O experiente meia já havia deixado claras suas intenções de se juntar aos companheiros de seleção, apesar de estar cumprindo seu exílio competitivo.

Falando depois de comandar o Boca à vitória sobre o Racing na Copa Argentina, Paredes comentou: "Ainda não falei com o treinador, mas provavelmente vou passar no centro de treinamento para dar um oi e ver como está tudo. Obviamente, sinto que faço parte do grupo lá; se eu não estivesse suspenso, estaria lá."

Esse profundo senso de pertencimento vem naturalmente para o jogador de 32 anos, que segue sendo uma figura influente no vestiário depois de somar 84 partidas pela seleção, marcar cinco gols e ter papel de destaque no título da Argentina na Copa do Mundo de 2022, assim como na campanha até a final de 2026.