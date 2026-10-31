A Lazio não tem a menor intenção de interromper sua trajetória na liderança da tabela (dividida com a Inter) e receberá o Cagliari no Olímpico em uma partida nada simples, mas que pode ser fundamental diante dos confrontos diretos que suas rivais terão pela frente no campeonato.
Gennaro Gattuso, em entrevista coletiva, tentou diminuir a pressão sobre a equipe, rejeitando a ideia de conquistar o título italiano e reiterando que há apenas um caminho para o time tentar se manter tão alto na tabela: trabalhar duro e correr mais do que os outros.