Lazio, atenção às contas: amanhã serão enviados os documentos para saber se haverá luz verde para o mercado de transferências no verão

A Lazio conhece bem os riscos em caso de descumprimento. Na última temporada de verão, de fato, o clube da capital, por não ter cumprido todos os três parâmetros então exigidos, viu seu mercado de contratações completamente bloqueado, sem possibilidade de adquirir jogadores, mesmo em contrapartida a transferências. Nem mesmo as renovações contratuais foram possíveis em agosto passado. Uma situação que inevitavelmente afetou o planejamento técnico, além do financeiro subsequente, inclusive no que diz respeito ao mercado de janeiro. As normas prevêem, no entanto, também a possibilidade de que o mercado, embora não bloqueado, permaneça em “saldo zero”. Uma medida menos grave, mas que implica, de qualquer forma, a impossibilidade de contratar novos jogadores sem antes ter recebido os fundos necessários provenientes das vendas. E esse procedimento se estende até o retorno aos limites, com restrições adicionais em caso de reincidência das violações.