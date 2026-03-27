Lazio, alerta na baliza: Motta fica de fora contra a Sub-21, Furlanetto se prepara. O que se sabe sobre o Parma

O estado físico de Motta será, portanto, acompanhado de vista para o jogo em casa contra o Parma, marcado para sábado, 4 de abril, às 20h45. Enquanto se aguarda novidades sobre sua disponibilidade, Alessio Furlanetto se prepara; nascido em 2002, ele cresceu nas categorias de base do clube e voltou ao time principal no verão, após algumas passagens por empréstimo na Série C. Muito tempo no banco da Série A como terceiro goleiro, mas sem nunca ter estreado. A última partida que disputou foi em 2 de março de 2024, no jogo Fermana x Olbia (2 a 2) pela Série C; o confronto contra os gialloblù pode ser sua primeira partida na Série A.