A Lazio aguarda ansiosamente o parecer da Covisoc sobre o balanço financeiro do clube. É preciso afastar imediatamente o pesadelo de ummercado de transferências paralisado no verão. No pacote de documentos que o clube enviará amanhã ao órgão de controle, estão todos os documentos a serem analisados e dos quais dependerá a possibilidade dos biancocelesti de atuarem livremente na próxima janela de transferências. A diretoria de Lotito deve comprovar em suas contas que manteve o equilíbrio exigido pelas normas federais.
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Lazio, atenção às contas: amanhã serão enviados os documentos para saber se haverá luz verde para o mercado de transferências no verão
O PARÂMETRO
No passado, o principal critério era o índice de liquidez. Além desse parâmetro, o endividamento e o custo total da mão de obra — ou seja, a relação entre despesas com salários, amortizações e receitas totais — também tinham um peso decisivo. Este último é o único que permaneceu em vigor após a última revisão do regulamento, ocorrida no início desta temporada. As verificações baseiam-se nos dados contábeis atualizados precisamente para o primeiro trimestre do ano. O veredicto, porém, só será conhecido em maio. O limite a ser respeitado este ano foi reduzido para 0,7 (na temporada passada era de 0,8).
RISCOS
A Lazio conhece bem os riscos em caso de descumprimento. Na última temporada de verão, de fato, o clube da capital, por não ter cumprido todos os três parâmetros então exigidos, viu seu mercado de contratações completamente bloqueado, sem possibilidade de adquirir jogadores, mesmo em contrapartida a transferências. Nem mesmo as renovações contratuais foram possíveis em agosto passado. Uma situação que inevitavelmente afetou o planejamento técnico, além do financeiro subsequente, inclusive no que diz respeito ao mercado de janeiro. As normas prevêem, no entanto, também a possibilidade de que o mercado, embora não bloqueado, permaneça em “saldo zero”. Uma medida menos grave, mas que implica, de qualquer forma, a impossibilidade de contratar novos jogadores sem antes ter recebido os fundos necessários provenientes das vendas. E esse procedimento se estende até o retorno aos limites, com restrições adicionais em caso de reincidência das violações.
CONFIANÇA
Em Formello, porém, garantem que desta vez está tudo em ordem. As vendas realizadas no mercado de inverno deram um alívio às finanças do clube. Além disso, os jogadores sub-23 devem ser excluídos do cálculo da relação entre custos e receitas. Por isso, em janeiro, optou-se por apostar em jovens talentos emergentes, como Przyborek e Motta, para reforçar o elenco. A auditoria de amanhã, em relação à qual há otimismo no clube, representa, portanto, um momento crucial: dela dependerá não apenas a liberdade de ação no mercado, mas também a credibilidade do processo de reequilíbrio e rejuvenescimento iniciado.