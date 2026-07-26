Sports Press Photo
Traduzido por
Leandro Paredes faz revelação sobre o “último jogo” de Lionel Messi após a final da Copa do Mundo de 2026 - com a Argentina na esperança de que o “GOAT” mude de ideia sobre seus planos futuros
Desilusão para a Albiceleste
A decepção causada pela derrota da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026 foi ampliada pelas revelações de Paredes sobre o futuro de Messi na seleção. Em declarações após retornar aos compromissos com o Boca Juniors, o meio-campista de 32 anos admitiu que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro havia se preparado mentalmente para que a final contra a Espanha fosse sua despedida.
- AFP
Revelado o plano secreto de aposentadoria de Messi
Paredes deu a notícia que muitos torcedores argentinos há muito temiam ao falar sobre o clima emocionante dentro do elenco. O craque do Boca Juniors se pronunciou logo após dar a assistência decisiva para a vitória contra o O’Higgins na partida de ida da repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
“Dói porque, como dissemos durante toda a Copa do Mundo, não queríamos que a última partida chegasse”, revelou Paredes. “Acho que ele já havia decidido que essa seria sua última partida pela seleção.”
Apesar da revelação sombria, Paredes expressou esperança de que seu ex-companheiro de equipe no Paris Saint-Germain possa reconsiderar. “Espero que não, espero que ele possa continuar jogando”, acrescentou. “A decisão será dele. O que quer que o faça feliz certamente nos fará felizes também.”
A incerteza paira sobre a seleção albiceleste
Messi não é o único a refletir sobre seu futuro após a derrota. O próprio Paredes colocou em dúvida se continuará na seleção, sugerindo que uma grande reformulação pode estar por vir para a equipe de Lionel Scaloni.
Ao abordar sua própria situação, o craque do Boca Juniors não se comprometeu quanto ao seu caminho daqui para frente. “Não sei, é um processo. Temos que assimilar isso, refletir sobre o assunto, não tomar decisões precipitadas e, com certeza, é algo que precisamos conversar”, disse ele.
- (C)Getty Images
Reconstruindo para o futuro sob o comando de Scaloni
O possível êxodo de figuras importantes representa um grande desafio tático para Scaloni. Com nomes consagrados como Nicolás Otamendi já tendo confirmado suas saídas, a perda de Messi e Paredes significaria o fim definitivo de uma era. A comissão técnica deve agora decidir se inicia uma reconstrução total ou se tenta convencer os veteranos restantes a permanecerem para uma última tentativa rumo à Copa América de 2028.
Paredes enfatizou que quaisquer decisões tomadas devem ser feitas com a cabeça fria, apesar das emoções ainda intensas após a eliminação na Copa do Mundo. Ele concluiu: “Para muitos, vai ser uma decisão difícil decidir se continuam ou não. Foi um processo lindo e espetacular; conquistamos coisas importantes. Vai ser muito difícil manter esse nível, para que o grupo continue funcionando dessa maneira. Temos que ponderar muitos fatores e conversar com o técnico, tomar decisões com calma.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.