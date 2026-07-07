Rafa Leão jogará no ano que vem com uma camisa diferente da do Milan. Não se pode falar em certeza absoluta, mas os indícios apontam nessa direção. O mais recente é a decisão do atacante português, eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos após a derrota para a Espanha, de remover qualquer referência aos rossoneri da biografia do seu perfil no Instagram. Ele já se vê em outro time; para ele, o Milan é passado.
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Leão remove o Milan da biografia do perfil no Instagram: será uma despedida, preço já definido
DECISÃO TOMADA ANTES DA COPA DO MUNDO
A decisão de partir já havia sido tomada no final da última temporada difícil, antes da Copa do Mundo. Antes de embarcar no voo para os Estados Unidos, na Sport TV Portugal, ele havia falado do Milan no passado: “Pessoalmente, acho que já dei tudo o que tinha no Milan. Foi um clube que me ajudou muito a crescer, que me apoiou nos momentos difíceis e, felizmente, também consegui deixar meu nome na história do Rossonero. Acho que todos, obviamente, têm sonhos, ambições e desafios que querem enfrentar. Minha ambição é ter um novo desafio em um novo campeonato. E se isso vier a acontecer, ficaria muito feliz. Também porque percebi que fiz um bom trabalho no Milan”.
O MILAN O COLOCOU À VENDA
Leão, que marcou 80 gols em 291 partidas com a camisa do Milan, vai sair, apesar de ter contrato válido até 2028. A chegada do português Amorim ao comando do Rossonero, no lugar de Allegri, não muda o desfecho: ele será negociado, com o objetivo de gerar receita. O Milan quer 60 milhões de euros; Leão recebeu propostas da Turquia e da Arábia Saudita, que, por enquanto, foram recusadas. Ele quer um novo desafio na Espanha ou na Inglaterra.
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