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SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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Lazio, Taylor encantado: “Aqui, a paixão é avassaladora. Sarri? Nos primeiros dias, ele me deu dor de cabeça!”

Kenneth Taylor concedeu uma entrevista à imprensa holandesa. O meio-campista da Lazio fez um balanço dos seus primeiros meses na equipe.

Em poucos meses, Kenneth Taylor tornou-se uma figura de referência na Lazio. Titular desde o primeiro dia, ele vem evoluindo técnica e taticamente sob o comando de Sarri, e os torcedores já o adoram. Em entrevista à revista holandesa Voetbal International, ele fez um balanço desta primeira fase com a camisa da Lazio e também falou sobre suas expectativas para o futuro.

  • PASSÃO AVASSALADORA

    "A paixão aqui na Lazio é avassaladora. Desde a minha estreia contra o Verona, percebi como as coisas funcionam em Roma. Há uma pressão constante, mas é maravilhosa. Já me sinto bem integrado e companheiros como Danilo Cataldi estão me ajudando muito a entender o que realmente significa vestir esta camisa. Cada partida é uma batalha, e me sinto pronto para lutar todas elas. O Ajax foi minha segunda casa, então, obviamente, foi um pouco mais emocionante estrear lá, mas faz bem enfrentar um novo desafio. A Lazio é um time incrível, muitos rapazes me ajudaram e, naturalmente, tenho sorte de ter o Tijjani (Noslin, ndr) aqui.”

    • Publicidade

  • Frequentemente

    "Aqui em Formello, nos primeiros dias, minha cabeça estava explodindo. Há uma quantidade incrível de informações táticas. No Ajax, eu estava acostumado a marcar meu adversário praticamente por todo o campo, mas aqui é diferente. Você precisa aprender a 'passar' o adversário para o companheiro muito mais rapidamente e se concentrar na posição da bola e da linha defensiva. Se você erra por um metro, abre-se um buraco enorme e o técnico percebe na hora. Em uma das primeiras partidas, tive que sair antes dos 90 minutos porque tive cãibras. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Na Série A, a intensidade defensiva é desgastante, você nunca pode relaxar. Estou me esforçando muito para aprender italiano. Tenho que aprender, porque nem mesmo os assistentes do Sarri falam quase nada de inglês. O técnico fala, mas explica tudo em italiano. Até que ele me vê com um ar um pouco confuso... aí ele traduz mais alguma coisa para mim (risos, ndr.)”.

  • NACIONAL

    "O técnico Koeman me mandou uma mensagem depois que fiz essa transferência para a Lazio: 'Ótima transferência, vamos ficar de olho em você. Boa sorte'. Foi um sinal positivo para mim. Ele sempre me dizia que eu precisava ficar mais 'maduro' e mais presente nos duelos; devo dizer que agora entendo o que ele queria dizer, é realmente outra coisa jogar toda semana em um campeonato de ponta como este. Na Eredivisie, às vezes eu podia me dar ao luxo de jogar apenas com delicadeza, contando com a técnica. Na Itália, se você não colocar também a garra competitiva, você é atropelado. Essa experiência está me transformando em um jogador muito mais sólido. Mas não fiz essa escolha apenas pela Seleção, eu simplesmente queria crescer como pessoa e como jogador. Eu precisava de algo novo, de um novo ambiente e de um novo desafio. Pela Holanda, fiz minha estreia saindo do banco e sinto que me saí bem, até marquei um pênalti na série. Mas, na pausa seguinte, fui para o Europeu com a Sub-21 e, desde então, não fui mais convocado. Há muita concorrência na minha posição, mas seria fantástico voltar ao time. Penso frequentemente na última Copa do Mundo e gostaria de reviver essa experiência, mas, para isso, preciso continuar fazendo grandes coisas aqui na Lazio”.

  • FARIOLI E DERBY

    "Quando assinei com a Lazio, o Farioli me mandou uma mensagem: escreveu que já não gostava tanto de mim (risos, nota do editor). Ele disse que lamentava, mas também me parabenizou; foi um belo gesto. Gostei muito de trabalhar com ele, é realmente um grande treinador. Não é por acaso que todos choraram quando ele se despediu do Ajax. Ele também me disse que Sarri seria o treinador perfeito para mim. Vejo muitas semelhanças entre eles na forma de conceber o futebol, na estrutura e na posse de bola. Ele me tranquilizou dizendo que o estilo de jogo da Lazio seria o passo lógico para a minha evolução. E, além disso, aqui em Roma tem essa coisa do clássico que é incrível. Eu e meu amigo Rensch nos falamos com frequência, o que é ótimo. Mas a primeira coisa que ele me disse foi literalmente: ‘Aqui não podemos, de jeito nenhum, andar juntos pela cidade’ (risos, ndr). A rivalidade entre Lazio e Roma é incrivelmente profunda. No dia 17 de maio vai rolar o jogo, e é um jogo que nós dois esperamos ansiosamente.”

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