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Leandro Paredes deve deixar a Argentina! Astro do Boca está pronto para se afastar após suspensão na Copa do Mundo
Futuro internacional em dúvida após duro golpe disciplinar
Segundo informações, o meio-campista argentino Paredes está preparado para anunciar sua aposentadoria da seleção apenas algumas semanas após o fim de uma campanha turbulenta na Copa do Mundo. O jogador de 32 anos, que atualmente é capitão do Boca Juniors, esteve no centro de uma briga generalizada e controversa após a derrota da Argentina para a Espanha na final, confusão que resultou em uma suspensão de 10 jogos e uma multa de £ 66.000 por desferir socos e empurrar Gavi violentamente ao chão.
A severidade da punição, somada a três acusações de agressão, parece ter acelerado sua decisão de se afastar da Argentina. Embora a Fifa tenha acabado concordando com um pedido da AFA para que a suspensão fosse cumprida em amistosos de categoria A, além de partidas oficiais, Paredes parece relutante em cumprir o gancho.
- AFP
O fator Messi e as conversas com Scaloni
Além dos problemas disciplinares, Paredes citou a saída de Messi como uma razão principal para sua possível saída. O lendário atacante confirmou recentemente a própria aposentadoria internacional, deixando um enorme vazio no elenco que Paredes acredita ser impossível de preencher. Ao falar sobre a situação, o meio-campista admitiu que está preparado para ter conversas decisivas com o técnico Lionel Scaloni para formalizar seu futuro.
Paredes foi sincero sobre a dificuldade de manter o status quo e afirmou: "Vai ser difícil para mim continuar na seleção. Também por causa da suspensão, por causa da decisão do Leo. Vai ser difícil para que tudo continue como antes. Ainda não conversei com o técnico, mas vamos falar sobre isso e ver que decisão vou tomar."
Um legado de sucesso e controvérsia
Se Paredes realmente se afastar, ele o fará com uma invejável coleção de títulos. Foi peça vital da seleção que conquistou a glória da Copa do Mundo há quatro anos e também provou o gosto do sucesso na Copa América em duas ocasiões distintas. No entanto, seu capítulo final com a camisa da Argentina ficará para sempre ligado às cenas lamentáveis em Nova Jersey.
Ao refletir sobre a saída de Messi, Paredes acrescentou: "O legado do Leo viverá para sempre por causa do que ele conquistou, por nunca desistir e por mostrar que os sonhos são difíceis de realizar, são perseguidos e, no fim, concretizados. Nós havíamos conversado nos últimos dias da Copa do Mundo sobre como a final certamente seria sua última partida, mas, mesmo assim, não estávamos preparados para aquilo por causa do que ele significa para nós."
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Recepção hostil em casa
As consequências da Copa do Mundo acompanharam Paredes de volta ao futebol doméstico na Argentina. Durante uma partida recente pelo Boca Juniors, o meio-campista precisou de proteção da polícia de choque ao tentar cobrar um escanteio. Torcedores hostis do Newell's Old Boys alvejaram o jogador, atirando objetos em resposta às suas ações durante a pausa internacional.
Essas pressões crescentes, tanto no cenário doméstico quanto no internacional, sugerem que o homem forte do meio-campo argentino está pronto para uma mudança de ritmo. Com 84 jogos pela seleção, Paredes não tem mais nada a provar em termos de títulos, tendo conquistado os maiores troféus disponíveis no esporte.
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