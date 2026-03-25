Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Ivan Provedel LazioGetty Images

Traduzido por

Lazio: o futuro na baliza continua incerto; discussões em andamento sobre o futuro de Provedel, Motta e Mandas

Lazio
Mercado da bola
Campeonato Italiano
I. Provedel
E. Motta
C. Mandas

A Lazio analisa os possíveis cenários futuros do mercado para a posição de goleiro. Provedel pode sair, Mandas pode voltar e Motta dá garantias.

O presente e o futuro da Lazio na baliza ainda estão por definir.


A lesão de Ivan Provedel abriu espaço para o jovem Motta muito antes do que se previa em Formello.


O bom desempenho do jovem e os cenários do mercado de transferências, que também envolvem Mandas, levam agora o clube a refletir sobre a situação.

  • REALIZOU

    Após a cirurgia no ombro, a temporada de Provedel chegou ao fim antes do previsto. Com ele, a Lazio perdeu um ponto de referência. As condições em que ocorrerá seu retorno no verão serão o fator determinante para definir seu futuro. O projeto de reduzir gradualmente a média de idade do elenco, de fato, seguirá em frente. Provedel nasceu em 1994 e, portanto, independentemente disso, haverá uma reflexão sobre ele. Muito dependerá também da permanência ou não de Sarri no comando. Foi justamente com o Comandante que o goleiro friulano disputou suas melhores temporadas. Caso o técnico se despeda, a decisão do jogador, cujo contrato expira em 2027, poderá seguir na mesma linha.

    • Publicidade

  • RECEBER

    Além disso, porque, por enquanto, as respostas que estão vindo de Edoardo Motta, nascido em 2005 e contratado em janeiro da Reggiana por cerca de 1 milhão de euros, são animadoras. A contratação havia sido inicialmente pensada mais como um investimento de longo prazo, mas acabou se transformando em uma solução imediata, que pode até mesmo se tornar definitiva. As primeiras atuações destacaram a personalidade e o grande potencial de crescimento do jovem. O clube o considera um perfil sobre o qual construir algo, também porque o baixo custo da transação o torna um investimento estratégico. Se o desempenho se mantiver nesses níveis, não está excluída a possibilidade de ele disputar uma vaga de titular também na próxima temporada, independentemente do retorno de Provedel.

  • Desejos

    À parte, há também a questão de Christos Mandas, que precisa ser resolvida. Cedido por empréstimo em janeiro ao Bournemouth por 2,5 milhões (já cerca do triplo do que a Lazio pagou ao OFI Creta em 2023), ele tem uma cláusula de resgate fixada em 17,5 milhões. O clube inglês, porém, já conta com Petrovic (adquirido do Chelsea por quase 30 milhões no verão passado) e, portanto, não é certo que decida exercer a opção de compra também pelo jogador grego nascido em 2001. Além disso, até agora Mandas ainda não encontrou espaço em campo. Apesar disso, há otimismo em Formello: Fabiani está convencido de que, no final, os ingleses pagarão a opção de compra. E se isso não acontecer, mesmo o cenário de um retorno de Mandas à base não seria mal visto na Lazio. Nesse momento, serão tomadas decisões sobre quem dispensar e quem manter entre Provedel, Motta e o próprio Mandas.

Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Parma crest
Parma
PAR