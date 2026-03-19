Lazio, com foco na Copa da Itália: Lotito dobra os prêmios em caso de vitória

Também para Sarri a Copa se tornou importante. Ganhar troféus a qualquer custo nunca foi sua visão do futebol. E a Copa da Itália nunca o entusiasmou particularmente, isso não é segredo. Este ano, porém, a situação particular que ele está vivendo no ambiente da Lazio o leva a outras reflexões. E triunfar com a Lazio, após uma temporada problemática sob vários pontos de vista, assumiria, neste caso, o sabor de uma revanche pessoal. Ficando entendido — isso ele mesmo deu a entender — que se trataria, de qualquer forma, de uma alegria passageira. A vitória ou não da Copa não mudaria nada em relação às avaliações sobre seu próprio futuro e sobre o projeto técnico na equipe biancoceleste. Ele gostaria que o próximo ano fosse o ano um e não, novamente, o ano zero. Gostaria de ver um ambiente unido e um estádio lotado, e não se encontrar no meio de um impasse entre a diretoria e a torcida. É a isso que está ligada a permanência do técnico no banco, e não ao resultado da campanha na Coppa Italia.