoa avança em contra-ataque pela direita. Messias entra na área e provoca a saída de Falcone, mas não chuta: prefere dar o passe. A bola chega a El Shaarawy na segunda trave, mas ele finaliza para fora.
11' GOL - Erro feio do Lecce na saída de bola: a equipe entrega a posse ao Genoa, que lança Messias em profundidade. Após uma disputa pela bola, El Shaarawy tenta o cruzamento, que é bloqueado, e a bola volta para Messias. Ele cruza de imediato, e Osmajic finaliza de chapa no meio da área para vencer Falcone.
0' A bola rola no Via del Mare a partir das 18h.
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