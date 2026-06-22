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Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Lazio x Napoli, negociações acirradas por Gila: Lucca e Rafa Marin estão em jogo

Napoli
Mercado da bola
Lazio
M. Gila

As negociações entre os dois clubes pelo zagueiro espanhol continuam

Continuam as negociações entre a Lazio e o Napoli por Mario Gila, identificado como uma das principais prioridades do clube napolitano para a próxima temporada. O zagueiro espanhol é considerado uma prioridade pela diretoria do Napoli e pelo futuro técnico Massimiliano Allegri, cuja nomeação para o comando da equipe deve ser oficializada em breve.


  • Para convencer os biancocelesti a se desfazerem do zagueiro central ex-Real Madrid, o Napoli estaria avaliando a inclusão de algumas contrapartidas técnicas. Entre os nomes mais cotados, segundo Gianluca Di Marzio, estão Lorenzo Lucca e Rafa Marin, ambos destinados a ter mais espaço fora do Estádio Maradona.


    Lucca, que vem de uma temporada dividida entre o Napoli e o Nottingham Forest, não faz parte dos planos do clube azul e representaria uma solução interessante para a Lazio, que busca um novo ponto de referência no ataque. O mesmo vale para Rafa Marin: o zagueiro espanhol passou a última temporada emprestado ao Villarreal e, após o retorno à Itália, está prestes a trocar de time novamente.


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