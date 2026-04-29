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Leah Williamson Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Leah Williamson está longe de estar em plena forma - mas a capitã da Inglaterra é um risco que vale a pena correr para o Arsenal na busca pelo título da Liga dos Campeões Feminina

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Futebol feminino
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Quando o Arsenal recebeu o Lyon na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões Feminina, não faltaram más notícias no que diz respeito ao elenco. Steph Catley não se recuperou a tempo de uma lesão na panturrilha para participar, e Beth Mead também ficou de fora da partida por motivos pessoais. Além disso, no dia do jogo, Chloe Kelly ficou de fora devido a um pequeno problema muscular. Felizmente, houve um grande retorno para amenizar os vários golpes: Leah Williamson.

A capitã da Inglaterra voltou aos gramados durante a convocação para a seleção no início deste mês, jogando 45 minutos na vitória apertada das Lionesses sobre a Islândia. Isso deve ter sido uma boa notícia para a treinadora do Arsenal, Renee Slegers, com a partida da Liga dos Campeões se aproximando, e o fato de Williamson ter acumulado mais de uma hora de jogo na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Lyon na primeira partida, garantindo uma vantagem mínima para o confronto deste sábado na França, foi fundamental.

O Arsenal tem enfrentado problemas na zaga este ano, especialmente no que diz respeito a lesões, mas ter Williamson de volta agora, bem a tempo para o que parece ser um final de temporada decisivo, é fundamental. O Lyon vai dar tudo de si contra as atuais campeãs europeias neste fim de semana, para virar a série, mas as Gunners podem estar ainda mais confiantes em resistir a essa pressão e chegar à segunda final consecutiva, agora que sua zagueira estrela está de volta.

  • Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Confiança de sobra

    Foi um risco escalar Williamson na partida de ida, no domingo. Como ela havia disputado apenas 45 minutos nas últimas seis semanas, nunca se esperava que ela pudesse jogar os 90 minutos completos no Emirates Stadium, especialmente diante de um adversário de elite e de um jogo de altíssimo nível. Isso significava que Slegers teria que reorganizar a defesa com uma substituição planejada de antemão em uma partida de enorme importância.

    Mas havia duas grandes razões pelas quais a treinadora do Arsenal considerou que a possível perturbação que isso poderia causar era um risco que valia a pena correr. A primeira diz respeito à confiança que ela deposita neste elenco. A mudança deslocou Lotte Wubben-Moy da zagueira central esquerda para a direita, trouxe a lateral-esquerda Katie McCabe para o meio e colocou Taylor Hinds, que nunca havia jogado na Liga dos Campeões antes desta temporada, na esquerda.

    Quando questionada sobre quanta confiança ela precisa ter em suas jogadoras para fazer tudo isso, e no meio de um segundo tempo de alta pressão em que o placar estava empatado em 1 a 1, Slegers respondeu sem hesitar: “Essa é a resposta. Eu confio nas jogadoras. Acho que a preparação delas, a preparação de todo o elenco, está em um nível muito alto.”

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  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Impacto significativo

    A segunda razão pela qual valeu a pena correr esse risco é o valor que a presença de Williamson traz em campo, mesmo que não seja durante toda a partida. O impacto que ela causou contra o Lyon foi evidente, especialmente na posse de bola. Williamson acrescenta outra dimensão ao que o Arsenal pode fazer com a bola, graças à sua capacidade de distribuir passes de profundidade; ela é brilhante na execução de passes longos e eficazes para o ataque, capaz de dar vida às Gunners no terço final do campo a partir do nada.

    No domingo, ela completou 20 passes precisos no campo adversário e deu 13 passes no terço final, incluindo um passe decisivo. Nos últimos quatro jogos do Arsenal, todos os quais Williamson ficou de fora, as zagueiras centrais tiveram dificuldade em causar esse tipo de impacto na posse de bola.

    De fato, nesse período, apenas o desempenho de Wubben-Moy na derrota para o Brighton pela FA Cup produziu esses números. Nos outros três jogos, nenhuma zagueira central do Arsenal deu um passe decisivo, fez mais de 20 passes precisos no campo adversário ou deu mais de nove passes no terço final.

    “Leah Williamson oferece isso, ela quer dar passes precisos entre as linhas”, observou Fran Kirby, sua ex-companheira da seleção inglesa, para a BBC Sport. “Ela vê o espaço se abrindo e é muito, muito boa nisso.”

