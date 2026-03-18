O nome de Mario Gila está destinado a se tornar um dos mais cotados na próxima janela de transferências de verão. O zagueiro espanhol da Lazio, nascido em 2000, mesmo em uma temporada pouco brilhante para os biancocelesti, se impôs como um dos zagueiros centrais mais confiáveis da Série A. Por fim, sua atuação contra o Milan há poucos dias não passou despercebida, mas já faz algum tempo que o zagueiro, formado no Real Madrid, vem atraindo o interesse de vários grandes clubes italianos e europeus. E diversos rumores confirmam um cenário em rápida evolução em relação ao seu futuro, com várias possibilidades em aberto, considerando que sua atual situação contratual com o clube da capital italiana poderia favorecer uma transferência, a um ano do término do contrato.
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Lazio, futuro incerto para Mario Gila: os cenários para o verão entre o clássico de Milão e propostas do exterior
O PONTO CRÍTICO DO CONTRATO
De fato, Gila está vinculado à Lazio até 2027. A Lazio havia prometido a renovação, mas demorou a apresentar a proposta — tendo em vista também as restrições sofridas no verão passado — e, até o momento, o jogador, após ter conversado várias vezes com a diretoria nos últimos meses, continua aguardando uma ligação para receber uma proposta oficial. A questão, porém, tornou-se delicada. O clube gostaria de prolongar a relação com o jogador e garantir sua permanência com uma renovação significativa, já que atualmente ele recebe apenas 500 mil euros e está entre os menos bem pagos do elenco, apesar de sua importância no esquema de Sarri. Essa falta de valorização estaria levando Gila a refletir sobre seu futuro. A vontade do jogador de não renovar é concreta. Um cenário que colocaria a Lazio na posição de ter que monetizar imediatamente sua venda, para não perdê-lo de graça daqui a um ano. Ainda não há um preço definido para seu cartão, mas provavelmente poderia girar em torno de 20 milhões de euros. Não se pode esquecer que 50% dos direitos de revenda ainda estão nas mãos do Real Madrid.
DERBY DE MILÃO
Há meses que o Milan acompanha a evolução da situação do zagueiro espanhol. E a recente derrota do próprio Diavolo no Olimpico reforçou a ideia de que ele pode ser o reforço ideal para a defesa. No entanto, o clube rossonero não é o único na disputa. Apesar do interesse concreto, de fato, não há, por enquanto, negociações avançadas entre as partes. Na verdade, a negociação é complicada, também devido à concorrência, que nas últimas semanas se tornou cada vez mais intensa. Enquanto isso, o Inter também está de olho no zagueiro espanhol e, segundo alguns rumores, já estaria trabalhando nos bastidores com a comitiva do jogador para convencê-lo com um projeto técnico válido. Também neste caso, não há, no momento, qualquer indício de contato direto entre os clubes.
CENÁRIOS INTERNACIONAIS
Se o futuro de Gila não for mais na Lazio, por sua vez, os biancocelesti prefeririam que ele não ficasse mais na Itália, de modo geral. É por isso que em Formello estão atentos aos rumores que chegam também do exterior. Além do Real Madrid, que sempre poderia fazer valer sua cláusula para obter um desconto considerável no preço, segundo alguns meios de comunicação espanhóis, haveria também o outro time de Madri, o Atlético, interessado no jogador. Na Premier League, então, atenção ao Chelsea, assim como a vários outros clubes, mesmo que não sejam de ponta, mas que, de qualquer forma, dispõem de recursos financeiros abundantes. No entanto, em geral, na visão de Gila, caso deixe a Lazio, há a intenção de chegar a palcos de nível superior, talvez para disputar a Liga dos Campeões com continuidade. Portanto, no verão, é de se esperar que seu nome seja um dos mais cotados desde as primeiras semanas da janela de transferências.