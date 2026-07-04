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Leandro Trossard deve deixar o Arsenal após acordo de € 20 milhões ser fechado
O Beşiktaş fecha acordo com estrela belga
De acordo com o The Athletic, o gigante turco conseguiu um avanço significativo nas negociações com o Arsenal, chegando a um acordo de € 20 milhões pelo atacante de 31 anos. O acordo estruturado inclui um pagamento inicial garantido de €18 milhões, além de €2 milhões em bônus vinculados ao desempenho. Embora os clubes tenham chegado a um consenso, a transferência ainda não está totalmente concluída, pois os detalhes finais relativos às condições contratuais e ao salário — que deve ficar na faixa de €9 milhões — continuam sendo negociados.
A situação contratual atual de Trossard forçou, em certa medida, a mão do Arsenal. Apesar de ter assinado um novo contrato em agosto de 2025, que previa um aumento salarial significativo para refletir sua importância para o time, o acordo não estendeu seu compromisso além do verão de 2027. Com apenas um ano restante em seu contrato, os Gunners parecem ter decidido que vender o jogador agora representa o melhor retorno financeiro para um jogador que está entrando na casa dos trinta.
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Os compromissos com a Copa do Mundo atrasam a transferência oficial
Apesar do avanço das negociações, não se espera um anúncio definitivo até que a Bélgica conclua sua campanha na Copa do Mundo. Trossard é atualmente uma figura-chave na equipe de Rudi Garcia, onde os Diabos Vermelhos se preparam para um confronto crucial nas oitavas de final contra os Estados Unidos. O ponta vem apresentando um desempenho brilhante no cenário mundial, tendo sido titular em todas as quatro partidas e contribuído com dois gols e uma assistência durante a vitória dominante na fase de grupos sobre a Nova Zelândia (5 a 1).
Sua influência na seleção nacional ficou ainda mais evidente na fase de 32, quando deu uma assistência decisiva na virada por 3 a 2 contra o Senegal. Fontes indicam que é improvável que o acordo avance para a fase final de assinatura enquanto o jogador estiver focado em suas obrigações com a seleção, mas as bases já estão firmemente estabelecidas para que ele se transfira para Istambul assim que o torneio terminar.
Uma presença confiável para os Gunners
Desde que chegou do Brighton por 27 milhões de libras em janeiro de 2023, Trossard tornou-se um pilar do elenco de Mikel Arteta, acumulando 174 partidas, com 36 gols e 34 assistências – atuando predominantemente pela ala esquerda, embora também tenha atuado no centro do campo durante períodos de contusões.
Sua temporada mais prolífica em termos de gols ocorreu em 2023-24, quando marcou 16 vezes entre a Premier League e a Liga dos Campeões, dando continuidade a uma impressionante primeira metade da temporada 2022-23 no Brighton, que incluiu um hat-trick contra o Liverpool em um empate por 3 a 3.
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Uma final espetacular no Emirates
Se Trossard realmente sair, ele deixará o norte de Londres como campeão da Premier League. O ex-jogador do Brighton desempenhou um papel fundamental na temporada 2025-26, ajudando o Arsenal a conquistar seu primeiro título do campeonato desde a era dos “Invincíveis”, em 2004. Ele disputou 50 partidas em todas as competições na última temporada, marcando oito gols e dando 11 assistências, incluindo o famoso gol da vitória aos 83 minutos contra o West Ham, que manteve os Gunners à frente do Manchester City na disputa pelo título.
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