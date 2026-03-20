Em poucos meses, Kenneth Taylor tornou-se uma figura de referência na Lazio. Titular desde o primeiro dia, ele vem evoluindo técnica e taticamente sob o comando de Sarri, e os torcedores já o adoram. Em entrevista à revista holandesa Voetbal International, ele fez um balanço desta primeira fase com a camisa da Lazio e também falou sobre suas expectativas para o futuro.
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Lazio, Taylor encantado: “Aqui, a paixão é avassaladora. Sarri? Nos primeiros dias, ele me deu dor de cabeça!”
PASSÃO AVASSALADORA
"A paixão aqui na Lazio é avassaladora. Desde a minha estreia contra o Verona, percebi como as coisas funcionam em Roma. Há uma pressão constante, mas é maravilhosa. Já me sinto bem integrado e companheiros como Danilo Cataldi estão me ajudando muito a entender o que realmente significa vestir esta camisa. Cada partida é uma batalha, e me sinto pronto para lutar todas elas. O Ajax foi minha segunda casa, então, obviamente, foi um pouco mais emocionante estrear lá, mas faz bem enfrentar um novo desafio. A Lazio é um time incrível, muitos rapazes me ajudaram e, naturalmente, tenho sorte de ter o Tijjani (Noslin, ndr) aqui.”
Frequentemente
"Aqui em Formello, nos primeiros dias, minha cabeça estava explodindo. Há uma quantidade incrível de informações táticas. No Ajax, eu estava acostumado a marcar meu adversário praticamente por todo o campo, mas aqui é diferente. Você precisa aprender a 'passar' o adversário para o companheiro muito mais rapidamente e se concentrar na posição da bola e da linha defensiva. Se você erra por um metro, abre-se um buraco enorme e o técnico percebe na hora. Em uma das primeiras partidas, tive que sair antes dos 90 minutos porque tive cãibras. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Na Série A, a intensidade defensiva é desgastante, você nunca pode relaxar. Estou me esforçando muito para aprender italiano. Tenho que aprender, porque nem mesmo os assistentes do Sarri falam quase nada de inglês. O técnico fala, mas explica tudo em italiano. Até que ele me vê com um ar um pouco confuso... aí ele traduz mais alguma coisa para mim (risos, ndr.)”.
NACIONAL
"O técnico Koeman me mandou uma mensagem depois que fiz essa transferência para a Lazio: 'Ótima transferência, vamos ficar de olho em você. Boa sorte'. Foi um sinal positivo para mim. Ele sempre me dizia que eu precisava ficar mais 'maduro' e mais presente nos duelos; devo dizer que agora entendo o que ele queria dizer, é realmente outra coisa jogar toda semana em um campeonato de ponta como este. Na Eredivisie, às vezes eu podia me dar ao luxo de jogar apenas com delicadeza, contando com a técnica. Na Itália, se você não colocar também a garra competitiva, você é atropelado. Essa experiência está me transformando em um jogador muito mais sólido. Mas não fiz essa escolha apenas pela Seleção, eu simplesmente queria crescer como pessoa e como jogador. Eu precisava de algo novo, de um novo ambiente e de um novo desafio. Pela Holanda, fiz minha estreia saindo do banco e sinto que me saí bem, até marquei um pênalti na série. Mas, na pausa seguinte, fui para o Europeu com a Sub-21 e, desde então, não fui mais convocado. Há muita concorrência na minha posição, mas seria fantástico voltar ao time. Penso frequentemente na última Copa do Mundo e gostaria de reviver essa experiência, mas, para isso, preciso continuar fazendo grandes coisas aqui na Lazio”.
FARIOLI E DERBY
"Quando assinei com a Lazio, o Farioli me mandou uma mensagem: escreveu que já não gostava tanto de mim (risos, nota do editor). Ele disse que lamentava, mas também me parabenizou; foi um belo gesto. Gostei muito de trabalhar com ele, é realmente um grande treinador. Não é por acaso que todos choraram quando ele se despediu do Ajax. Ele também me disse que Sarri seria o treinador perfeito para mim. Vejo muitas semelhanças entre eles na forma de conceber o futebol, na estrutura e na posse de bola. Ele me tranquilizou dizendo que o estilo de jogo da Lazio seria o passo lógico para a minha evolução. E, além disso, aqui em Roma tem essa coisa do clássico que é incrível. Eu e meu amigo Rensch nos falamos com frequência, o que é ótimo. Mas a primeira coisa que ele me disse foi literalmente: ‘Aqui não podemos, de jeito nenhum, andar juntos pela cidade’ (risos, ndr). A rivalidade entre Lazio e Roma é incrivelmente profunda. No dia 17 de maio vai rolar o jogo, e é um jogo que nós dois esperamos ansiosamente.”