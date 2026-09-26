Contratempo para Matteo Cancellieri, que, durante a pausa, se machucou. O atacante da Lazio foi protagonista de uma queda feia nas férias, um problema que lhe custou alguns pontos mas que não deve colocá-lo em risco para o próximo jogo da equipe de Gattuso, contra o Monza.
Lazio, Cancellieri se machuca nas férias: são necessários 15 pontos, o que surge sobre a próxima partida
Matteo Cancellieri, atacante de lado da Lazio que também marcou no empate por 2 a 2 com o Milan, voltou a Roma da Espanha com o joelho inchado e um ferimento que exigiu quinze pontos. O clube não explicou a dinâmica do acidente, embora o jogador de 2002 tenha sido vítima de uma queda das pedras em Ibiza — como escreve o Lazionews24 —, queda que, no entanto, não o coloca em dúvida para os próximos compromissos.
Depois dos cuidados necessários, Cancellieri superará o problema nos próximos dias e voltará ao grupo sem grandes consequências. O ex-Verona esteve ausente na retomada dos treinamentos em Formello e, nos próximos dias, suas condições serão reavaliadas, mas o retorno aos gramados deve acontecer já para o próximo duelo contra o Monza, de Ivan Juric.
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