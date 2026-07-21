AFP
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Leandro Paredes, da Argentina, se pronuncia em meio à repercussão negativa sobre sua conduta “vergonhosa” após a final da Copa do Mundo
Paredes quebra o silêncio
Paredes finalmente se pronunciou pela primeira vez desde a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, que terminou em cenas caóticas após o apito final. O meio-campista foi expulso depois que o gol de Ferran Torres, aos 106 minutos, garantiu a vitória da Espanha. Após o apito final, vários membros da seleção argentina se envolveram em um confronto em massa.
Paredes esteve no centro do incidente após dar um soco e empurrar um jogador adversário. Imagens também mostraram ele agarrando Eric Garcia pelo pescoço antes de entrar em confronto com Gavi e derrubar o jovem jogador do Barcelona no chão.
Mensagem comovente, sem pedido de desculpas
Apesar da polêmica em torno de suas ações, Paredes optou por não abordar a briga pós-jogo em suas primeiras declarações públicas. Em vez disso, ele postou uma mensagem emocionante no Instagram, escrevendo: “OBRIGADO, ARGENTINA!!! EU AMO VOCÊS, HOJE E SEMPRE. Hoje, escrevo com o coração pesado, por não ter conseguido trazer ao nosso país a alegria que ele tanto merece — mas com o peito cheio de orgulho por termos dado tudo de nós e por termos hasteado nossa bandeira no topo mais uma vez!”
Ele acrescentou: “Obrigado a todos que fizeram parte desta equipe, a este grupo de jogadores que deram tudo de si para representar esta camisa, assim como fizeram até o último segundo de cada partida! Foi uma honra fazer parte da melhor seleção argentina da história!”
A reação negativa continua a crescer
A briga teria começado quando Nahuel Molina, companheiro de equipe da Argentina, desferiu um soco no capitão da Espanha, Rodri, antes que uma série de confrontos envolvendo jogadores de ambos os times se desenrolasse. Embora a BBC Sport tenha informado que o cartão vermelho de Paredes foi posteriormente retirado do registro oficial e que nenhuma medida disciplinar foi tomada imediatamente pela FIFA, as críticas à sua conduta continuaram.
Entre seus críticos mais ferrenhos estava o ex-atacante do Aston Villa, Gabby Agbonlahor, que disse ao programa talkSPORT Breakfast: “Você quer se sentir seguro em campo; a punição tem que ser tão severa que ninguém jamais faça isso de novo.
“Não importa o que aconteça no futebol, você pode ficar com raiva por ter perdido, mas tenha classe na derrota. Se quiser brigar com o Paredes, há lugares para brigar — não em campo contra o Garcia. E a maneira como ele estava maltratando o Gavi, um garoto de 21 anos, jogando-o de um lado para outro em campo... esse é o filho ou irmão de alguém. Vergonhoso. Se dependesse de mim, eu o baniria de todo o próximo torneio. Covarde.”
- Getty Images
Aguarda-se a decisão da FIFA
Paredes ainda pode ser punido, apesar de ter sido imediatamente absolvido, já que a FIFA deve investigar os acontecimentos ocorridos ao final da partida após a conquista do título da Espanha na Copa do Mundo. O resultado da investigação da FIFA determinará se haverá novas medidas disciplinares em relação a um dos momentos mais polêmicos do torneio.
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