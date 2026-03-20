Lazio, ouça Fabiani: “Para reconstruir, é preciso paciência. Os torcedores? Sentimos falta deles. Em breve, faremos uma mesa redonda também com eles”

“Não estamos vivendo bem este momento de crise. Não há dúvida. Se eu me colocar por um instante no lugar dos jogadores, penso no que significa jogar sem a torcida, marcar um gol, ir até a nossa arquibancada e não ver todos comemorando; isso faz um pouco de falta, objetivamente. Aquela adrenalina que o público transmite quando você está em campo, que faz o gramado vibrar, ter ou não ter isso faz toda a diferença. Espero que, em breve, possamos resolver também essa questão. Estamos organizando uma mesa redonda com todos os atores que fazem parte do mundo do futebol — mídia, torcedores, instituições — justamente para apresentar a eles um novo caminho. Porque às vezes as pessoas não entendem e, então, chegou a hora, com dados objetivos em mãos, de informar aos torcedores o que a Lazio está fazendo hoje. Repito: jogar sem público não é algo bom. Não passa uma boa imagem. Obviamente, não tenho nada contra os torcedores; pelo contrário, respeito a opinião de todos, torcedores e jornalistas. Tenho um único dever e tarefa: preocupar-me em planejar e garantir que, no menor tempo possível, a Lazio tenha um time competitivo na primeira divisão. Em trinta anos de futebol, sempre me deparei com reconstruções; nunca dirigi um time importante que, no ano anterior, tivesse conquistado um título. Eu adoraria ter trabalhado com Milinkovic, com Ciro Immobile, que marcava 35 gols, e por que não também com Luis Alberto e Felipe Anderson? Mas provavelmente eu teria ficado acomodado. É preciso dizer também que, quando esses rapazes chegaram à Lazio, no início tiveram dificuldade até para se integrar. Por exemplo, lembro-me de Milinkovic. É verdade que eu estava em outro clube, mas sempre acompanhei o destino da Lazio. Nos primeiros anos, ele teve um pouco de dificuldade. Depois, tornou-se o jogador extraordinário que todos conhecemos. O próprio Ciro Immobile também passou por alguns clubes, inclusive no exterior, antes de chegar à Lazio. Ele teve algumas dificuldades, mas depois começou a marcar 30/35 gols. Quando Sarri diz para termos paciência, provavelmente quer dizer também que precisamos dar a esses rapazes a chance de se adaptarem, de construir um grupo coeso, um vestiário forte para nos trazer algumas alegrias. Infelizmente, não encontramos o que queremos em lugar nenhum; precisamos acreditar no trabalho que estamos fazendo. Eu acredito muito nisso e espero que todos aqueles que se preocupam com o destino da Lazio também possam acreditar.”