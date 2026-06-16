Conforme informa um comunicado oficial do clube do Salento, o Lecce exerceu o direito de opção no valor de 3 milhões de euros pelo atacante Francesco Camarda, nascido em 2008. O jovem jogador, que se formou nas categorias de base do Milan, vem de uma temporada em que disputou 21 partidas na Série A e marcou um gol. A segunda metade da temporada, porém, foi marcada por uma cirurgia no ombro que o deixou fora dos gramados por vários meses.
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Lecce: a compra definitiva de Francesco Camarda é oficial: foram pagos 3 milhões de euros ao Milan. O clube tem até 20 de junho para resgatá-lo por 4 milhões de euros
O COMUNICADO
Este é o comunicado divulgado pelo Lecce, que também especifica a possibilidade de o Milan exercer a opção de recompra dentro dos prazos estabelecidos: “O U.S. Lecce informa ter exercido o direito de opção pela aquisição definitiva do jogador Francesco Camarda do A.C. Milan, que tem o direito de exercer a opção de recompra de 18 a 20 de junho”. Se o Lecce teve que pagar 3 milhões de euros pela aquisição definitiva de Camarda, o Milan precisará pagar apenas mais um milhão para recuperar o controle total sobre o jogador nascido em 2008.
OS NÚMEROS DE CAMARDA NO MILAN
Com a camisa rossonera, Francesco Camarda se tornou o mais jovem estreante da história da Série A, aos 15 anos e 260 dias, na partida contra a Fiorentina na temporada 2023/2024. Ele disputou um total de 16 partidas com o time rossonero, sendo 4 na Liga dos Campeões, e outras 20 (com 7 gols marcados) na Série C pelo Milan Futuro. Seu contrato com o Milan, se mantido em vigor, vence em 30 de junho de 2028.