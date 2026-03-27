Possível emergência na Lazio com a retomada do campeonato. Os holofotes se voltam para a baliza, com Edoardo Motta sendo obrigado a deixar a concentração da Seleção Italiana Sub-21 devido a um problema. A notícia foi divulgada por um comunicado oficial da Seleção, que confirma uma “reincidência de problemas físicos que já o haviam afetado no início da concentração em Tirrenia”; Motta já voltou a Roma, e em seu lugar foi convocado Diego Mascardi, do Spezia.
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Lazio, alerta na baliza: Motta fica de fora contra a Sub-21, Furlanetto se prepara. O que se sabe sobre o Parma
O QUE SE SABE SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DE MOTTA
Há já algumas semanas que Maurizio Sarri não conta com o goleiro titular Ivan Provedel, que pode ter encerrado a temporada devido a uma lesão no ligamento glenoumeral associada a um comprometimento do anel glenoidal; nas últimas partidas, quem atuou foi Motta — que chegou em janeiro vindo da Reggiana —, mas agora ele também corre o risco de ficar de fora. Nas próximas horas, a equipe médica da Lazio avaliará a gravidade da lesão e, principalmente, o tempo de recuperação; caso ele não se recupere a tempo para a próxima partida, o terceiro goleiro, Furlanetto, entrará em campo.
FURLANETTO SE PREPARA
O estado físico de Motta será, portanto, acompanhado de vista para o jogo em casa contra o Parma, marcado para sábado, 4 de abril, às 20h45. Enquanto se aguarda novidades sobre sua disponibilidade, Alessio Furlanetto se prepara; nascido em 2002, ele cresceu nas categorias de base do clube e voltou ao time principal no verão, após algumas passagens por empréstimo na Série C. Muito tempo no banco da Série A como terceiro goleiro, mas sem nunca ter estreado. A última partida que disputou foi em 2 de março de 2024, no jogo Fermana x Olbia (2 a 2) pela Série C; o confronto contra os gialloblù pode ser sua primeira partida na Série A.