Polêmica na Lazio. As palavras do famoso apresentador e torcedor da Lazio, Pino Insegno, dirigidas a Claudio Lotito se tornaram virais; segundo a interpretação de alguns torcedores da Lazio, elas seriam um desejo de morte nem tanto velado ao presidente do clube da capital.
Traduzido por
Lazio: polêmica entre Pino Insegno e Lotito e o desejo velado de morte. Em seguida, o apresentador se retrata: “Eu estava brincando”
“Os filhos mais novos me dizem: ‘Pai, quando é que vamos voltar ao estádio?’. Quando virmos duas datas na Wikipedia”. Essa foi a frase proferida por Pino Insegno no palco. Palavras que não passaram despercebidas e imediatamente dividiram a torcida da Lazio, que já estava em polvorosa. “Mas é normal desejar a morte de uma pessoa?”, pode-se ler nos comentários dos usuários que interpretam a frase como claramente dirigida ao presidente Lotito.
Em entrevista à Adnkronos, Pino Insegno quis esclarecer o tom de suas palavras: “Era uma piada, preciso explicar? Parece-me óbvio. Eu até conversei com o Lotito, não brincamos com certas coisas”, disse ele.
Estes são dias tensos em Formello. Na última quinta-feira, 2 de julho, os torcedores da Lazio organizaram uma marcha de protesto contra o presidente do clube, Claudio Lotito, com cerca de 25 mil torcedores presentes, que partiram de Ponte Milvio e chegaram ao estádio Flaminio. Também estava presente Francesco Rocca, presidente da Região do Lácio e torcedor da Lazio: “Estou aqui para ressaltar que os torcedores não estão sozinhos. Peço que o presidente Lotito os ouça. Não se trata mais de alguns poucos torcedores, mas de todo um povo que sente um mal-estar e que precisa de respostas”, disse ele.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.