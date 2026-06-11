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cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images

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Lazio: Lotito estende a mão aos torcedores com uma carta aberta: “A Lazio vem em primeiro lugar, vamos voltar a conversar. Eu também quero vencer”

Lazio
Campeonato Italiano

O presidente tenta estabelecer um diálogo com a torcida do Lazio.

Claudio Lotito estende a mão aos torcedores da Lazio


O presidente do clube biancoceleste escreve em uma carta aberta publicada pelo jornal Il Messaggero:


"Caros torcedores da Lazio,

escrevo diretamente a vocês. Àqueles que vivem a Lazio todos os dias. Escrevo àqueles que se alegram, àqueles que sofrem, àqueles que criticam, àqueles que exigem, àqueles que se irritam. Escrevo também àqueles que hoje estão distantes, decepcionados, amargurados.


Não o faço para alimentar polêmicas. Não o faço para pedir indulgência. Não o faço para dizer que está tudo bem, porque isso não seria verdade e não seria respeitoso com a vossa inteligência. Faço-o porque sinto o dever, como presidente da S.S. Lazio, de esclarecer alguns fatos, algumas responsabilidades e algumas perspectivas. E, acima de tudo, porque acredito que chegou a hora de tentar iniciar uma nova fase: uma fase de diálogo, de escuta, de respeito mútuo.


A Lazio não é uma empresa qualquer. É história, pertencimento, identidade, sentimento. É uma comunidade popular, profunda, orgulhosa. É parte da vida de centenas de milhares de pessoas. Justamente por isso, o debate é legítimo. A crítica é legítima. A contestação faz parte da história do futebol e da liberdade dos torcedores. Mas o debate deve permanecer dentro de um quadro de respeito, de verdade e de responsabilidade.


  • PELO TELEFONE

    "É possível discordar de uma decisão técnica, de uma estratégia da diretoria, de uma comunicação ou de uma temporada esportiva. É possível criticar o presidente, a diretoria, o mercado de transferências, a relação com a torcida. Mas reduzir mais de vinte anos de trabalho, sacrifícios, responsabilidades pessoais, resultados alcançados e batalhas institucionais a uma caricatura significa não compreender a fundo o que o futebol moderno se tornou hoje.


    Sempre achei que a Lazio devesse permanecer dona do próprio destino. Essa foi, é e continuará sendo uma linha fundamental. A Lazio deve competir, deve crescer, deve almejar a vitória. Mas deve fazê-lo sem perder dignidade, autonomia, equilíbrio e futuro. O primeiro dever de quem administra um clube não é buscar o aplauso de um dia. É garantir que essa sociedade permaneça sólida, livre e respeitada também amanhã.


    Sei bem que esse princípio, às vezes, pode parecer duro. Sei bem que o torcedor quer vencer, quer sonhar, quer ver seu time cada vez mais forte. É justo que seja assim. Eu também quero uma Lazio mais forte. Eu também quero uma Lazio competitiva. Eu também quero uma Lazio capaz de vencer. Mas a sustentabilidade não é o oposto da ambição. É a maneira mais séria de garantir um futuro para ela. Nestes anos, sempre assumi a responsabilidade. Nas escolhas fáceis e nas difíceis. Nos momentos positivos e nos complicados. Lutei nas instituições esportivas e políticas não apenas pela Lazio, mas para defender o sistema do futebol como um todo. Porque um futebol sem sustentabilidade, sem regras, sem equilíbrio, sem respeito pelos torcedores é um futebol destinado a se perder.


    Isso não significa que não cometi erros. Quem decide pode errar. Quem dirige uma sociedade importante como a Lazio sabe que está exposto, sendo julgado, contestado. Eu não me esquivo. Mas peço que o julgamento leve em conta o quadro completo, não apenas a parte mais emocional ou mais conveniente da história.


