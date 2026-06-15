A situação na Lazio continua particularmente delicada a duas semanas do início oficial da janela de transferências de verão, que, para a temporada 2026/2027, terá início no próximo dia 29 de junho. Pelo segundo ano consecutivo, o mercado será obrigatoriamente sem custos, ou seja, somente as eventuais receitas das vendas poderão ser investidas em contratações, devido ao descumprimento do teto salarial ampliado, com o clube biancoceleste tendo ultrapassado ligeiramente o limite de 0,7.
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Lazio: uma corrida contra o tempo para evitar uma janela de transferências sem receitas: como a venda de Mario Gila ao Napoli pode “salvar” Lotito
GILA ESTÁ MAIS PERTO DO NÁPOLES?
Segundo informações da Sky Sport, o presidente Claudio Lotito teria, no entanto, duas possibilidades para tentar evitar essa situação — que já ocorreu na janela de janeiro, após a paralisação total de julho-agosto de 2025 — e garantir ao novo técnico Gennaro Gattuso as contratações necessárias para melhorar o time. A primeira seria concretizar, até o final do mês, uma ou mais vendas, na casa dos 20 milhões de euros, para se enquadrar nos parâmetros e poder agir com maior liberdade. Além do caso de Alessio Romagnoli, há semanas em negociação com o Al Sadd para concluir uma transação já definida há seis meses, nesse sentido, as negociações com o Napoli pela venda de Mario Gila poderiam decolar em breve: o clube de De Laurentiis não gostaria de gastar mais de 20 milhões de euros por um jogador cujo contrato expira daqui a um ano, enquanto a Lazio – devido aos 50% a serem pagos ao Real Madrid como percentual de valorização – continua pedindo 30.
AUMENTO DE CAPITAL
A outra possibilidade viável para tirar a Lazio do atual impasse e evitar que o clima entre a diretoria e a torcida organizada – que já anunciou que não renovará os ingressos e não comparecerá à maioria dos jogos do campeonato na próxima temporada – se torne ainda mais tensa é a de Claudio Lotito promover um aumento de capital que sanie a atual situação financeira. Seja qual for a decisão, trata-se de uma verdadeira corrida contra o tempo, visto que daqui a duas segundas-feiras se abre oficialmente a nova janela de transferências e, até o final do mês, a Lazio tem uma necessidade absoluta de liquidez para encarar a nova temporada com renovado otimismo.