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Leah Williamson vai ficar! A capitã das Lionesses deve renovar o contrato com o Arsenal, que está prestes a expirar, e prolongar sua permanência de 20 anos no clube
Leah Williamson deve renovar contrato com o Arsenal
Muitas especulações têm circulado em torno do time principal do Arsenal nesta temporada, especialmente desde o início do ano, devido ao grande número de jogadoras veteranas que estavam prestes a se tornar agentes livres neste verão. No entanto, o clube tem feito progressos constantes nas renovações nas últimas semanas, após também ter anunciado um novo contrato para a treinadora Renee Slegers em janeiro.
A capitã Kim Little assinou um novo contrato de um ano em março, a atacante Stina Blackstenius assinou um novo acordo na semana passada e a renovação da zagueira Steph Catley foi anunciada na manhã desta terça-feira. Agora, Williamson está pronta para se juntar ao trio e prolongar sua permanência no norte de Londres, com o site The Athletic informando que a jogadora da seleção inglesa também deve renovar.
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Por que a renovação do contrato de Williamson é importante para o Arsenal
É uma questão importante que o Arsenal precisa resolver. Williamson pode não ter sido uma figura central na temporada dos Gunners até agora, mas isso se deve mais às lesões do que a qualquer outra coisa. Depois de sofrer uma lesão no joelho enquanto levava a Inglaterra à glória no Campeonato Europeu do verão passado, a zagueira ficou afastada dos gramados até dezembro. Em janeiro, ela sofreu uma lesão na panturrilha e, recentemente, voltou após se recuperar de uma lesão no tendão da coxa.
Mas sua importância para esta equipe ficou muito evidente naquele primeiro jogo de volta com a camisa do Arsenal, com sua qualidade e eficácia na posse de bola brilhando na vitória da partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões no último fim de semana contra o Lyon. Esta tem sido uma temporada marcada por lesões para Williamson, cuja única campanha comparável ocorreu após uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA) em abril de 2023. Fora isso, ela tem estado sempre disponível, é extremamente importante para o estilo de jogo do Arsenal e uma figura de destaque para esta equipe, além de ser uma zagueira de altíssima qualidade.
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Os torcedores do Arsenal ficarão satisfeitos em ver o clube avançando significativamente na longa lista de jogadoras sem contrato, com as renovações de Little, Blackstenius e Catley ocorrendo todas no último mês, e esta notícia sobre a renovação de Williamson chegando logo em seguida.
No entanto, ainda há algumas situações que permanecem sem solução. Foi anunciado na semana passada que a goleira Manuela Zinsberger, que perdeu a maior parte desta temporada devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), deixará o clube quando seu contrato expirar no verão, mas ainda não há notícias oficiais sobre Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord ou Laia Codina, todas elas prestes a se tornarem jogadoras sem contrato dentro de algumas semanas.
Há várias semanas, relatos generalizados indicam que McCabe vai sair, apesar de ela ser uma jogadora muito importante tanto nesta temporada quanto durante a maior parte de sua década no norte de Londres. A notícia mais recente sobre seu futuro veio do The Athletic na segunda-feira, sugerindo que tanto ela quanto Mead poderiam estar indo para o Manchester City, líder da Superliga Feminina.
Na sequência disso, o Arseblog informou que o Arsenal não gostaria de perder tanto Mead quanto Foord no mesmo verão, devido ao impacto que isso teria nas opções de jogo pelas laterais da equipe, embora ainda não haja notícias sobre um novo contrato para Foord. Pelova e Codina, por sua vez, têm enfrentado dificuldades para garantir minutos regulares nesta temporada e não seria surpresa vê-las partir em busca de mais tempo de jogo.
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Chegadas empolgantes e renovações: Stanway e Batlle estão prestes a assinar com o Arsenal
Ao mesmo tempo em que se concentram em decidir a quem oferecer novas propostas de contrato e a quem não oferecer, os dirigentes do Arsenal também têm estado ocupados analisando as contratações para o verão. A jogadora da seleção inglesa Georgia Stanway, que já anunciou que deixará o Bayern de Munique neste verão, deve chegar em transferência gratuita, assim como a lateral do Barcelona, Ona Batlle.
Stanway ajudaria a reforçar a profundidade do meio-campo, que seria afetado caso Pelova saia, enquanto Batlle ajudaria a compensar a saída de McCabe. A jogadora da seleção espanhola é destro, por isso tem atuado principalmente como lateral-direita, mas também pode jogar pela esquerda.