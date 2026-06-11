Lazio: Lotito estende a mão aos torcedores com uma carta aberta: “A Lazio vem em primeiro lugar, vamos voltar a conversar. Eu também quero vencer”

"É possível discordar de uma decisão técnica, de uma estratégia da diretoria, de uma comunicação ou de uma temporada esportiva. É possível criticar o presidente, a diretoria, o mercado de transferências, a relação com a torcida. Mas reduzir mais de vinte anos de trabalho, sacrifícios, responsabilidades pessoais, resultados alcançados e batalhas institucionais a uma caricatura significa não compreender a fundo o que o futebol moderno se tornou hoje.





Sempre achei que a Lazio devesse permanecer dona do próprio destino. Essa foi, é e continuará sendo uma linha fundamental. A Lazio deve competir, deve crescer, deve almejar a vitória. Mas deve fazê-lo sem perder dignidade, autonomia, equilíbrio e futuro. O primeiro dever de quem administra um clube não é buscar o aplauso de um dia. É garantir que essa sociedade permaneça sólida, livre e respeitada também amanhã.





Sei bem que esse princípio, às vezes, pode parecer duro. Sei bem que o torcedor quer vencer, quer sonhar, quer ver seu time cada vez mais forte. É justo que seja assim. Eu também quero uma Lazio mais forte. Eu também quero uma Lazio competitiva. Eu também quero uma Lazio capaz de vencer. Mas a sustentabilidade não é o oposto da ambição. É a maneira mais séria de garantir um futuro para ela. Nestes anos, sempre assumi a responsabilidade. Nas escolhas fáceis e nas difíceis. Nos momentos positivos e nos complicados. Lutei nas instituições esportivas e políticas não apenas pela Lazio, mas para defender o sistema do futebol como um todo. Porque um futebol sem sustentabilidade, sem regras, sem equilíbrio, sem respeito pelos torcedores é um futebol destinado a se perder.





Isso não significa que não cometi erros. Quem decide pode errar. Quem dirige uma sociedade importante como a Lazio sabe que está exposto, sendo julgado, contestado. Eu não me esquivo. Mas peço que o julgamento leve em conta o quadro completo, não apenas a parte mais emocional ou mais conveniente da história.





E dentro desse quadro há um tema que quero abordar com clareza: a relação com os torcedores precisa melhorar radicalmente. Digo isso sem ambiguidade. A Lazio precisa encontrar formas novas, sérias e responsáveis de ouvir, dialogar e envolver seu público. Existem regras, restrições rigorosas, responsabilidades jurídicas e institucionais que muitas vezes limitam o diálogo direto e criam, em alguns momentos, uma barreira quase intransponível. Mas uma barreira, se existe, deve ser enfrentada. Não ignorada. Quero dizer também algo pessoal. Pode ter acontecido que, em alguma ocasião, em um clima de forte tensão, amargurado por palavras duras, ofensas e ataques contínuos, eu tenha respondido ao telefone de forma precipitada, com tons que não gostaria de ter usado e que podem ter sido percebidos como distância ou fechamento. Se isso aconteceu, assumo a responsabilidade.





Mas quero deixar claro: nunca houve, nem jamais haverá, falta de respeito para com os torcedores da Lazio. O respeito por quem ama estas cores vem em primeiro lugar. Todo torcedor que dedica tempo, economias, quilômetros, paixão, sacrifícios pessoais e familiares para acompanhar a Lazio merece não apenas respeito, mas gratidão. Porque sem esse amor diário, sem esse profundo sentimento de pertencimento, nenhum clube teria realmente uma alma. E eu, que tenho a honra e a responsabilidade de representar a Lazio, não posso e não quero esquecer isso.”