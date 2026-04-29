Leah Williamson está longe de estar em plena forma - mas a capitã da Inglaterra é um risco que vale a pena correr para o Arsenal na busca pelo título da Liga dos Campeões Feminina

Foi um risco escalar Williamson na partida de ida, no domingo. Como ela havia disputado apenas 45 minutos nas últimas seis semanas, nunca se esperava que ela pudesse jogar os 90 minutos completos no Emirates Stadium, especialmente diante de um adversário de elite e de um jogo de altíssimo nível. Isso significava que Slegers teria que reorganizar a defesa com uma substituição planejada de antemão em uma partida de enorme importância.

Mas havia duas grandes razões pelas quais a treinadora do Arsenal considerou que a possível perturbação que isso poderia causar era um risco que valia a pena correr. A primeira diz respeito à confiança que ela deposita neste elenco. A mudança deslocou Lotte Wubben-Moy da zagueira central esquerda para a direita, trouxe a lateral-esquerda Katie McCabe para o meio e colocou Taylor Hinds, que nunca havia jogado na Liga dos Campeões antes desta temporada, na esquerda.

Quando questionada sobre quanta confiança ela precisa ter em suas jogadoras para fazer tudo isso, e no meio de um segundo tempo de alta pressão em que o placar estava empatado em 1 a 1, Slegers respondeu sem hesitar: “Essa é a resposta. Eu confio nas jogadoras. Acho que a preparação delas, a preparação de todo o elenco, está em um nível muito alto.”