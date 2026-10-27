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Mattia Zaccagni LazioGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Lazio, Zaccagni: "Parecia que estávamos jogando em casa. A comemoração foi para o meu tio"

Sassuolo x Lazio
Sassuolo
Lazio
Campeonato Italiano

Fala após o 6 a 2 sobre o Sassuolo

Mattia Zaccagni, atacante da Lazio, falou à DAZN após a vitória por 6 a 2 fora de casa contra o Sassuolo: "Estamos muito felizes com a forma como começamos esta temporada. A comemoração? Foi para o meu tio, que está passando por um momento difícil. Mas com certeza vai superar isso. Os torcedores? Parecia que estávamos jogando em casa. Quando contamos com eles, as pernas ficam mais leves. Eles fazem falta em casa, e também disse isso a eles hoje à noite".

  • Zaccagni acrescenta: "Sabemos o que eles pensam e seguimos em frente assim. Liderança na tabela? Significa pouco, o campeonato acabou de começar. Vamos pensar jogo a jogo e ver as alegrias que podemos ter".


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