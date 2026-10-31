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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Lazio, Gattuso: "Scudetto? A meta é chegar aos 40 pontos. Não esperava estar lá no topo. Saídas em janeiro? Espero que não. Zenica? Não busco redenção. Nos momentos difíceis, conto com minha esposa. Mesmo quando levei pancadas nos dentes, sempre tive o fogo dentro de mim"

Campeonato Italiano
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G. Gattuso
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01 de nov. de 2026

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A Lazio não tem a menor intenção de interromper sua trajetória na liderança da tabela (dividida com a Inter) e receberá o Cagliari no Olímpico em uma partida nada simples, mas que pode ser fundamental diante dos confrontos diretos que suas rivais terão pela frente no campeonato.

Gennaro Gattuso, em entrevista coletiva, tentou diminuir a pressão sobre a equipe, rejeitando a ideia de conquistar o título italiano e reiterando que há apenas um caminho para o time tentar se manter tão alto na tabela: trabalhar duro e correr mais do que os outros.

  • MUDANÇAS TÁTICAS

    "Vamos ver hoje e dar continuidade ao que estamos fazendo nos testes. Levamos muito em conta se os jogadores estão se recuperando ou não. Os testes de ontem indicam que eles estão se recuperando bem. Ontem exigimos um pouco mais; nestes dias fizemos pouco e, com os 3 jogos, pegamos mais leve. Vamos ver hoje com base no último dado que surgir."

  • A ITÁLIA E ZENICA? NÃO BUSCO REDENÇÃO

    "Uma pequena volta por cima em relação ao que foi dito depois de Zenica? Nenhuma volta por cima. O futebol é feito de episódios. Naquela partida, eles nos condenaram e me condenaram, isso é fato. Na vida, os erros têm seu preço. O lado bom do futebol é que ele permite dar a volta por cima. O importante é melhorar, não se deixar abater. Isso vem das pessoas que estão ao seu lado e ajudam você se gostam de você. Tenho a sorte de estar há 30 anos com a mesma esposa. Nos momentos difíceis, ela sempre esteve presente, e me apoio muito nela nessas horas."

  • Cagliari

    "Jogo complicado pelas características e pelo estilo de jogo do adversário. Eles adotam uma linha de três contra equipes que jogam com três, podem usar diferentes jogadores no ataque, mas as características são as mesmas. Defendem-se e saem bem para o contra-ataque. Pisacane é jovem e os treina bem. Tem tudo para ser um jogo difícil: contra a Roma, finalizaram muitas vezes ao gol. Precisamos continuar fazendo o que estamos fazendo, com ímpeto e vontade. É preciso atitude e vontade. Temos que jogar o nosso futebol e ser humildes. Jogar contra Milan e Juventus é fácil, são partidas que se preparam sozinhas. Precisamos manter a regularidade e respeitar o adversário, jogando a 100 por hora."

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  • Scudetto? Não, a meta é chegar aos 40 pontos

    "O objetivo é chegar aos 40 pontos (geralmente suficientes para escapar do rebaixamento). Os jogadores também falam disso. Não sei se estão brincando comigo ou se é por superstição. Não estou acostumado a ver a tabela assim. Temos um caminho: nos preparar. Percebemos na prática que, quando jogamos com entusiasmo, as coisas vão melhor. Em Reggio Emilia, sofremos um gol e reagimos imediatamente. Não podemos nos deixar abalar pelo que acontece. Também precisamos prever e aceitar alguns contra-ataques. Temos de trabalhar sem nos acomodar. Faltam 29 jogos, são muitos pontos em disputa. Depois veremos até onde chegaremos."

  • PERDER ALGUÉM EM JANEIRO?

    "Se temo a janela de transferências de janeiro? Não estou pensando nisso, conheço bem esse mundo. Sei como funciona, os agentes fazem o trabalho deles. Pela relação que tenho com meus jogadores, até agora ninguém veio, e espero que ninguém venha. Eu poderia trancar a porta... Brincadeiras à parte, agora só penso no time e em dar força aos jogadores que precisam melhorar. Depois veremos o que vai acontecer. Espero que nada, porque seria uma pena."

  • OS ÁRBITROS

    "No ano passado, viajei muito e assisti a muitos jogos como técnico da seleção. O campeonato não era tão bom quanto neste ano, e os méritos são objetivos: o tempo de jogo aumentou, assim como o que as equipes têm apresentado. Nós nos aproximamos um pouco do estilo da Premier League. Há muitos gols, vimos recordes nas rodadas. Não se faz teatro: quando você leva uma pancada, fica um minuto fora. Não perder tempo nas cobranças de lateral é uma mudança incrível. Sempre reclamamos que dávamos uma de espertos. Depois haverá tempo para falar dos erros de arbitragem. Discuti com meus jogadores em um treino em que fiz o papel de árbitro. Depois, ao analisar os lances com o analista de desempenho, vi que errei três decisões. Ser árbitro é difícil. É verdade que também existe o VAR, mas depende das diretrizes e de como ele é organizado. Hoje é preciso reconhecer os méritos: o futebol está mais jogado e mais rápido, e estou feliz com isso."

  • LOTITO

    "Converso frequentemente com o presidente. Ele está sempre presente e, como em outras partidas em casa, vem jantar hoje à noite. É justo que ele esteja presente e converse com os jogadores. É normal que ele veja algumas coisas de forma diferente da minha, mas há muito respeito e diálogo entre nós."

  • NÃO ACHAVA QUE ESTARIA LÁ NO TOPO

    "Em termos de grupo, sim, achava que dava para fazer assim. Pelo que aconteceu no ano passado... muitas equipes 'desmoronaram'. Agora seguem em frente, têm vontade de ouvir e de estar juntas. Treinar e se esforçar, quando o esforço é de verdade... e posso garantir que, em algumas tardes, as pernas e os músculos queimam. Claro, eu nunca teria imaginado ter essa pontuação depois de nove rodadas. Eu esperava, mas nunca pensei nisso. Os objetivos eram outros: trabalhar e continuar. É o que temos de fazer agora, com a mesma vontade".

  • Zaccagni

    "Muitas vezes ele não veio quando eu era técnico da seleção porque não estava bem. Sempre gostei dele. Fala-se de assistências e gols, mas Zac é um fenômeno em outros aspectos. Todo mundo conhece suas qualidades no futebol, mas ele precisava ganhar força nas pernas. É um capitão de verdade, sempre à disposição dos companheiros. Às vezes reclama porque não quer abrir mão de nada. Para nós, é importantíssimo, não só técnica e taticamente, mas em todos os aspectos. Se eu fosse companheiro de Zac, o colocaria numa cristaleira. Do ponto de vista humano, ele não erra em nada."

  • FOGO POR DENTRO

    "Eu me emociono até quando jogo cartas com meu filho. Quero vencer. Se não sinto emoções ou aquele formigamento, é melhor sair para passear com o cachorro. Quando apanhei, sempre tive esse fogo dentro de mim. Vivo para essas coisas, me senti vivo e agradeci a eles pelo espetáculo que mostraram. Na terça-feira, parecia uma festa pelo título do Campeonato Italiano. Não parecia a nona rodada, mas sim que estávamos disputando algo importante. O mérito é dos jogadores e da mentalidade deles. Foram eles que criaram esse entusiasmo, e esperamos continuar assim".

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