    E dentro desse quadro há um tema que quero abordar com clareza: a relação com os torcedores precisa melhorar radicalmente. Digo isso sem ambiguidade. A Lazio precisa encontrar formas novas, sérias e responsáveis de ouvir, dialogar e envolver seu público. Existem regras, restrições rigorosas, responsabilidades jurídicas e institucionais que muitas vezes limitam o diálogo direto e criam, em alguns momentos, uma barreira quase intransponível. Mas uma barreira, se existe, deve ser enfrentada. Não ignorada. Quero dizer também algo pessoal. Pode ter acontecido que, em alguma ocasião, em um clima de forte tensão, amargurado por palavras duras, ofensas e ataques contínuos, eu tenha respondido ao telefone de forma precipitada, com tons que não gostaria de ter usado e que podem ter sido percebidos como distância ou fechamento. Se isso aconteceu, assumo a responsabilidade.


    Mas quero deixar claro: nunca houve, nem jamais haverá, falta de respeito para com os torcedores da Lazio. O respeito por quem ama estas cores vem em primeiro lugar. Todo torcedor que dedica tempo, economias, quilômetros, paixão, sacrifícios pessoais e familiares para acompanhar a Lazio merece não apenas respeito, mas gratidão. Porque sem esse amor diário, sem esse profundo sentimento de pertencimento, nenhum clube teria realmente uma alma. E eu, que tenho a honra e a responsabilidade de representar a Lazio, não posso e não quero esquecer isso.”

    • Publicidade

  • O CAMINHO CONCRETO

    "Por isso, a ideia de convocar todos os Lazio Club, iniciar um processo de reconhecimento oficial e vinculá-lo à adesão ao código de ética do clube está em discussão. Não como uma operação de imagem. Não como um projeto abstrato. Mas como um caminho concreto para reconstruir uma relação ordenada, transparente e respeitosa entre o clube e sua torcida.


    É preciso encontrar uma mediação. Mas deve ser uma mediação verdadeira, não instrumentalizada. Não pode se tornar uma guerra entre vencedores e vencidos, entre o clube e a torcida, entre a razão institucional e a paixão popular. A Lazio é uma só. E ninguém, se realmente ama essas cores, pode ter interesse em dividi-la. A diretoria precisa ouvir mais e melhor. Isso é verdade. Mas também o diálogo precisa sair da lógica da desconfiança permanente. Quando cada gesto é interpretado como provocação, quando cada escolha é vista como fechamento, quando cada palavra se torna campo de batalha, no fim, quem perde não é apenas uma parte: quem perde é a Lazio.


    Nenhum grande interlocutor internacional se senta à mesa sem ver seriedade, perspectiva, credibilidade e visão. Não são medalhas para exibir. São sinais de um caminho. São a demonstração de que a Lazio pode e deve crescer também fora de campo, reforçando seu valor, sua reputação e sua capacidade de estar nos mercados globais sem perder identidade.”

  • INFRAESTRUTURAS E MERCADO

    "Um capítulo decisivo diz respeito às infraestruturas. Uma sociedade que deseja construir o futuro não pode limitar-se à gestão do presente. O projeto Flaminio foi avaliado e incluído no âmbito dos projetos estratégicos relacionados aos estádios para a Euro 2032: um passo nada óbvio, que confirma a solidez de um dossiê complexo, técnico, urbanístico e institucional. Não estamos diante de uma simples ideia de marketing, mas de um caminho real, que diz respeito à Lazio e a Roma. O Flaminio representa um desafio ambicioso: requalificar uma instalação histórica, modernizar a experiência esportiva, criar valor para o clube e devolver a centralidade a uma parte importante da cidade. É um daqueles temas em que o debate deveria sair da polêmica cotidiana e se confrontar com os fatos, com os prazos das instituições, com a complexidade dos procedimentos e com a responsabilidade de quem tenta transformar uma ideia em um projeto.


    A isso se soma o trabalho na Academia, destinado a tornar o Centro de Treinamento de Formello uma estrutura cada vez mais completa e inovadora. Não apenas um centro de treinamento, mas um polo integrado para o desenvolvimento da equipe principal, da Lazio Women, da Primavera e do setor juvenil.


