A Lazio está se recuperando graças aos novos reforços. Após um período de adaptação – mais curto para alguns do que para outros –, agora os biancocelesti aproveitam as contratações de janeiro e tentam se recuperar. A vitória em Bolonha representa muito mais do que três pontos: é a consagração de Taylor, a confirmação das melhorias de Maldini e a descoberta de um jovem goleiro que, especialmente de vistada Copa da Itália, pode se revelar realmente útil.
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Lazio: agora a janela de transferências de inverno começa a dar frutos: sinais de evolução de Motta, Taylor e Maldini
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Edoardo Motta, que chegou discretamente e em meio ao ceticismo geral devido à grande mudança (da luta contra o rebaixamento para a Série C à busca por uma vaga na Europa) da Reggiana para a Lazio, selou o resultado na partida no Dall’Ara, hipnotizando Orsolini na cobrança de pênalti. Segundo jogo consecutivo sem sofrer gols e sinais de forte personalidade, apesar de algumas falhas que ainda precisam ser corrigidas, sobretudo nas saídas. Na temporada, porém, considerando também os primeiros seis meses em Reggio Emilia, ele neutralizou 50% dos pênaltis sofridos por suas equipes. Para a partida de volta da semifinal da copa em Bergamo, considerando que, em caso de empate mesmo após a prorrogação, a disputa será eventualmente decidida nos pênaltis, essa sua aptidão pode se revelar decisiva. E contar com ele para aquela partida da qual depende toda a temporada da Lazio no próximo dia 22 de abril seria extremamente importante para a equipe de Sarri.
TAYLOR
Quem certamente conquistou a confiança do técnico e de todo o ambiente desde o início foi Kenneth Taylor. Titular incontestável desde que chegou a Roma e símbolo de um time que está encontrando novas certezas, graças também à sua energia renovada. Em Bolonha, seus dois gols decidiram a partida. Também contra os bologneses, ele cobrou com personalidade o pênalti final que colocou a Lazio na frente na Copa. Aos poucos, ele está aprendendo cada vez melhor as dinâmicas organizadas do futebol de Sarri, demonstrando capacidade de se adaptar aos diferentes momentos da partida. E na entrevista pós-jogo contra o Rossoblu, Taylor também expressou toda a sua satisfação com a adaptação ao novo ambiente, ressaltando que já se sente totalmente integrado.
OS OUTROS
No entanto, surgiram sinais positivos nas três linhas. A defesa parece ter recuperado a segurança da primeira metade da temporada. No meio-campo, a criatividade de Patric na zona central trouxe de volta o equilíbrio, e no ataque o motor de Dia está voltando a funcionar, depois de quase um ano e meio fora de ritmo. Uma contribuição significativa para o aumento dos números nas últimas partidas (2 gols contra a Atalanta, na Copa, Bologna e Sassuolo, mais um contra o Milan, totalizando 7 em 4 jogos) veio também de Daniel Maldini, que marcou contra o Sassuolo seu primeiro gol com a camisa da Lazio, mas que também deu novo ânimo ao ataque, que havia se apagado totalmente desde a saída de Castellanos. Suas qualidades estão oferecendo soluções diferentes para a construção de jogadas, e o desempenho dos companheiros de linha também está sendo afetado positivamente. Agora faltam apenas Przyborek e Ratkov darem sinais de vida. O jovem polonês ainda não foi visto em campo, e o atacante sérvio teve apenas alguns lampejos (e um pênalti conquistado, contra o Genoa). No entanto, eles terão que trabalhar duro para conquistar espaço na escalação de Sarri.