AFP
Traduzido por
Leandro Paredes faz aparição surpresa no treinamento da Argentina apesar de cumprir longa suspensão da Fifa
Veterano suspenso visita a base de Ezeiza
O meio-campista do Boca visitou o Complexo de Treinamento Lionel Messi para acompanhar o treino de seus companheiros de seleção sob o comando de Scaloni. Paredes segue inelegível para ser convocado após uma suspensão de 10 partidas da Fifa aplicada depois dos incidentes que mancharam a final da Copa do Mundo de 2026 contra a Espanha. Ainda assim, sua presença deu um importante impulso moral no vestiário da Argentina antes da próxima sequência de amistosos.
- AFP
Treinador mantém a porta da seleção entreaberta
O técnico da Argentina, Scaloni, deixou claro que o veterano meio-campista mantém um lugar especial no grupo da seleção, apesar de sua longa suspensão imposta pela entidade dirigente. Ao abordar a situação atual de Paredes em sua entrevista coletiva antes do treino, o treinador de 48 anos explicou: "Não falei com Paredes. Ele pertence à seleção. Pelo que nos deu, porque é uma lenda e nós o amamos. Não falei com ele nem com ninguém desde então. As portas estão abertas. Infelizmente, não poderemos contar com ele para estas partidas. Se ele estiver nesse nível quando estiver disponível, será considerado."
Talismã do Boca reafirma união do elenco
O experiente meia já havia deixado claras suas intenções de se juntar aos companheiros de seleção, apesar de estar cumprindo seu exílio competitivo.
Falando depois de comandar o Boca à vitória sobre o Racing na Copa Argentina, Paredes comentou: "Ainda não falei com o treinador, mas provavelmente vou passar no centro de treinamento para dar um oi e ver como está tudo. Obviamente, sinto que faço parte do grupo lá; se eu não estivesse suspenso, estaria lá."
Esse profundo senso de pertencimento vem naturalmente para o jogador de 32 anos, que segue sendo uma figura influente no vestiário depois de somar 84 partidas pela seleção, marcar cinco gols e ter papel de destaque no título da Argentina na Copa do Mundo de 2022, assim como na campanha até a final de 2026.
- PHOTOxPHOTO
Scaloni testa o elenco ao longo dos amistosos
A Argentina se prepara para uma sequência de três amistosos internacionais, começando contra a Bolívia na noite de quarta-feira no Estadio Mario Alberto Kempes. A equipe de Scaloni depois recebe Burkina Faso no Estadio Monumental no sábado antes de encerrar o período de treinamentos contra Benin na noite da próxima terça-feira. A ausência forçada de Paredes faz a comissão técnica analisar a profundidade do elenco no meio-campo defensivo enquanto inicia os preparativos para os próximos desafios competitivos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.