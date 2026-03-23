Lazio: agora a janela de transferências de inverno começa a dar frutos: sinais de evolução de Motta, Taylor e Maldini

No entanto, surgiram sinais positivos nas três linhas. A defesa parece ter recuperado a segurança da primeira metade da temporada. No meio-campo, a criatividade de Patric na zona central trouxe de volta o equilíbrio, e no ataque o motor de Dia está voltando a funcionar, depois de quase um ano e meio fora de ritmo. Uma contribuição significativa para o aumento dos números nas últimas partidas (2 gols contra a Atalanta, na Copa, Bologna e Sassuolo, mais um contra o Milan, totalizando 7 em 4 jogos) veio também de Daniel Maldini, que marcou contra o Sassuolo seu primeiro gol com a camisa da Lazio, mas que também deu novo ânimo ao ataque, que havia se apagado totalmente desde a saída de Castellanos. Suas qualidades estão oferecendo soluções diferentes para a construção de jogadas, e o desempenho dos companheiros de linha também está sendo afetado positivamente. Agora faltam apenas Przyborek e Ratkov darem sinais de vida. O jovem polonês ainda não foi visto em campo, e o atacante sérvio teve apenas alguns lampejos (e um pênalti conquistado, contra o Genoa). No entanto, eles terão que trabalhar duro para conquistar espaço na escalação de Sarri.