Segundo informações da Sky Sport, o presidente Claudio Lotito teria, no entanto, duas possibilidades para tentar evitar essa situação — que já ocorreu na janela de janeiro, após a paralisação total de julho-agosto de 2025 — e garantir ao novo técnico Gennaro Gattuso as contratações necessárias para melhorar o time. A primeira seria concretizar, até o final do mês, uma ou mais vendas, na casa dos 20 milhões de euros, para se enquadrar nos parâmetros e poder agir com maior liberdade. Além do caso de Alessio Romagnoli, há semanas em negociação com o Al Sadd para concluir uma transação já definida há seis meses, nesse sentido, as negociações com o Napoli pela venda de Mario Gila poderiam decolar em breve: o clube de De Laurentiis não gostaria de gastar mais de 20 milhões de euros por um jogador cujo contrato expira daqui a um ano, enquanto a Lazio – devido aos 50% a serem pagos ao Real Madrid como percentual de valorização – continua pedindo 30.