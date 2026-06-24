Lazio: Romagnoli assinou contrato com o Al-Sadd; exames médicos estão agendados para os próximos dias; quanto ele vai ganhar no Catar

Com seis meses de atraso – o ex-jogador da Roma, da Sampdoria e do Milan já havia estado perto de ser transferido em janeiro passado –, Romagnoli recebeu autorização da Lazio para rescindir seu contrato um ano antes do vencimento natural, previsto para junho de 2027, e viverá sua primeira experiência no exterior. A diferença é que, em comparação com a oferta salarial de 6 milhões de euros apresentada em janeiro, o Al Sadd voltou à tona nas últimas semanas com uma proposta pela metade do valor. Romagnoli passará, portanto, a receber um salário líquido de 3 milhões de euros por temporada.

Na última janela de transferências de inverno, o que impediu a concretização da negociação foi a longa disputa entre o presidente da Lazio, Claudio Lotito, o jogador e o Al-Sadd quanto ao valor a ser recebido pela transferência. Uma troca de farpas que impediu o clube do Catar de enviar a tempo a documentação necessária para fechar o negócio, que acabou sendo adiado para este verão.