Matteo Cancellieri, atacante de lado da Lazio que também marcou no empate por 2 a 2 com o Milan, voltou a Roma da Espanha com o joelho inchado e um ferimento que exigiu quinze pontos. O clube não explicou a dinâmica do acidente, embora o jogador de 2002 tenha sido vítima de uma queda das pedras em Ibiza — como escreve o Lazionews24 —, queda que, no entanto, não o coloca em dúvida para os próximos compromissos.





Depois dos cuidados necessários, Cancellieri superará o problema nos próximos dias e voltará ao grupo sem grandes consequências. O ex-Verona esteve ausente na retomada dos treinamentos em Formello e, nos próximos dias, suas condições serão reavaliadas, mas o retorno aos gramados deve acontecer já para o próximo duelo contra o Monza, de Ivan Juric.