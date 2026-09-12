Um Milan muito ruim no primeiro tempo, mas que consegue se reerguer com Moreira, nota 8, autor de uma dobradinha fantástica. Bem Gattuso, nota 7, e a Lazio, que pagou pelo esforço feito na primeira etapa, mas leva para casa um bom ponto.
Traduzido por
Lazio-Milan, as notas da CM: Moreira devastador, que impacto de Pulisic. Pesadelo para Estupinan, Noslin é uma pedra no sapato
NOTAS DA LAZIO
Mandas 6: busca a bola no fundo da rede duas vezes, é verdade, mas demonstra segurança e evita outro gol com uma ótima intervenção em uma conclusão venenosa de Pulisic.
Floriani 5,5: partida de duas caras para o jogador revelado nas categorias de base da Lazio: bom primeiro tempo, especialmente no apoio ao ataque, mas sofrimento total com Moreira no segundo. Não consegue oferecer a mínima resistência ao ponta belga (aos 84, Lazzari)
Sutalo 6,5: boa estreia como titular para o defensor croata, que assume responsabilidades interessantes também nas saídas com a bola nos pés. Controla Goncalo Ramos sem passar sufoco (aos 84, Diogo Leite s.v.)
Provstgaard 6: perde um pouco as distâncias no segundo tempo, deixando espaço demais na área. Uma mancha em uma atuação, por cerca de uma hora, de ótimo nível.
Tavares 6,5: voltou o trem que dispara pela sua faixa levando tudo e todos junto. A sintonia com Gattuso pode ser uma chave da temporada da Lazio.
Frattesi 6,5: não encontra o gol (e isso é notícia neste início de temporada super) mas cria perigo em escala industrial. Visionária a assistência no primeiro tempo com a qual deixa Zaccagni cara a cara com Maignan.
Belahyane 6: no primeiro tempo recua bastante para fazer a proteção e recupera muitíssimas bolas. Com a entrada de Musah, tem muito mais dificuldade para se posicionar da maneira certa.
Taylor 6: primeiro tempo de grande personalidade, costura o jogo. Muito inteligente também do ponto de vista tático. No segundo tempo, também por causa do cansaço, é engolido pela onda do Milan. (Aos 75, Gudmundsson s.v.)
Cancellieri 7: Com o gol de hoje, de fato, o Milan se torna sua vítima preferida na carreira considerando os dois gols já marcados na temporada 2024/25, quando vestia a camisa do Parma. Devastador pela faixa direita, bagunça a defesa do Milan. Gattuso o chama de volta ao banco quando ele fica sem gasolina. Moto perpétuo. (Aos 58, Isaksen 6: coloca o coração em campo e tenta alongar o time nas dificuldades do segundo tempo)
Noslin 7: escolha acertada de Gattuso porque o holandês, com suas características, faz De Winter ter dor de cabeça. Marca um gol de capricho e coragem. Surpresa (Aos 58, Pinamonti 5,5: entrada que acrescenta pouco à Lazio, não aparece em nenhum momento)
Zaccagni 6: se sacrifica pelo time como capitão, se desdobrando na recomposição e brigando por cada bola. Tecnicamente, sua partida não foi perfeita.
Téc. Gattuso 7: prepara a partida com perfeição do ponto de vista tático. Por 60 minutos, foi uma grande Lazio. Bem por não ter jogado a partida fora no fim, em um resultado que rende um bom ponto na classificação.
NOTAS DO MILAN
Maignan 6: sem culpa nos gols sofridos, se destaca com pelo menos duas intervenções providenciais.
Gila 6: menos brilhante em relação às primeiras partidas, paga um pouco pela emoção de enfrentar o ex-clube na primeira parte do jogo. Suas verticalizações no segundo tempo são oxigênio puro para o Milan.
De Winter 5,5: contra adversários rápidos e que atacam a profundidade, como Noslin, sofre mais. Muito suave a marcação no segundo gol da Lazio.
Pavlovic 6: tem o mérito de não ser completamente atropelado no primeiro tempo ruim da equipe. Com força e orgulho, tenta de todas as formas na segunda parte da partida.
Chukwueze 5,5: sofre demais no primeiro tempo com os constantes cortes às costas de Tavares e Zaccagni. Cresce na etapa final.
Modric 5: perde cinco bolas de maneira até banal, sofre enormemente com a pressão sufocante e coordenada da Lazio. Luka passa por dificuldades desde os primeiros minutos e acaba sendo protagonista, contra a própria vontade, da pior atuação desde que veste a camisa do Milan. (A partir dos 46' Musah 6,5: nesta fase é simplesmente indispensável. Recupera bola atrás de bola, inicia a jogada que leva ao gol de empate. Providencial)
Rabiot 6: meio ponto a mais por um segundo tempo de personalidade e pela assistência para o gol de Moreira, o do empate.
Estupinan 4: a nota é até generosa pelo que se viu em campo. Ou melhor, pelo que não se viu, porque o gol de Cancellieri é um presente do equatoriano, que nem esboça uma marcação minimamente compreensível. Depois do erro, sai completamente do jogo e depois também de campo no fim do primeiro tempo. Desastroso (A partir dos 46' Moreira 8: escalado em sua posição natural, pela esquerda, é protagonista de uma atuação perfeita: primeira dobradinha da carreira e pressão constante. Endiabrado)
Loftus-Cheek 4: Amorim o havia criticado abertamente na coletiva de imprensa, mas isso não bastou para estimular o inglês, que joga em câmera lentacontra um adversário que corre, e muito. É antecipado em toda bola com facilidade irrisória. Indisponente. (A partir dos 46' Pulisic 6,5: uma das notas positivas da noite para o Milan: demonstra ter boa condição física, se movimenta com desenvoltura no meio-campo ofensivo, criando jogo e ocasiões)
Cisse 6: tem dificuldade para entrar no jogo, mas com o passar dos minutos cresce e mostra o que é o seu potencial: protege bem a bola, se coordena sempre muito bem na finalização. (aos 75' Hutchinson 6: ótima estreia para o ex-Nottingham Forrest)
Gonçalo Ramos 5: o empenho é máximo, dá para ver pela forma como persegue tudo e todos. Tenta sair da área para tocar no maior número possível de bolas, mas no fim das contas falta justamente naquilo que é a sua função: presença na área e periculosidade (aos 86' Camarda s.v)
Téc. Amorim 5,5: a média entre o 4 pela forma como erra a escalação inicial e o 7 por ter encontrado as soluções certas.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.