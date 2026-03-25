Lazio: o futuro na baliza continua incerto; discussões em andamento sobre o futuro de Provedel, Motta e Mandas

O presente e o futuro da Lazio na baliza ainda estão por definir.





A lesão de Ivan Provedel abriu espaço para o jovem Motta muito antes do que se previa em Formello.





O bom desempenho do jovem e os cenários do mercado de transferências, que também envolvem Mandas, levam agora o clube a refletir sobre a situação.