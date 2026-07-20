Leandro Paredes é tildado de “vergonha”, já que o comportamento “embaraçoso” do meio-campista argentino ofusca as comemorações da Espanha pela conquista da Copa do Mundo

Os comentaristas de televisão não esconderam seu desgosto diante da falta de espírito esportivo dos jogadores argentinos após perderem o título mundial, embora o capitão Lionel Messi tenha sido amplamente elogiado por sua classe.

Destacando esse contraste gritante de comportamento, o comentarista da BBC Hart comentou: “Havia um homem em campo que realmente demonstrou classe, e esse foi Lionel Messi, que apertou a mão de cada um dos jogadores espanhóis. O jogo acabou. Eles não poderiam ter absolutamente nenhuma reclamação sobre o que aconteceu hoje. Comportamento repugnante.”

Elogiando o desempenho dos recém-coroados campeões mundiais, Hart também enalteceu a La Roja, que garantiu o troféu graças ao único gol de Ferran Torres, acrescentando: “A Espanha merece totalmente isso. Eles foram absolutamente excelentes durante todo o torneio. Dominaram toda a partida contra uma Argentina rígida e resistente. O melhor time venceu esta Copa do Mundo.”

As críticas contundentes continuaram a se acumular, já que esse temperamento agressivo não era novidade para a equipe de Lionel Scaloni, após cenas semelhantes quando eliminaram a Inglaterra nas semifinais.

Refletindo sobre esse padrão de comportamento, Rooney afirmou: “Isso te surpreende? A mim não. Já vimos isso com a Argentina antes. Simplesmente não é a reação que se espera. Vimos parte dessa reação depois de eliminarem a Inglaterra na última rodada. Isso é simplesmente triste. Se você perde uma partida de futebol, tenha dignidade e saia de campo. É realmente lamentável da parte deles.”

Salientando que a agressividade física deles era apenas uma máscara para encobrir suas deficiências futebolísticas naquele dia, Rooney continuou: “Essa é uma reação ao fato de terem sido superados em jogo, em luta e em estratégia em campo, e então eles recorrem a isso no final. É uma atitude lamentável da parte desses dois jogadores.”