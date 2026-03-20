Angelo Fabiani concedeu uma longa entrevista à DAZN. Na verdade, a entrevista foi gravada antes da partida contra o Milan, mas a plataforma de streaming só a exibiu hoje. O diretor esportivo da Lazio falou sobre como o clube está enfrentando este momento crítico, entre protestos da torcida e a ausência de jogadores importantes devido a lesões, justamente quando se aproxima o momento mais decisivo do final da temporada.
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Lazio, ouça Fabiani: “Para reconstruir, é preciso paciência. Os torcedores? Sentimos falta deles. Em breve, faremos uma mesa redonda também com eles”
UM ANO DIFÍCIL
“Todos os anos são difíceis. Este talvez tenha sido o ano mais complicado, porque coincidiu com uma reestruturação de todo o elenco. Como foi dito pelo Sarri e pela diretoria, é o ano zero. E quando há uma reconstrução em andamento, podem surgir imprevistos. Mas devo dizer que muitos pontos que perdemos pelo caminho foram perdidos de forma injusta. Houve muitos episódios negativos e, sobretudo, Sarri se viu várias vezes a entrar em campo mesmo sem 6, 7 ou 8 titulares, como aconteceu, por exemplo, em Gênova. Obviamente, isso não acontece só com a Lazio; para ser sincero, basta ver o que aconteceu com o Napoli. Infelizmente, são temporadas um pouco marcadas, mas o importante é, de qualquer forma, acreditar no que se faz, acreditar no projeto. Seguir o projeto e trilhar esse caminho traçado para uma reconstrução e, se quisermos, também para rejuvenescer o elenco, trazendo jovens promissores”.
LESÕES
“Muitas lesões são traumáticas, outras são causadas por sobrecarga. Infelizmente, isso não acontece só com a Lazio: seria preciso refletir um pouco sobre o peso desses jogos distribuídos entre sexta-feira, sábado e domingo. Além disso, há também as outras competições, o estresse dos jogadores, como um jogador vive a partida, ou seja, sob estresse. Tudo isso pode levar a certas lesões. Obviamente, não é uma situação agradável, mas o técnico e os rapazes, mesmo os que não são titulares, quando foram chamados para entrar em campo, fizeram algo extraordinário”.
MERCADO
“Acho que a Lazio foi o clube que mais se movimentou, tanto nas saídas quanto nas contratações. Sobre as saídas, gostaria de dizer algumas palavras: não mandamos ninguém embora, não colocamos ninguém no mercado. Mas quando se depara com pedidos repetidos, por parte do jogador, por parte dos agentes que querem sair porque há outros times que lhes oferecem contratos mais longos, que lhes dão o triplo do que ganham, e eles, de qualquer forma, não se sentem à vontade, com muita tranquilidade e honestidade é preciso atendê-los. Considero que, dentro de um grupo e de um vestiário, deve haver jogadores motivados”.
OBJETIVOS
“Numa fase de reconstrução total, tão radical quanto a que está ocorrendo na Lazio desde que assumi a direção técnica, pensar em conquistar o título, atingir imediatamente a meta europeia ou ganhar troféus é pura utopia. Quando se reconstrói, quando se planeja, quando se tem uma visão, é preciso prever que também possam ocorrer essas consequências e que determinados objetivos não sejam alcançados de imediato. Mas estou extraordinariamente convencido de que a Lazio, justamente por causa do plano e do que se propôs, ou seja, um novo ciclo, não tardará em se tornar um time que, no campeonato da Série A, poderá disputar as cinco primeiras posições. Devemos isso a nós mesmos, aos torcedores, ao ambiente. Peço apenas um pouco de paciência. A mesma paciência que Sarri pediu quando assumiu novamente o cargo de treinador. Ele disse que, para trabalhar com os jovens, é preciso ter paciência, para construir, porque eles precisam assimilar o sistema de jogo. Mas ele também disse que, assim como ele teria paciência, pediria a mesma paciência a todo o ambiente”.
TORCEDORES
“Não estamos vivendo bem este momento de crise. Não há dúvida. Se eu me colocar por um instante no lugar dos jogadores, penso no que significa jogar sem a torcida, marcar um gol, ir até a nossa arquibancada e não ver todos comemorando; isso faz um pouco de falta, objetivamente. Aquela adrenalina que o público transmite quando você está em campo, que faz o gramado vibrar, ter ou não ter isso faz toda a diferença. Espero que, em breve, possamos resolver também essa questão. Estamos organizando uma mesa redonda com todos os atores que fazem parte do mundo do futebol — mídia, torcedores, instituições — justamente para apresentar a eles um novo caminho. Porque às vezes as pessoas não entendem e, então, chegou a hora, com dados objetivos em mãos, de informar aos torcedores o que a Lazio está fazendo hoje. Repito: jogar sem público não é algo bom. Não passa uma boa imagem. Obviamente, não tenho nada contra os torcedores; pelo contrário, respeito a opinião de todos, torcedores e jornalistas. Tenho um único dever e tarefa: preocupar-me em planejar e garantir que, no menor tempo possível, a Lazio tenha um time competitivo na primeira divisão. Em trinta anos de futebol, sempre me deparei com reconstruções; nunca dirigi um time importante que, no ano anterior, tivesse conquistado um título. Eu adoraria ter trabalhado com Milinkovic, com Ciro Immobile, que marcava 35 gols, e por que não também com Luis Alberto e Felipe Anderson? Mas provavelmente eu teria ficado acomodado. É preciso dizer também que, quando esses rapazes chegaram à Lazio, no início tiveram dificuldade até para se integrar. Por exemplo, lembro-me de Milinkovic. É verdade que eu estava em outro clube, mas sempre acompanhei o destino da Lazio. Nos primeiros anos, ele teve um pouco de dificuldade. Depois, tornou-se o jogador extraordinário que todos conhecemos. O próprio Ciro Immobile também passou por alguns clubes, inclusive no exterior, antes de chegar à Lazio. Ele teve algumas dificuldades, mas depois começou a marcar 30/35 gols. Quando Sarri diz para termos paciência, provavelmente quer dizer também que precisamos dar a esses rapazes a chance de se adaptarem, de construir um grupo coeso, um vestiário forte para nos trazer algumas alegrias. Infelizmente, não encontramos o que queremos em lugar nenhum; precisamos acreditar no trabalho que estamos fazendo. Eu acredito muito nisso e espero que todos aqueles que se preocupam com o destino da Lazio também possam acreditar.”