De acordo com o The Athletic, o gigante turco conseguiu um avanço significativo nas negociações com o Arsenal, chegando a um acordo de € 20 milhões pelo atacante de 31 anos. O acordo estruturado inclui um pagamento inicial garantido de €18 milhões, além de €2 milhões em bônus vinculados ao desempenho. Embora os clubes tenham chegado a um consenso, a transferência ainda não está totalmente concluída, pois os detalhes finais relativos às condições contratuais e ao salário — que deve ficar na faixa de €9 milhões — continuam sendo negociados.

A situação contratual atual de Trossard forçou, em certa medida, a mão do Arsenal. Apesar de ter assinado um novo contrato em agosto de 2025, que previa um aumento salarial significativo para refletir sua importância para o time, o acordo não estendeu seu compromisso além do verão de 2027. Com apenas um ano restante em seu contrato, os Gunners parecem ter decidido que vender o jogador agora representa o melhor retorno financeiro para um jogador que está entrando na casa dos trinta.