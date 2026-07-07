Leão remove o Milan da biografia do perfil no Instagram: será uma despedida, preço já definido

A decisão de partir já havia sido tomada no final da última temporada difícil, antes da Copa do Mundo. Antes de embarcar no voo para os Estados Unidos, na Sport TV Portugal, ele havia falado do Milan no passado: “Pessoalmente, acho que já dei tudo o que tinha no Milan. Foi um clube que me ajudou muito a crescer, que me apoiou nos momentos difíceis e, felizmente, também consegui deixar meu nome na história do Rossonero. Acho que todos, obviamente, têm sonhos, ambições e desafios que querem enfrentar. Minha ambição é ter um novo desafio em um novo campeonato. E se isso vier a acontecer, ficaria muito feliz. Também porque percebi que fiz um bom trabalho no Milan”.