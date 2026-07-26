Leandro Paredes faz revelação sobre o “último jogo” de Lionel Messi após a final da Copa do Mundo de 2026 - com a Argentina na esperança de que o “GOAT” mude de ideia sobre seus planos futuros

Paredes deu a notícia que muitos torcedores argentinos há muito temiam ao falar sobre o clima emocionante dentro do elenco. O craque do Boca Juniors se pronunciou logo após dar a assistência decisiva para a vitória contra o O’Higgins na partida de ida da repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

“Dói porque, como dissemos durante toda a Copa do Mundo, não queríamos que a última partida chegasse”, revelou Paredes. “Acho que ele já havia decidido que essa seria sua última partida pela seleção.”

Apesar da revelação sombria, Paredes expressou esperança de que seu ex-companheiro de equipe no Paris Saint-Germain possa reconsiderar. “Espero que não, espero que ele possa continuar jogando”, acrescentou. “A decisão será dele. O que quer que o faça feliz certamente nos fará felizes também.”