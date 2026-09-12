Mandas 6: busca a bola no fundo da rede duas vezes, é verdade, mas demonstra segurança e evita outro gol com uma ótima intervenção em uma conclusão venenosa de Pulisic.

Floriani 5,5: partida de duas caras para o jogador revelado nas categorias de base da Lazio: bom primeiro tempo, especialmente no apoio ao ataque, mas sofrimento total com Moreira no segundo. Não consegue oferecer a mínima resistência ao ponta belga (aos 84, Lazzari)

Sutalo 6,5: boa estreia como titular para o defensor croata, que assume responsabilidades interessantes também nas saídas com a bola nos pés. Controla Goncalo Ramos sem passar sufoco (aos 84, Diogo Leite s.v.)

Provstgaard 6: perde um pouco as distâncias no segundo tempo, deixando espaço demais na área. Uma mancha em uma atuação, por cerca de uma hora, de ótimo nível.

Tavares 6,5: voltou o trem que dispara pela sua faixa levando tudo e todos junto. A sintonia com Gattuso pode ser uma chave da temporada da Lazio.

Frattesi 6,5: não encontra o gol (e isso é notícia neste início de temporada super) mas cria perigo em escala industrial. Visionária a assistência no primeiro tempo com a qual deixa Zaccagni cara a cara com Maignan.

Belahyane 6: no primeiro tempo recua bastante para fazer a proteção e recupera muitíssimas bolas. Com a entrada de Musah, tem muito mais dificuldade para se posicionar da maneira certa.

Taylor 6: primeiro tempo de grande personalidade, costura o jogo. Muito inteligente também do ponto de vista tático. No segundo tempo, também por causa do cansaço, é engolido pela onda do Milan. (Aos 75, Gudmundsson s.v.)

Cancellieri 7: Com o gol de hoje, de fato, o Milan se torna sua vítima preferida na carreira considerando os dois gols já marcados na temporada 2024/25, quando vestia a camisa do Parma. Devastador pela faixa direita, bagunça a defesa do Milan. Gattuso o chama de volta ao banco quando ele fica sem gasolina. Moto perpétuo. (Aos 58, Isaksen 6: coloca o coração em campo e tenta alongar o time nas dificuldades do segundo tempo)

Noslin 7: escolha acertada de Gattuso porque o holandês, com suas características, faz De Winter ter dor de cabeça. Marca um gol de capricho e coragem. Surpresa (Aos 58, Pinamonti 5,5: entrada que acrescenta pouco à Lazio, não aparece em nenhum momento)

Zaccagni 6: se sacrifica pelo time como capitão, se desdobrando na recomposição e brigando por cada bola. Tecnicamente, sua partida não foi perfeita.





Téc. Gattuso 7: prepara a partida com perfeição do ponto de vista tático. Por 60 minutos, foi uma grande Lazio. Bem por não ter jogado a partida fora no fim, em um resultado que rende um bom ponto na classificação.