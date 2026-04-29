Leah Williamson vai ficar! A capitã das Lionesses deve renovar o contrato com o Arsenal, que está prestes a expirar, e prolongar sua permanência de 20 anos no clube

Os torcedores do Arsenal ficarão satisfeitos em ver o clube avançando significativamente na longa lista de jogadoras sem contrato, com as renovações de Little, Blackstenius e Catley ocorrendo todas no último mês, e esta notícia sobre a renovação de Williamson chegando logo em seguida.

No entanto, ainda há algumas situações que permanecem sem solução. Foi anunciado na semana passada que a goleira Manuela Zinsberger, que perdeu a maior parte desta temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), deixará o clube quando seu contrato expirar no verão, mas ainda não há notícias oficiais sobre Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord ou Laia Codina, todas elas prestes a se tornarem jogadoras sem contrato dentro de algumas semanas.

Há várias semanas, relatos generalizados indicam que McCabe vai sair, apesar de ela ser uma jogadora muito importante tanto nesta temporada quanto durante a maior parte de sua década no norte de Londres. A notícia mais recente sobre seu futuro veio do The Athletic na segunda-feira, sugerindo que tanto ela quanto Mead poderiam estar indo para o Manchester City, líder da Superliga Feminina.

Na sequência disso, o Arseblog informou que o Arsenal não gostaria de perder tanto Mead quanto Foord no mesmo verão, devido ao impacto que isso teria nas opções de jogo pelas laterais da equipe, embora ainda não haja notícias sobre um novo contrato para Foord. Pelova e Codina, por sua vez, têm enfrentado dificuldades para garantir minutos regulares nesta temporada e não seria surpresa vê-las partir em busca de mais tempo de jogo.