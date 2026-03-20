Lazio, Taylor encantado: “Aqui, a paixão é avassaladora. Sarri? Nos primeiros dias, ele me deu dor de cabeça!”

"O técnico Koeman me mandou uma mensagem depois que fiz essa transferência para a Lazio: 'Ótima transferência, vamos ficar de olho em você. Boa sorte'. Foi um sinal positivo para mim. Ele sempre me dizia que eu precisava ficar mais 'maduro' e mais presente nos duelos; devo dizer que agora entendo o que ele queria dizer, é realmente outra coisa jogar toda semana em um campeonato de ponta como este. Na Eredivisie, às vezes eu podia me dar ao luxo de jogar apenas com delicadeza, contando com a técnica. Na Itália, se você não colocar também a garra competitiva, você é atropelado. Essa experiência está me transformando em um jogador muito mais sólido. Mas não fiz essa escolha apenas pela Seleção, eu simplesmente queria crescer como pessoa e como jogador. Eu precisava de algo novo, de um novo ambiente e de um novo desafio. Pela Holanda, fiz minha estreia saindo do banco e sinto que me saí bem, até marquei um pênalti na série. Mas, na pausa seguinte, fui para o Europeu com a Sub-21 e, desde então, não fui mais convocado. Há muita concorrência na minha posição, mas seria fantástico voltar ao time. Penso frequentemente na última Copa do Mundo e gostaria de reviver essa experiência, mas, para isso, preciso continuar fazendo grandes coisas aqui na Lazio”.