Lazio, futuro incerto para Mario Gila: os cenários para o verão entre o clássico de Milão e propostas do exterior

De fato, Gila está vinculado à Lazio até 2027. A Lazio havia prometido a renovação, mas demorou a apresentar a proposta — tendo em vista também as restrições sofridas no verão passado — e, até o momento, o jogador, após ter conversado várias vezes com a diretoria nos últimos meses, continua aguardando uma ligação para receber uma proposta oficial. A questão, porém, tornou-se delicada. O clube gostaria de prolongar a relação com o jogador e garantir sua permanência com uma renovação significativa, já que atualmente ele recebe apenas 500 mil euros e está entre os menos bem pagos do elenco, apesar de sua importância no esquema de Sarri. Essa falta de valorização estaria levando Gila a refletir sobre seu futuro. A vontade do jogador de não renovar é concreta. Um cenário que colocaria a Lazio na posição de ter que monetizar imediatamente sua venda, para não perdê-lo de graça daqui a um ano. Ainda não há um preço definido para seu cartão, mas provavelmente poderia girar em torno de 20 milhões de euros. Não se pode esquecer que 50% dos direitos de revenda ainda estão nas mãos do Real Madrid.