Lazio: não foram só os cartões. Contra o Milan, também foi proibida a entrada de uma faixa contra Lotito: eis o que estava escrito

Nas arquibancadas do Olimpico também deveria ter sido exibida uma faixa com a seguinte mensagem: “Somente quem tem força para dizer ‘fim’ pode escrever a palavra ‘começo’”. A referência ao protesto em curso contra o presidente Lotito é clara, embora deva ser interpretada nas entrelinhas. Mas não foi isso que impediu sua exibição. Na verdade, não havia autorizações expressas para a entrada desse material e, portanto, no momento das verificações no estádio, seu acesso foi impedido. Em resposta, porém, os torcedores da Lazio decidiram exibi-lo mesmo assim, não no Olímpico, mas em Ponte Milvio. No parapeito com vista para o rio Tever, bem visível de ambas as margens, a mensagem permaneceu exposta por várias horas ontem. E, nem é preciso dizer, as fotos logo chegaram às redes sociais, onde se tornaram rapidamente virais entre compartilhamentos e repostagens de muitos torcedores da Lazio.