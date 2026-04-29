Leah Williamson está longe de estar em plena forma - mas a capitã da Inglaterra é um risco que vale a pena correr para o Arsenal na busca pelo título da Liga dos Campeões Feminina

A capitã da Inglaterra voltou aos gramados durante a convocação para a seleção no início deste mês, jogando 45 minutos na vitória apertada das Lionesses sobre a Islândia. Isso deve ter sido uma boa notícia para a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, com a partida da Liga dos Campeões se aproximando, e o fato de Williamson ter acumulado mais de uma hora de jogo na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Lyon na primeira partida, garantindo uma vantagem mínima para o confronto deste sábado na França, foi fundamental.
O Arsenal tem enfrentado problemas na zaga este ano, especialmente no que diz respeito a lesões, mas ter Williamson de volta agora, bem a tempo para o que parece ser um final de temporada decisivo, é fundamental. O Lyon vai dar tudo de si contra as atuais campeãs europeias neste fim de semana, para virar a série, mas as Gunners podem estar ainda mais confiantes em resistir a essa pressão e chegar à segunda final consecutiva, agora que sua zagueira estrela está de volta.