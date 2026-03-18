Palavras inadequadas e faixas proibidas. Há três dias que circulam em Roma, entre os torcedores da Lazio, as polêmicas sobre a coreografia que não foi realizada na arquibancada Tevere, antes do jogo Lazio x Milan no último domingo. Além da proibição, imposta de última hora, depois que inicialmente a delegacia havia dado o aval nos dias anteriores, de exibir cartões brancos para formar a palavra “liberdade” ao longo de toda a arquibancada, soube-se nas últimas horas que também uma faixa não foi autorizada a entrar no Olimpico.
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Lazio: não foram só os cartões. Contra o Milan, também foi proibida a entrada de uma faixa contra Lotito: eis o que estava escrito
A coreografia que não deu certo
A proibição da coreografia, anunciada poucos minutos antes do apito inicial da partida, com os cartazes brancos retirados às pressas, já havia causado alvoroço. O motivo oficial, segundo um comunicado divulgado pelas agências de notícias, seria uma discrepância entre o que havia sido previamente comunicado às autoridades — e, portanto, autorizado — e o que, na verdade, deveria ter sido exibido dentro do estádio. Uma brecha burocrática que, segundo os torcedores da Lazio, representaria apenas um pretexto para justificar uma atitude prepotente que o clube teria praticado contra eles. E esse não teria sido o único episódio na noite de domingo.
A FAIXA
Nas arquibancadas do Olimpico também deveria ter sido exibida uma faixa com a seguinte mensagem: “Somente quem tem força para dizer ‘fim’ pode escrever a palavra ‘começo’”. A referência ao protesto em curso contra o presidente Lotito é clara, embora deva ser interpretada nas entrelinhas. Mas não foi isso que impediu sua exibição. Na verdade, não havia autorizações expressas para a entrada desse material e, portanto, no momento das verificações no estádio, seu acesso foi impedido. Em resposta, porém, os torcedores da Lazio decidiram exibi-lo mesmo assim, não no Olímpico, mas em Ponte Milvio. No parapeito com vista para o rio Tever, bem visível de ambas as margens, a mensagem permaneceu exposta por várias horas ontem. E, nem é preciso dizer, as fotos logo chegaram às redes sociais, onde se tornaram rapidamente virais entre compartilhamentos e repostagens de muitos torcedores da Lazio.