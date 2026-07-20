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Leandro Paredes é tildado de “vergonha”, já que o comportamento “embaraçoso” do meio-campista argentino ofusca as comemorações da Espanha pela conquista da Copa do Mundo
Briga violenta irrompe após a partida
A derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação foi marcada por uma violenta briga após a partida, logo após o árbitro Slavko Vincic apitar o fim do jogo. Paredes foi flagrado pelas câmeras agarrando Eric Garcia pelo pescoço e jogando Gavi no chão, enquanto Nahuel Molina foi visto agredindo Rodri enquanto corria para comemorar. Esse comportamento repugnante gerou forte condenação por parte de renomados comentaristas ingleses, incluindo Joe Hart, Wayne Rooney, Gary Neville e Micah Richards, que classificaram as atitudes como profundamente vergonhosas.
- AFP
A Argentina enfrenta forte reação negativa
Os comentaristas de televisão não esconderam seu desgosto diante da falta de espírito esportivo dos jogadores argentinos após perderem o título mundial, embora o capitão Lionel Messi tenha sido amplamente elogiado por sua classe.
Destacando esse contraste gritante de comportamento, o comentarista da BBC Hart comentou: “Havia um homem em campo que realmente demonstrou classe, e esse foi Lionel Messi, que apertou a mão de cada um dos jogadores espanhóis. O jogo acabou. Eles não poderiam ter absolutamente nenhuma reclamação sobre o que aconteceu hoje. Comportamento repugnante.”
Elogiando o desempenho dos recém-coroados campeões mundiais, Hart também enalteceu a La Roja, que garantiu o troféu graças ao único gol de Ferran Torres, acrescentando: “A Espanha merece totalmente isso. Eles foram absolutamente excelentes durante todo o torneio. Dominaram toda a partida contra uma Argentina rígida e resistente. O melhor time venceu esta Copa do Mundo.”
As críticas contundentes continuaram a se acumular, já que esse temperamento agressivo não era novidade para a equipe de Lionel Scaloni, após cenas semelhantes quando eliminaram a Inglaterra nas semifinais.
Refletindo sobre esse padrão de comportamento, Rooney afirmou: “Isso te surpreende? A mim não. Já vimos isso com a Argentina antes. Simplesmente não é a reação que se espera. Vimos parte dessa reação depois de eliminarem a Inglaterra na última rodada. Isso é simplesmente triste. Se você perde uma partida de futebol, tenha dignidade e saia de campo. É realmente lamentável da parte deles.”
Salientando que a agressividade física deles era apenas uma máscara para encobrir suas deficiências futebolísticas naquele dia, Rooney continuou: “Essa é uma reação ao fato de terem sido superados em jogo, em luta e em estratégia em campo, e então eles recorrem a isso no final. É uma atitude lamentável da parte desses dois jogadores.”
Paredes foi tido como uma “vergonha”
Perplexo com a falta de disciplina de Paredes ao longo das últimas etapas do torneio, Gary Neville acrescentou na ITV Sport: “Eles são muito competitivos e eu adoro esse lado deles, mas [Paredes] tem sido uma vergonha nos últimos dois jogos, e não entendo por que os árbitros têm permitido que ele continue fazendo o que está fazendo...”
Ecoando esses sentimentos e criticando a falta de profissionalismo desse comportamento incessante, Richards disse à BBC: “É realmente bastante constrangedor. Durante a partida, eles estavam sempre no limite. Paredes não precisa fazer isso, ele é melhor do que isso, e não para por aí — continua sem parar.” Todos nós sabemos como é perder um jogo, podemos ficar muito frustrados, mas isso não é aceitável — não dá uma boa imagem, de jeito nenhum.”
Ao detalhar como o futebol acabou triunfando sobre as táticas negativas, o ex-lateral da Inglaterra Lee Dixon também avaliou a partida: “É preciso reconhecer, especialmente depois daquelas cenas de há pouco, que a Espanha jogou muito bem. O futebol foi o vencedor, não há dúvida disso. Eles mereceram a vitória neste dia.
“Ao longo do torneio, eles foram ficando cada vez melhores; ter sofrido apenas um gol em toda a Copa do Mundo já diz tudo o que você precisa saber sobre o quanto são organizados e criativos.
“Eles têm velocidade pelas laterais e são um prazer de assistir. Por outro lado, hoje a Argentina jogou puro antifutebol, e as cenas no final, como o fato de Paredes ainda estar em campo, eu nunca vou entender. Contei seis ou sete vezes em que ele deveria ter sido expulso.
“O legado [de Messi] está chegando ao fim. Ele não estava no seu melhor hoje, não lhe deixaram estar.”
- Getty Images Sport
Prevê-se que a FIFA imponha punições severas
É altamente provável que os confrontos pós-jogo envolvendo Paredes e Molina resultem em sanções severas da FIFA. Enzo Fernández também corre o risco de ser suspenso após ter sido expulso no final do tempo regulamentar por ter cometido a segunda infração passível de cartão. Enquanto isso, Messi ainda não anunciou uma decisão sobre seu futuro na seleção, apesar de este torneio ser amplamente considerado sua última participação em uma Copa do Mundo.
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