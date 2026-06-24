Alessio Romagnoli deixa a Lazio. Desta vez, de vez. O zagueiro central nascido em 1995, segundo informações da Sky Sport, assinou hoje o contrato que o vinculará ao time do Catar pelas próximas três temporadas. Nos próximos dias, estão previstos os exames médicos de rotina antes da oficialização da transferência. Nas últimas horas, foram resolvidos os detalhes que ainda precisavam ser acertados para definir o acordo entre as partes.
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Lazio: Romagnoli assinou contrato com o Al-Sadd; exames médicos estão agendados para os próximos dias; quanto ele vai ganhar no Catar
Puxa e solta
Com seis meses de atraso – o ex-jogador da Roma, da Sampdoria e do Milan já havia estado perto de ser transferido em janeiro passado –, Romagnoli recebeu autorização da Lazio para rescindir seu contrato um ano antes do vencimento natural, previsto para junho de 2027, e viverá sua primeira experiência no exterior. A diferença é que, em comparação com a oferta salarial de 6 milhões de euros apresentada em janeiro, o Al Sadd voltou à tona nas últimas semanas com uma proposta pela metade do valor. Romagnoli passará, portanto, a receber um salário líquido de 3 milhões de euros por temporada.
Na última janela de transferências de inverno, o que impediu a concretização da negociação foi a longa disputa entre o presidente da Lazio, Claudio Lotito, o jogador e o Al-Sadd quanto ao valor a ser recebido pela transferência. Uma troca de farpas que impediu o clube do Catar de enviar a tempo a documentação necessária para fechar o negócio, que acabou sendo adiado para este verão.
ROMAGNOLI NA LAZIO
Alessio Romagnoli veste a camisa da Lazio desde o verão de 2022, tendo disputado um total de 161 partidas e marcado 8 gols. Ao longo desta última temporada, ele entrou em campo em 37 ocasiões, entre o campeonato e a Copa da Itália, chegando à final dessa competição.