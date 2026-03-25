Lazio: o futuro na baliza continua incerto; discussões em andamento sobre o futuro de Provedel, Motta e Mandas

À parte, há também a questão de Christos Mandas, que precisa ser resolvida. Cedido por empréstimo em janeiro ao Bournemouth por 2,5 milhões (já cerca do triplo do que a Lazio pagou ao OFI Creta em 2023), ele tem uma cláusula de resgate fixada em 17,5 milhões. O clube inglês, porém, já conta com Petrovic (adquirido do Chelsea por quase 30 milhões no verão passado) e, portanto, não é certo que decida exercer a opção de compra também pelo jogador grego nascido em 2001. Além disso, até agora Mandas ainda não encontrou espaço em campo. Apesar disso, há otimismo em Formello: Fabiani está convencido de que, no final, os ingleses pagarão a opção de compra. E se isso não acontecer, mesmo o cenário de um retorno de Mandas à base não seria mal visto na Lazio. Nesse momento, serão tomadas decisões sobre quem dispensar e quem manter entre Provedel, Motta e o próprio Mandas.