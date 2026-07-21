Leandro Paredes, da Argentina, se pronuncia em meio à repercussão negativa sobre sua conduta “vergonhosa” após a final da Copa do Mundo

A briga teria começado quando Nahuel Molina, companheiro de equipe da Argentina, desferiu um soco no capitão da Espanha, Rodri, antes que uma série de confrontos envolvendo jogadores de ambos os times se desenrolasse. Embora a BBC Sport tenha informado que o cartão vermelho de Paredes foi posteriormente retirado do registro oficial e que nenhuma medida disciplinar foi tomada imediatamente pela FIFA, as críticas à sua conduta continuaram.

Entre seus críticos mais ferrenhos estava o ex-atacante do Aston Villa, Gabby Agbonlahor, que disse ao programa talkSPORT Breakfast: “Você quer se sentir seguro em campo; a punição tem que ser tão severa que ninguém jamais faça isso de novo.

“Não importa o que aconteça no futebol, você pode ficar com raiva por ter perdido, mas tenha classe na derrota. Se quiser brigar com o Paredes, há lugares para brigar — não em campo contra o Garcia. E a maneira como ele estava maltratando o Gavi, um garoto de 21 anos, jogando-o de um lado para outro em campo... esse é o filho ou irmão de alguém. Vergonhoso. Se dependesse de mim, eu o baniria de todo o próximo torneio. Covarde.”