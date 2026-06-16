Lecce: a compra definitiva de Francesco Camarda é oficial: foram pagos 3 milhões de euros ao Milan. O clube tem até 20 de junho para resgatá-lo por 4 milhões de euros

Este é o comunicado divulgado pelo Lecce, que também especifica a possibilidade de o Milan exercer a opção de recompra dentro dos prazos estabelecidos: “O U.S. Lecce informa ter exercido o direito de opção pela aquisição definitiva do jogador Francesco Camarda do A.C. Milan, que tem o direito de exercer a opção de recompra de 18 a 20 de junho”. Se o Lecce teve que pagar 3 milhões de euros pela aquisição definitiva de Camarda, o Milan precisará pagar apenas mais um milhão para recuperar o controle total sobre o jogador nascido em 2008.