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-LYNONNESAFP

    Retorno tranquilo

    Houve algumas críticas a Williamson no gol do Lyon, já que ela se posicionou muito aberta, abrindo assim um espaço significativo para Jule Brand avançar e marcar, mas tal falha não foi uma grande surpresa, dada a falta de tempo de jogo que a jogadora de 29 anos tem tido recentemente.

    Ela se redimiu com boas atuações defensivas em outros momentos, vencendo três de seus quatro duelos para ajudar a neutralizar a ex-vencedora da Bola de Ouro Ada Hegerberg na ponta do ataque do Lyon, além de recuperar a bola oito vezes, número superado apenas pela lateral-direita do Arsenal, Emily Fox.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Preocupações com a zaga

    Tem sido uma temporada difícil para Williamson no que diz respeito a lesões. Ela começou a temporada com um problema no joelho, sofrido durante a campanha vitoriosa da Inglaterra na Euro 2025, que a deixou fora dos gramados até dezembro. Depois, poucas semanas após seu retorno, a zagueira sofreu uma lesão na panturrilha que a afastou por mais um mês, antes que a última lesão, relacionada ao tendão da coxa, a deixasse fora por mais cinco semanas.

    O momento de seu retorno, porém, não poderia ser melhor. Com Katie Reid, a impressionante adolescente que atuou como substituta de Williamson no início da temporada, fora da campanha após uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA), o recente problema na panturrilha de Catley enfraqueceu ainda mais a posição de zagueira central, com a própria Williamson ainda ausente quando a jogadora da seleção australiana sofreu essa lesão.

    Slegers também considerou o nível de Laia Codina um pouco abaixo do esperado quando recorreu à jogadora da seleção espanhola nas últimas semanas, a ponto de optar por escalar McCabe na zaga. Mas o retorno de Williamson significa que a capitã da Irlanda deve voltar a ocupar regularmente sua melhor posição, a lateral-esquerda, daqui para frente.

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Um impulso na hora certa

    Ao lado da excelente Wubben-Moy, que vem apresentando um desempenho excepcional desde que voltou a integrar a equipe titular de forma constante, o Arsenal conta agora com uma dupla de zagueiras centrais na qual pode depositar total confiança à medida que a temporada ganha intensidade. Foi impressionante ver como as duas trabalharam juntas para limitar o feroz ataque do Lyon a pouquíssimas chances no domingo, com a defesa reagindo bem ao revés inicial causado pelo gol de Brand.

    O OL deve estar mais forte na partida de volta. Melchie Dumornay, que tem sido uma das melhores jogadoras do mundo nesta temporada, ficou fora de campo por alguns minutos no norte de Londres, enquanto se recupera de uma contusão. O mesmo aconteceu com Selma Bacha, a lateral-esquerda incrivelmente perigosa e de classe mundial. Mas o técnico do Lyon, Jonatan Giraldez, que também não escalou a veloz ponta Tabitha Chawinga no Emirates, disse após a partida que espera que ambas estejam disponíveis para a partida de volta.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    A defesa do título está no caminho certo

    Slegers terá mais uma oportunidade de controlar a distribuição de minutos de Williamson na quarta-feira, quando o Arsenal enfrentar o Leicester City pela Superliga Feminina. As Foxes estão na última posição da tabela e espera-se que as Gunners façam uma rotação de elenco de acordo com isso, com um olho firmemente voltado para a viagem à França. No entanto, há também uma pequena chance de obter mais sucesso no campeonato agora, depois que o líder Manchester City tropeçou de forma surpreendente contra o Brighton no sábado, mesmo que o título ainda seja uma possibilidade remota.

    É na Liga dos Campeões, então, que reside a maior chance do Arsenal conquistar um título nesta temporada. Não vai ser fácil, de forma alguma. O Lyon tem sido impecável em casa nesta temporada, vencendo todos os jogos desde a vitória dos Gunners por 4 a 1 nas semifinais da Liga dos Campeões do ano passado, na verdade. Se a equipe de Slegers conseguir vencer novamente, não ficará mais fácil na final, onde o tricampeão Barcelona ou um Bayern de Munique em ascensão os aguardarão.

    Mas o Arsenal desafiou repetidamente as expectativas para triunfar no continente na temporada passada, conquistando vitórias de virada sobre o Real Madrid e o Lyon antes de surpreender o Barça e levantar seu segundo título europeu. Agora, com Williamson de volta ao time, suas chances de defender esse título certamente aumentaram.

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