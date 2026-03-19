Tudo ou nada na Copa da Itália. Para a Lazio, essa é a única chance que resta de voltar à Europa. Os torcedores sabem disso, resignados com a ideia de um campeonato sem brilho. A equipe sabe disso, com Sarri podendo presentear com um troféu uma torcida que lhe demonstrou grande carinho. E Lotito também sabe disso, vendo a chance de salvar a honra em uma temporada desastrosa, que começou com o mercado de transferências paralisado e está terminando com protestos acirrados e o estádio vazio. Garantir pelo menos a classificação para a final da Copa da Itália asseguraria, além disso, a participação nas semifinais da Supercopa da Itália na próxima temporada, o que significaria mais dinheiro para os cofres do clube. Conquistar o troféu poderia, portanto, realmente salvar a temporada da Lazio, tanto do ponto de vista esportivo quanto econômico.
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Lazio, com foco na Copa da Itália: Lotito dobra os prêmios em caso de vitória
PRÊMIOS
Por todos esses motivos, conforme relata hoje o Corriere dello Sport, Lotito teria decidido dobrar os prêmios prometidos aos jogadores, ao técnico e à comissão técnica em caso de vitória. O valor total, que gira em torno de dois milhões de euros no momento, chegaria a ultrapassar os quatro milhões. Já há várias semanas, mesmo antes das quartas de final vencidas nos pênaltis contra o Bologna, o presidente da Lazio havia incentivado a equipe a dar tudo de si para tentar chegar longe nesta competição. A comemoração do patrão após a cobrança decisiva de pênalti de Taylor no Dall'Ara é a prova de quanto ele se importa. Por isso, a pouco mais de um mês da partida de volta em Bergamo contra a Atalanta, toda a atenção já está voltada para esse confronto decisivo, que pode abrir as portas para a final de 13 de maio no Olimpico contra o vencedor entre Inter e Como.
Frequentemente
Também para Sarri a Copa se tornou importante. Ganhar troféus a qualquer custo nunca foi sua visão do futebol. E a Copa da Itália nunca o entusiasmou particularmente, isso não é segredo. Este ano, porém, a situação particular que ele está vivendo no ambiente da Lazio o leva a outras reflexões. E triunfar com a Lazio, após uma temporada problemática sob vários pontos de vista, assumiria, neste caso, o sabor de uma revanche pessoal. Ficando entendido — isso ele mesmo deu a entender — que se trataria, de qualquer forma, de uma alegria passageira. A vitória ou não da Copa não mudaria nada em relação às avaliações sobre seu próprio futuro e sobre o projeto técnico na equipe biancoceleste. Ele gostaria que o próximo ano fosse o ano um e não, novamente, o ano zero. Gostaria de ver um ambiente unido e um estádio lotado, e não se encontrar no meio de um impasse entre a diretoria e a torcida. É a isso que está ligada a permanência do técnico no banco, e não ao resultado da campanha na Coppa Italia.