Segundo informações, o meio-campista argentino Paredes está preparado para anunciar sua aposentadoria da seleção apenas algumas semanas após o fim de uma campanha turbulenta na Copa do Mundo. O jogador de 32 anos, que atualmente é capitão do Boca Juniors, esteve no centro de uma briga generalizada e controversa após a derrota da Argentina para a Espanha na final, confusão que resultou em uma suspensão de 10 jogos e uma multa de £ 66.000 por desferir socos e empurrar Gavi violentamente ao chão.

A severidade da punição, somada a três acusações de agressão, parece ter acelerado sua decisão de se afastar da Argentina. Embora a Fifa tenha acabado concordando com um pedido da AFA para que a suspensão fosse cumprida em amistosos de categoria A, além de partidas oficiais, Paredes parece relutante em cumprir o gancho.