Lazio, Zaccagni: "Parecia que estávamos jogando em casa. A comemoração foi para o meu tio"

Mattia Zaccagni, atacante da Lazio, falou à DAZN após a vitória por 6 a 2 fora de casa contra o Sassuolo: "Estamos muito felizes com a forma como começamos esta temporada. A comemoração? Foi para o meu tio, que está passando por um momento difícil. Mas com certeza vai superar isso. Os torcedores? Parecia que estávamos jogando em casa. Quando contamos com eles, as pernas ficam mais leves. Eles fazem falta em casa, e também disse isso a eles hoje à noite".