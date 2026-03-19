"Leão é um jogador do clube": o que Branchini, agente de Allegri, quer dizer com isso

A derrota do Milan contra a Lazio gerou uma longa onda de polêmicas: no Estádio Olímpico, os rossoneri perderam pontos importantes na disputa pelo Scudetto, expondo problemas dentro do vestiário. Rafael Leão voltou a ser assunto de conversa, não por um gol marcado, mas por uma reação pouco profissional a uma substituição, embora o principal motivo de sua reclamação não fosse o técnico Massimiliano Allegri, mas sim o companheiro de ataque Christian Pulisic. Uma reação que reacendeu o debate também dentro da diretoria: o ciclo do português no Milan deve chegar ao fim?





Em defesa do técnico de Livorno, seu agente, Giovanni Branchini, interveio no programa “Radio anch’io sport” da Radio1 e revelou alguns bastidores: “A mensagem de Allegri foi muito equilibrada. Ele nunca pensou em ganhar o campeonato, nunca disse para correr atrás do Inter e sempre disse para ficarmos atentos, porque o objetivo é a Liga dos Campeões. Talvez alguém tenha pensado que fosse uma estratégia. Em vez disso, é realismo e correção”.





Sobre o futuro de Leão, Branchini respondeu assim: “Se o Milan ainda deve apostar em Leão? As dinâmicas da diretoria são complexas: Leão é um ativo do clube e, portanto, vários fatores devem ser considerados. Este ano ele não está dando uma grande contribuição, isso está aos olhos de todos. Ele continua sendo um jogador importante e deve ser defendido até o fim, como Allegri fez ontem na coletiva pós-jogo, apesar do desfecho abrupto da substituição”.