    Há também o trabalho diário da diretoria esportiva e do diretor Angelo Fabiani, que está enfrentando uma fase delicada de reestruturação, valorização e consolidação do elenco. O transferência de jogadores, no futebol moderno, não pode ser considerada uma palavra proibida. E, acima de tudo, não pode ser confundida com uma renúncia à ambição. É, pelo contrário, uma ferramenta necessária para um clube que deseja crescer, criar valor, defender seu patrimônio técnico e permanecer competitivo em um mercado cada vez mais complexo. Valorizar jogadores, saber escolher o momento certo para agir, aproveitar oportunidades de contratações e transferências, construir relações sólidas e reconhecidas no mercado internacional: tudo isso faz parte de um clube que quer estar dentro do futebol contemporâneo sem ser dominado por ele. Mas o ponto deve ficar claro: cada operação, cada escolha, cada avaliação técnica e econômica deve ter um único objetivo, o de tornar a Lazio mais forte, mais sólida, mais competitiva. Sempre com o objetivo da vitória."

  • O OBJETIVO

    "São fatos que merecem ser analisados com imparcialidade, sem exageros e sem propaganda. Porque criticar é legítimo, mas julgar um clube significa olhar para o quadro completo: campo, sustentabilidade, direção esportiva, relações internacionais, direitos, mídia, aspectos sociais e infraestrutura. Só assim o debate se torna útil para a Lazio, para seus torcedores e para a cidade.


    A Lazio não pode viver de slogans. Não pode ser arrastada para uma narrativa em que tudo o que é feito está errado por definição e tudo o que é prometido por outros é automaticamente melhor. A Lazio precisa de crítica, sim. Mas de crítica leal. Precisa de paixão, não de destruição. Precisa de torcedores exigentes, não de uma guerra permanente que corre o risco de enfraquecer justamente aquilo que se diz querer defender.


    Não peço que concordem sempre comigo. Não seria justo e nem mesmo possível. Peço, porém, que raciocinemos juntos: que distingamos a crítica da deslegitimação, a paixão da destruição, a discordância da ruptura irreconciliável.


    Os papéis são diferentes e devem permanecer assim. O clube tem o dever de decidir, planejar e assumir responsabilidades. Os torcedores têm o direito de amar, julgar, pedir, exigir. Mas ambos, clube e torcedores, têm um interesse maior: defender a Lazio."

  • O VERDADEIRO DESAFIO

    "Defender a Lazio, hoje, não significa negar os problemas. Significa defender um princípio: a Lazio deve continuar sendo dona do próprio destino. Deve crescer sem perder sua identidade. Deve competir sem se entregar a modelos financeiros perigosos. Deve se abrir para o mundo sem se tornar uma mercadoria. Deve ouvir seus torcedores sem ser refém da instrumentalização.


    Este é o verdadeiro desafio. É difícil, incômodo, às vezes impopular. Mas é o único desafio sério para quem ama a Lazio não apenas hoje, mas também amanhã.


    A Lazio não está parada. A Lazio está trabalhando. A Lazio está construindo. E está fazendo isso em um futebol que muda rapidamente, onde são necessários nervos de aço, visão internacional, senso institucional e capacidade de resistir às sirenes de quem promete tudo e já, sem explicar quem vai pagar a conta.


    Eu nunca quis jogar essa conta para a Lazio. Sempre procurei administrá-la de acordo com um princípio de responsabilidade. Posso ter cometido erros, mas nunca tratei a Lazio como um bem qualquer. Nunca a considerei uma mercadoria. Nunca a vi como algo para ser usado e depois abandonado à própria sorte.


    Com todo o respeito por todos vocês, pela vossa paixão e pela história que representam, acredito que chegou o momento de iniciar uma nova fase: mais diálogo, mais escuta, mais responsabilidade mútua. Sem instrumentalizações. Sem acertos de contas. Sem dividir a Lazio entre bons e maus.


    A Lazio não pertence a uma polêmica. Ela pertence à sua história, aos seus torcedores e ao futuro que todos temos o dever de defender.”